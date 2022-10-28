Примеры слишком оригинальных ресторанов

Давно пора признать, что вся эта идея с хипстерами зашла слишком далеко. Концепт стал настолько популярен, что даже рестораны переключились на него. К сожалению, зачастую попытки быть в тренде оборачиваются смехотворной катастрофой. А привычные блюда в таких заведениях теряют всякий смысл.











Полуденный чай в шкафу.







Пирог в бокале.







Просто слов нет.







Триумф оригинальности — яйцо по-шотландски.







Удивительно, как такая конструкция стоит.











Заказали свежевыжатый апельсиновый сок.







Ну и уже классика — английский завтрак на лопате.







Фиш-энд-чипс на миниатюре колеса обозрения.







Салат «Цезарь».







Даже не знаем, что это.







Где-то тут должна быть еда.







Блюдо на одного.







Ничего особенного, просто латте в моркови.







А если захочешь сначала попробовать картошку?







Лестница из роллов.







А вот это уже опасно — роллы на колючей проволоке.







Без комментариев.







А это, пожалуй, пример того, когда еда теряет всякую привлекательность. Навсегда.







Суп и сыр-гриль сверху.



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