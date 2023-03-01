Почему кинокумир 1980-х Микки Рурк потерял лицо и хорошую репутацию: Личный ад звезды

Из боксеров – в артисты

Актер в молодости | Фото: peopletalk.ru

Звезда Голливуда 1980-х Микки Рурк | Фото: peopletalk.ru

Актер в молодости | Фото: uznayvse.ru

Звезда Голливуда 1980-х Микки Рурк | Фото: kino-teatr.ru

Самые откровенные фильмы и самые красивые женщины

Ким Бейсингер и Микки Рурк в фильме *Девять с половиной недель*, 1985 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Девять с половиной недель*, 1985 | Фото: kino-teatr.ru

Микки Рурк и Ким Бейсингер | Фото: stories-of-success.ru

Микки Рурк и Кэрри Отис в фильме *Дикая орхидея*, 1989 | Фото: 2queens.ru

Потерянное лицо

Кадр из фильма *Сердце Ангела*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Актер в молодости и в наши дни | Фото: 2queens.ru

Актер Голливуда Микки Рурк | Фото: 2queens.ru

Новый виток популярности

Микки Рурк в фильме *Девушка*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

Актер Голливуда Микки Рурк | Фото: peopletalk.ru

Актер в молодости и в наши дни | Фото: fancy-journal.com