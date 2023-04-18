17 сумасшедших и гениальных изобретений, до которых могли додуматься только в Японии

Чиндогу – японское искусство изобретения глупых и бесполезных гаджетов, которые должны помочь в решении бытовых проблем. Буквально «Чиндогу» переводится как «полезный или бесценный инструмент». Хотя эти изобретения и по-своему гениальны, лучше не пользоваться ими на публике – если не хотите оказаться посмешищем, конечно.
1. Терка для масла
Устали, что твердое масло портит тост? Терка спешит на помощь!
2. Галстук-зонт
Когда не уверен, будет сегодня дождь или нет.
3. Воронки для глазных капель
Может использоваться как орудие пыток.
4. Бесшумное караоке
Когда хочешь поголосить от души, но стесняешься соседей.
5. Подушка ловец звука
Для тех, кто привык смотреть телевизор, лежа на боку – специальные дырки в подушке пропускают звук, не заглушая его.
6. Доширачный человечек
Чтобы не проверять каждые десять секунд, готова ли лапша.
7. Квадратные арбузы
Только в Японии.
8. Усилитель слуха
Если вы стесняетесь носить слуховые аппараты, попробуйте вот такое скромное изобретение.
9. Вентилятор на палочках
Когда нет времени ждать, чтобы еда остыла.
10. Водонепроницаемый зонт
Когда обычного зонта недостаточно.
11. Простой ушной зонд
Ватная палочка на стероидах.
12. Брелок с пузырчатой упаковкой
Избавление от стресса за считанные секунды.
13. 360-градусная камера
Сталкер 80 lvl.
14. Подушка в форме книги
Для тяжелого дня усердной зубрежки.
15. Зонтики для туфель
Уберечь Лубутены любой ценой!
16. Футляр для банана
Да, всеми любимый футляр для банана тоже придумали в Японии.
17. Футболка с полем для морского боя
Чтобы точно сказать другу, в каком месте вам нужно почесать спинку. Гениально.
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