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Примеры слишком оригинальных ресторанов

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Полуденный чай в шкафу.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Пирог в бокале.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Просто слов нет.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Удивительно, как такая конструкция стоит.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Салат «Цезарь».

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Даже не знаем, что это.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Где-то тут должна быть еда.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Блюдо на одного.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Ничего особенного, просто латте в моркови.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

А если захочешь сначала попробовать картошку?

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Лестница из роллов.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Без комментариев.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

А это, пожалуй, пример того, когда еда теряет всякую привлекательность. Навсегда.

Примеры слишком оригинальных ресторанов

Суп и сыр-гриль сверху.

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