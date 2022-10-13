Архитектура будущего: белоснежная монолитная церковь в форме листа клевера

Архитектура будущего: белоснежная монолитная церковь Santa Maria Goretti в форме листа клевера (Морманно , Италия). | Фото: decor.design.

Структура новой церкви Santa Maria Goretti напоминает 4-апсидальную конструкцию византийских храмов (Морманно, Италия). | Фото: newitalianblood.com.

Элегантная красота форм компенсирует отсутствие роскошного декора и помпезных архитектурных деталей (Santa Maria Goretti, Италия). | Фото: archiquality.blogspot.com.

В темное время суток церковь выглядит особенно завораживающе (Santa Maria Goretti, Италия). | Фото: decor.design.

После окончания строительства храмового комплекса в городе появился новый туристический маршрут, стартующий от храмового комплекса (Santa Maria Goretti, Италия). | Фото: newitalianblood.com.

План размещения храмового комплекса на вершине холма в Морманно (Santa Maria Goretti).

Приоткрытый «лепесток» структуры здания образует вход в церковь (Santa Maria Goretti, Италия).

Внутреннее пространство церкви Santa Maria Goretti (Морманно, Италия). | Фото: newitalianblood.com.

Драпировка из полупрозрачной ткани эффектно спускается с вершины 16-метрового потолка (Santa Maria Goretti, Италия).

Каменные стулья и чаша для крещения сделаны по эскизам дизайнеров архитектурной студии Mario Cucinella Architects (Santa Maria Goretti, Италия).

Приходские помещения входят в храмовый комплекс Santa Maria Goretti (Морманно, Италия).