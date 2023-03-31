Как колли Бобби преодолел 4000 километров, чтобы вернуться к любимому хозяину

О собачьей верности и преданности слагают легенды. И это воистину так. Такова природа этих животных - они способны отдать свою жизнь за хозяина. Что уж говорить о том, что пёс готов идти за своим человеком куда угодно, лишь бы провести с ним всю свою жизнь... Прочтите необычную историю обычного пса по имени Бобби, который потерялся, но смог найти свою семью. Хоть для этого ему пришлось пройти пешком полстраны и пережить массу испытаний...
Обыкновенный щенок
Бобби со своим владельцем, Фрэнком Брейзером. Фото из семейного архива семьи Брейзер.
Однажды совершенно обычная американская семья решила завести собаку. В приюте им приглянулся забавный игривый щенок породы колли. Брейзеры сразу влюбились в него и забрали к себе домой. Глава семейства назвал его Бобби. Никто из них тогда и подозревать не мог, что в один прекрасный день об их любимце будет известно не только по всей стране, но и далеко за её пределами.
Одним жарким августовским днём 1923 года семья Брейзеров отправилась в отпуск. Они собирались навестить родственников в Уолкотте, штат Индиана. Сами Брейзеры жили в Сильвертоне, штат Орегон. Для этого им практически нужно было пересечь всю страну.
По дороге семья не раз останавливалась для заправки автомобиля. Уже будучи в Уолкотте, они сделали остановку. Вдруг, откуда ни возьмись, налетела стая бродячих собак. Они набросились на Бобби и тот скрылся в ближайшем переулке. Брейзеры ничего не успели сделать. Они долго искали пса, оставив автомобиль на месте. Семья даже задержалась больше положенного, разместила объявления во всех местных газетах.
Статуя Бобби в родном Сильвертоне. Фото: Рик Обст из Flickr.
Всё было напрасно — семейный любимец исчез бесследно. Убитые горем, потеряв всяческую надежду, Брейзеры уехали домой. Летний отпуск, который должен был стать развлечением, был теперь омрачён тяжёлой потерей. Семья и не чаяла увидеть когда-нибудь своего любимого питомца.
Грязный, измученный, но живой
Прошло долгих шесть месяцев без любимого Бобби. Брейзеры не хотели больше заводить никаких домашних животных. Встреча с колли на улице отзывалась в сердце каждого члена семьи невыносимым чувством тоски и боли.
Чудо случилось в один из холодных февральских дней 1924 года. Хромой, тощий, истерзанный и ужасно грязный Бобби, с полностью стёртыми когтями на лапах, поскрёбся в дверь родного дома. Когда хозяева открыли её, их удивлению и счастью просто не было предела! Невероятно: пёс прошёл в одиночку более 4000 километров, чтобы вернуться в семью!
Путешествие Бобби. Фото: imfreakinawesome.com.
Поразительная весть о невероятном собачьем подвиге распространилась по Штатам со скоростью лесного пожара. Брейзеры мешками стали получать письма, адресованные Бобби. Многие писали о том, что видели пса по дороге. За короткий срок у отважной собаки появилась целая армия поклонников. О нём писали в газетах, показывали в новостях.
Необычное расследование
Изображение того, как Бобби садится на багажник машины Брейзеров. Фото: Томас Шранц из Flickr.
Должностные лица Орегонского общества защиты животных поначалу отнеслись к этой необыкновенной истории довольно скептически. Было решено провести тщательное расследование. Все заявления Брейзеров были проверены. Также были подробно опрошены люди, которые помогали Бобби. Все, кто кормил и давал кров псу, подтвердили достоверность произошедшего.
Чудо-пёс, как Бобби стали называть, преодолел путь больше 4000 километров, через реки, пустыни и леса. Всё, ради того, чтобы вернуться домой. Специалисты даже восстановили относительно точный маршрут, по которому, скорее всего двигался Бобби.
Встреча Бобби с любимым хозяином, Фрэнком Брейзером. Фото: Вейдс Крокетт.
Необычный отчёт штата Орегон:
«Вернувшись в Уолкотт и обнаружив, что Брейзеры уехали, Бобби сначала последовал за ними на северо-восток, дальше в Индиану. Затем он начал, скорее всего, исследовать местность, пытаясь уловить знакомый запах, чтобы знать, в каком направлении двигаться. В конце концов, он нашёл то, что искал, и отправился на Западное побережье.
Во время поездки Брейзеры каждую ночь оставляли машину на станциях техобслуживания. Бобби посетил каждую из них по дороге, а также несколько частных домов. Он также провёл некоторое время в лагере для бродяг. В Портленде он какое-то время оставался с ирландкой, которая вылечила его после того, как в результате какой-то аварии у него были травмированы лапы. Примерно две недели спустя Бобби вернулся в Сильвертон».
Жители Сильвертона радуются, увидев Бобби. Фото: Вейдс Крокетт.
Бобби - мировая знаменитость
После того, как Бобби так счастливо воссоединился со своей любимой семьёй, он стал настоящей «звездой». Его даже показали в фильме Рипли «Хотите верьте, хотите нет». Также чудо-пёс снялся в немой киноленте «Зов Запада». Там он сыграл самого себя. Бобби получал письма от фанатов мешками. Различные сообщества награждали его медалями. Однажды он стал почётным гостем на популярном телевизионном шоу Portland Home Show, которое посмотрели более 40 000 человек. Бобби даже презентовали настоящее собачье бунгало.
Бобби мешками получал письма от поклонников. Фото: Томас Шранц из Flickr.
Памяти чудо-пса
Чудесный пёс скончался в 1927 году. Ему было всего шесть лет. Ветеринары предположили, что столь ранняя кончина произошла в результате его напряжённого путешествия. Слишком многое пришлось пережить несчастной собаке по дороге. Похоронили Бобби на кладбище домашних животных Общества защиты животных в Портленде. «Звезда» Голливуда, немецкая овчарка по имени Рин Тин Тин возложила на его могилу траурный венок. Сейчас фреска, посвящённая подвигу необычной собаки, украшает одну из центральных улиц Сильвертона. Также там установлен памятник чудо-псу в натуральную величину. Рядом с ним - точная копия причудливой собачьей будки Бобби.
Фрески на одной из самых оживлённых улиц Сильвертона, посвящённые Бобби. Фото: Томас Шранц из Flickr.
Точная копия бунгало Бобби. Фото: Дебра Джейн Зельцер из Flickr.
Эта история трогает сердце и поражает воображение. Страшно подумать, что могло случиться с собакой, если бы она не встретила по дороге столько добрых людей.
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