7 лайфхаков для идеального порядка в ванной и на кухне

Уборка была, есть и будет одной из самых главных обязанностей любой хозяйки. И как бы мы ни старались оттянуть ее или перенести на неопределенный срок, все равно рано или поздно руки должны дойти до наведения порядка в квартире, иначе беспорядка не избежать.







Чтобы уборка не затягивалась на все выходные и была максимально простой, используйте лайфхаки из нашей статьи.

Лайфхак 1: Как убрать налет и ржавчину?

Лайфхак 2: Как убрать грязь в труднодоступных местах?

Лайфхак 3: Как постирать душевую шторку?

Лайфхак 4: Как почистить хромированные детали?

Лайфхак 5: Как избежать запотевания зеркал и стекол?

Лайфхак 6: Как очистить чайник от накипи?

Лайфхак 7: Как привести в порядок стиральную машину?

Сода и перекись устранят налет и следы коррозии.Налет в ванной комнате – это, скорее, закономерность, чем исключением из правил (как, впрочем, и ржавчина). Если вы заметили загрязнения на сантехнике, но специальной бытовой химии под рукой не оказалось, самое время воспользоваться помощью соды и перекиси водорода. Возьмите маленькое блюдце, насыпьте в него две-три столовых ложки соды, добавьте немного перекиси, чтобы образовалась кашица, а затем нанесите готовую смесь на проблемные участки. Оставьте средство на пять-десять минут, после чего протрите поверхность жесткой щеткой и смойте все водой. В конце насухо вытрите сантехнику, чтобы на ней не осталось капель от воды, и наслаждайтесь результатом. Этот лайфхак отлично подходит для ухода за керамическими и стальными раковинами.Намотайте на отвертку влажную тряпку.Обычно эта проблема характерна для ванных комнат, однако на кухне или в гостиной также найдутся труднодоступные места, которые нужно протирать от пыли, грязи и пр. Например, между бачком и унитазом есть крохотный зазор, где могут размножаться бактерии, поэтому его необходимо мыть вместе с самим туалетом.Как это сделать максимально эффективно? Нужно взять спицу, небольшую отвертку или другой подобный предмет, намотать на него влажную тряпку или салфетку и протереть в месте, куда сложно добраться рукой. Чтобы наверняка избавиться от вредных микроорганизмов, можете нанести на салфетку дезинфицирующее средство. Этот же способ отлично подойдет для чистки внутренней части радиаторов или участков под мебелью.Душевую шторку нужно стирать, чтобы убрать плесень и микробы.Вопрос на засыпку: когда последний раз вы стирали душевую шторку? Если вы затрудняетесь ответить на этот вопрос, самое время это сделать, иначе плесень и ржавый налет, который невозможно будет устранить, не заставят себя долго ждать. Итак, рассказываем, как сделать это вручную, если по каким-то причинам отправить занавеску в стиральную машину нельзя.Для начала наберите в таз теплой воды, добавьте немного геля, лимонной кислоты и соды, а затем замочите шторку на пару часов. Эти средства помогут размягчить известковый налет, а также избавиться от желтизны. Если загрязнения на ткани серьезные, добавьте немного белизны. По истечении времени прополощите занавеску в чистой воде, высушите и повесьте обратно.Натрите кран половинкой лимона.На смесителе или душевой лейке появился некрасивый налет, который не получается устранить обычной влажной салфеткой? Самое время достать из холодильника лимон. Отрежьте половину цитрусового и хорошо натрите хромированные детали, которые нужно очистить от загрязнений. Важно проследить за тем, чтобы лимон выделял много сока, иначе никакого толку от этой процедуры не будет. Благодаря лимонной кислоте налет исчезнет в считанные минуты, а сантехника будет выглядеть как новая.С запотеванием отлично справится шампуньЧтобы зеркала в ванной запотевали как можно реже, нужно обеспечить хорошую вентиляцию в комнате. Для этого тщательно очищайте решетку от пыли и грязи, чтобы они не препятствовали нормальной циркуляции воздуха. Кроме того, важно обработать поверхность специальным средством, которое сможет защитить от запотевания. Есть несколько вариантов:• Шампунь – после того, как вы хорошо вымыли зеркало, его нужно тщательно протереть мягкой тряпкой с предварительно нанесенным на нее шампунем. Средства нужно брать всего пару капель, чтобы на зеркале не образовывалась плотная пена. Благодаря такой обработке поверхность несколько недель будет оставаться чистой.• Глицерин – еще одно эффективное и дешевое средство, главным преимуществом которого является полная экологичность и отсутствие неприятного запаха. Порядок действий такой же, как и в случае с шампунем: возьмите мягкую тряпку, смочите ее глицерином и тщательно протрите чистое зеркало.• Укус – смешайте 500 миллилитров горячей воды с пятью столовыми ложками уксуса, перелейте полученный раствор в пульверизатор и распылите на зеркало. Затем хорошо протрите его салфеткой из микрофибры и оставьте до полного высыхания. Эффект от такого метода обработки будет держаться около двух недель. Единственный минус состоит в том, что от уксуса появится неприятный запах, но если вы откроете дверь в ванную, уже через час он полностью выветрится.Вам понадобится лимонная кислота.К сожалению, в нашей стране такое ужасное качество воды, что сколько ее не фильтруй, со временем в чайнике все равно образуется накипь. Если вы заметили, что стенки и дно чайника покрыл некрасивый налет, не спешите расстраиваться – всего один секретный ингредиент поможет очистить его за считанные минуты.Возьмите несколько столовых ложек лимонной кислоты, засыпьте в чайник, наполните его водой и поставьте на плиту. После того, как вода закипит, выключите огонь и дождитесь, пока она остынет. Далее слейте «лимонную» воду, пройдитесь по стенкам губкой и тщательно ополосните чайник. Накипь сойдет легко и быстро, не придется даже прилагать никаких усилий.Если лимонки под рукой не оказалось, можно воспользоваться газировкой. Оказывается, знаменитая кока-кола не только хорошо очищает унитазы, но и прекрасно справляется с накипью. Перед тем, как использовать газировку для чистки чайника, оставьте бутылку открытой на несколько часов, чтобы вышли пузырьки газа.Наполните чайник колой на 2/3 объема, поставьте на огонь и дождитесь закипания. После этого оставьте посуду на полчаса отстояться – за это время напиток вступит в реакцию с отложениями минеральных солей и «растворит» их. В конце останется лишь убрать следы накипи губкой и ополоснуть чайник.Налейте в отсек для порошка уксус.Иногда нет никакого смысла тратиться на дорогущую бытовую химию, ведь с большинством домашних задач помогают справиться подручные средства. Например, для чистки стиральной машины можно использовать обычный уксус, который убирает налет, плесень, а также нейтрализует неприятные запахи. Все, что вам нужно сделать – залить 100 миллилитров уксуса в контейнер для порошка и запустить режим с самой долгой стиркой и температурой не менее 60 градусов. Обратите внимание, что барабан должен быть пустым.По окончании цикла очистите сливной фильтр от остатков накипи. Завершить процесс чистки стиральной машины поможет смесь одного литра воды и трех столовых ложек уксуса. Смочите в растворе мягкую тряпку, хорошо отожмите и пройдитесь по барабану, дверце, резиновой манжете. Оставьте дверцу открытой до полного высыхания прибора.