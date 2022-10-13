Архитектура будущего: белоснежная монолитная церковь в форме листа клевера

Современное храмовое строительство значительно отличается от канонов традиционного проектирования прежних лет, что позволяет творцам создавать уникальные архитектурные объекты ничем не уступающие в величии и монументальности. Ярким примером нового видения культовых объектов стала белоснежная монолитная церковь Санта Мария Горетти в Морманно, которая стала эффектным дополнением к городскому пейзажу, граничащему с горным Национальным парком Поллино (Италия).
Архитектура будущего: белоснежная монолитная церковь Santa Maria Goretti в форме листа клевера (Морманно, Италия). | Фото: decor.design.
Структура новой церкви Santa Maria Goretti напоминает 4-апсидальную конструкцию византийских храмов (Морманно, Италия). | Фото: newitalianblood.com.
В самом сердце Национального парка Поллино, что на юге Италии, расположен небольшой горный городок Морманно (Mormanno), который может похвастаться уникальными природными ландшафтами и не менее впечатляющими архитектурными творениями. Когда возник вопрос строительства новой церкви Святой Марии Горетти (Santa Maria Goretti) было решено пригласить архитектора Марио Кучинеллу, который зарекомендовал себя как лучший специалист в современном храмовом строительстве, считающий, что «без уважения к духу искусства мастеров прошлого, без преемственности их опыта не создать полноценный храм». И они не ошиблись в своем выборе. Концептуальный проект, разработанный специалистами его студии Mario Cucinella Architects, как нельзя лучше отражал стремление властей города обеспечить местное сообщество современным центром культуры и религии, имеющим глубокий символический смысл. При этом новый сакральный объект более чем гармонично вписался бы в окружающий ландшафт и архитектуру самого города.
Элегантная красота форм компенсирует отсутствие роскошного декора и помпезных архитектурных деталей (Santa Maria Goretti, Италия). | Фото: archiquality.blogspot.com.
В темное время суток церковь выглядит особенно завораживающе (Santa Maria Goretti, Италия). | Фото: decor.design.
Примечательно: Святая Мария Горетти — одна из самых молодых святых дев-мучениц, канонизированных католической церковью. Отдавая дань молодости и невинности девушек, подвергшихся насилию, покровительницей которых и является Святая Мария Горетти, специалисты Mario Cucinella Architects создали белоснежную структуру, поскольку белый цвет во все времена ассоциируется с чистотой и возвышенностью чувств верующих. Сакральности новому объекту добавляет и скульптурная форма четырехпластинчатого листа клевера, который хоть и стилистически, но все же напоминает традиционную конструкцию 4-апсидальных калабрийских храмов, которые в свое время строили выходцы из Византии, прибывшие на территорию современной Италии, спасаясь от преследований. Специалисты отмечают, что новая церковь стала вневременным материальным воплощением чистоты и по форме, и по оформлению.
После окончания строительства храмового комплекса в городе появился новый туристический маршрут, стартующий от храмового комплекса (Santa Maria Goretti, Италия). | Фото: newitalianblood.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что вершина холма, как место для строительства, была выбрана по двум причинам. Во-первых, благодаря возвышению скульптурную композицию хорошо видно издалека, особенно в вечернее время, когда из храма льется свет, пробивающийся сквозь вырезанный крест, украшающий лицевой фасад здания. Во-вторых, церковь стала своеобразным маяком, указывающим на отправную точку, знаменующую начало захватывающего туристического маршрута, выходящего на горную гряду Национального парка Поллино.
План размещения храмового комплекса на вершине холма в Морманно (Santa Maria Goretti).
Если говорить о формах самого здания, то авторы проекта приложили максимум усилий, чтобы оно получилось величественным и запоминающимся, даже несмотря на то, что на фасаде не увидишь ни роскошного декора, ни колонн с портиками, украшенными множеством скульптур. Круглые формы фасада, образующие элегантную оболочку, пересекаясь друг с другом, указывают на вход в церковь, открывая сложные детали конструкции. Несмотря на кажущуюся простоту и максимальную лаконичность бетонного объема, культовый объект выглядит очень впечатляюще.
Приоткрытый «лепесток» структуры здания образует вход в церковь (Santa Maria Goretti, Италия).
Скульптурной формы элементы, созданные из белого бетона, переплетаются как снаружи, как и внутри здания, образуя замысловатый внешний вид и необычный интерьер, которые не требуют дополнительного украшения. Единственным отличием стал выбор цвета. Если фасад здания – это белый полированный бетон, то отделка стен внутреннего пространства поразила материалом покрытия. Для отделки интерьера использовалась штукатурка, в состав которой входила известь и волокна конопли, позволившие создать тактильно приятную крапчатую поверхность натурального оттенка.
Внутреннее пространство церкви Santa Maria Goretti (Морманно, Италия). | Фото: newitalianblood.com.
Лаконичность и минимализм царит внутри помещения, лишь деревянная кафедра, имеющей ту же круглую форму, что и само строение помогает создать теплую атмосферу, настраивающую на общение с высшими силами или, просто подталкивает на познание самого себя без навязывания бездумного поклонения. Для тех, кто любит поразмыслить о бытие без спешки, по всему пространству расставлены специально разработанные стулья, которые оживили интерьер своей геометрической эстетикой. Они изготавливались по проекту дизайнеров студии Mario Cucinella Architects. Интересным стал выбор материала, казалось бы, для тривиального предмета мебели, на который мало кто обращает. Спинки и сиденья изготовили из камня.
Драпировка из полупрозрачной ткани эффектно спускается с вершины 16-метрового потолка (Santa Maria Goretti, Италия).
Но все же главным украшением стала драпировка из полупрозрачной ткани, спускающаяся с 16-метрового потолка. Белоснежные волны, обвивают друг друга, словно бесконечное отражение формы здания, освещаясь лучами солнца, проникающего сквозь потолочные люки, наполняют пространство главного зала особенной святостью. Такое эффектное сопоставление мягкого и твердого, холодного и теплого формирует сложность восприятия архитектуры и дизайна религиозного объекта, превращая его в настоящее произведение искусства.
Каменные стулья и чаша для крещения сделаны по эскизам дизайнеров архитектурной студии Mario Cucinella Architects (Santa Maria Goretti, Италия).
Интересный факт: Расположение церкви и потолочных окон рассчитаны так, чтобы ежегодно, 6 июля, в день памяти Святой Марии Горетти, в обеденное время луч солнца освещал установленное за алтарем распятие. Таким впечатляющим способом авторы проекта хотели наглядно показать, как «природа, искусство, архитектура, вера и символизм сливаются в единый духовный образ».
Приходские помещения входят в храмовый комплекс Santa Maria Goretti (Морманно, Италия).
Стоит еще подчеркнуть, что новый архитектурный ансамбль, включающий непосредственно церковь, приходские помещения с несколькими классными комнатами и резиденцией для священнослужителей, полностью соответствует нормам устойчивой архитектуры. Для повышения энергоэффективности и экологичности храмового комплекса помимо особенной штукатурки, удерживающей тепло и хорошо впитывающей влагу, крыши церкви и приходского строения покрыты травой. Для обеспечения структуры электричеством Mario Cucinella Architects предусмотрели использование альтернативных возобновляемых источников энергии и соответствующих систем жизнеобеспечения. Несмотря на то, что новый культурно-религиозный центр соседствует с Национальным парком, возле него разбили небольшой сад и цветники с огородами.
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