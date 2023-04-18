17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

Чиндогу – японское искусство изобретения глупых и бесполезных гаджетов, которые должны помочь в решении бытовых проблем. Буквально «Чиндогу» переводится как «полезный или бесценный инструмент». Хотя эти изобретения и по-своему гениальны, лучше не пользоваться ими на публике – если не хотите оказаться посмешищем, конечно.









1. Терка для масла

2. Галстук-зонт

3. Воронки для глазных капель

4. Бесшумное караоке

5. Подушка ловец звука

6. Доширачный человечек

7. Квадратные арбузы

8. Усилитель слуха

9. Вентилятор на палочках

10. Водонепроницаемый зонт

11. Простой ушной зонд

12. Брелок с пузырчатой упаковкой

13. 360-градусная камера

14. Подушка в форме книги

15. Зонтики для туфель

16. Футляр для банана

17. Футболка с полем для морского боя