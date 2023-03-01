Почему кинокумир 1980-х Микки Рурк потерял лицо и хорошую репутацию: Личный ад звезды

16 сентября исполняется 69 лет известному американскому актеру Микки Рурку. В 1980-х гг. его имя знали во всем мире – после фильмов «Бойцовая рыбка» и «Девять с половиной недель» он стал одной из самых ярких звезд Голливуда. А сегодня его помнят немногие, и даже самые преданные поклонники с трудом узнают – после многочисленных пластических операций актер изменился до неузнаваемости. Что испортило его репутацию, почему он был вынужден экспериментировать со своим внешним обликом, из-за чего на пике популярности ощущал пустоту в душе и о чем жалеет накануне 70-летия – далее в обзоре.
Из боксеров – в артисты
Актер в молодости | Фото: peopletalk.ru
На самом деле его звали так же, как и его отца, – Филип Андре. А «Микки» было его детским прозвищем. Он шутил, что мама так его называла, чтобы не путать с мужем, а на самом деле отец, который был горячим фанатом бейсбола и Микки Мэнтла, дал сыну прозвище в честь любимого спортсмена. Когда мальчику было 6 лет, родители развелись, мать вскоре вышла замуж за полицейского. Отчим невзлюбил пасынков, часто поднимал руку на жену и детей, и Микки старался реже бывать дома.
Звезда Голливуда 1980-х Микки Рурк | Фото: peopletalk.ru
Микки мечтал вырасти и отомстить отчиму за жестокое обращение с ним и с матерью. По соседству с их домом находился центр социального обеспечения, где дети могли заниматься спортом, и Микки увлекся боксом. Для него это было не только возможностью избавиться от негативных эмоций, но и билетом во взрослую жизнь. Вскоре он начал участвовать в боях на ринге под прозвищем Мышонок Микки, а приобретенные навыки позволили дать отпор отчиму – он выбил ему два зуба.
Актер в молодости | Фото: uznayvse.ru
Еще одним увлечением Микки был театр. В школе он занимался в драмкружке и участвовал в постановках, а когда получил аттестат, решил уехать в Нью-Йорк и получить актерское образование. Чтобы раздобыть для этого средства, юноша работал где придется: был вышибалой в клубе, уличным продавцом чипсов, чистильщиком бассейнов, рыл канавы для прокладки кабелей и т.д.
Планы у него были грандиозные – он выбрал одно из лучших учебных заведений, знаменитую Актерскую школу Ли Страсберга, подготовил сцену из драмы Теннеси Уильямса и отправился на прослушивание. Экзаменаторы оценили его актерские задатки по заслугам – он стал одним из 5 счастливчиков, обошедших несколько тысяч конкурентов и ставших слушателями студии (для сравнения, Джек Николсон поступил туда только с пятой попытки, а Дастин Хоффман – с восьмой).
Звезда Голливуда 1980-х Микки Рурк | Фото: kino-teatr.ru
Однако Голливуд покорился ему не сразу – он посещал десятки кастингов, но поначалу получал везде отказы. А потому, когда ему предложили стать статистом на съемках фильма Стивена Спилберга «1941-й», он был без ума от счастья. Так в 27 лет он дебютировал в кино, и после этого его актерская карьера пошла на взлет. 1980-е гг. стали его звездным часом. Оглушительная популярность пришла к нему после съемок в драме Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка» и мелодраме Эдриана Лайна «Девять с половиной недель».
Самые откровенные фильмы и самые красивые женщины
Ким Бейсингер и Микки Рурк в фильме *Девять с половиной недель*, 1985 | Фото: kino-teatr.ru
При этом в Европе его слава была более громкой, чем в Америке, где откровенную чувственную мелодраму «Девять с половиной недель» трижды номинировали на антипремию «Золотая малина». На постсоветском пространстве этот фильм пользовался невероятной популярностью. Микки Рурка и Ким Бейсингер провозгласили самыми яркими и притягательными голливудскими звездами. Они так гармонично смотрелись на экране, что им тут же приписали роман за кадром, но на самом деле они не испытывали друг к другу даже симпатии.
Кадр из фильма *Девять с половиной недель*, 1985 | Фото: kino-teatr.ru
Позже Ким Бейсингер призналась, что съемки стали для нее настоящей пыткой – и главной причиной этого была не ее неприязнь к партнеру, а природная застенчивость и закрытость. Обилие откровенных сцен было для нее кошмаром. Актриса рассказывала: «Микки тут ни при чем, я бы возненавидела любого актера, с которым я вынуждена была бы выделывать такое перед камерой. Но, наверное, поэтому меня и выбрали на роль Элизабет: моя героиня не играет в игры – она простая женщина, которую ломает герой Рурка. Вообще, эта картина не о любви, а о том, как отношения ломают человека».
Микки Рурк и Ким Бейсингер | Фото: stories-of-success.ru
После этого Микки Рурк получил еще несколько главных ролей – в фильмах «Год дракона», «Отходная молитва», «Сердце Ангела», «Домашний парень», «Красавчик Джонни», «Франциск» и, конечно, «Дикая орхидея», закрепившая за ним славу одного из самых привлекательных и желанных актеров Голливуда. И если Ким Бейсингер не пробудила в нем никаких чувств, то его партнерша по фильму Залмана Кинга «Дикая орхидея» стала его спутницей и за кадром.
Микки Рурк и Кэрри Отис в фильме *Дикая орхидея*, 1989 | Фото: 2queens.ru
Еще во время кастинга актер обратил внимание на модель Кэрри Отис и заявил, что сниматься будет только вместе с ней. Их экранный роман быстро вышел за пределы съемочной площадки, и вскоре после выхода фильма на экраны актеры поженились. Эти отношения были похожи на игры на выживание: оба злоупотребляли спиртным и запрещенными препаратами, а их ссоры заканчивались рукоприкладством.
Спустя годы актер признавался: «Я не люблю говорить об этом, потому что все еще люблю ее, но когда моя жена уходила, она сказала, что мне нужна помощь, а я мысленно послал ее… Она была права, мне нужно было меняться, но я этого не хотел, пока однажды не посмотрелся в зеркало и не увидел себя таким, каким видели меня другие люди». Когда они расстались, Микки Рурк хотел свести счеты с жизнью, но от этого шага его удержали священник и психотерапевт, которого актер посещал на протяжении 10 лет.
Потерянное лицо
Кадр из фильма *Сердце Ангела*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru
1990-е гг. в его кинокарьере не были столь же успешными: он перестал получать стоящие предложения и испортил свою актерскую репутацию съемками во второсортных боевиках и триллерах. В это время Микки Рурк решил вернуться на ринг, в профессиональный бокс, хотя ему было уже за 40. Однако параллельно строить актерскую и боксерскую карьеры оказалось невозможным. Увлечение боксом для актера имело роковые последствия: из-за частых травм ему приходилось снова и снова обращаться за помощью к пластическим хирургам.
Актер в молодости и в наши дни | Фото: 2queens.ru
После многочисленных операций его лицо было просто обезображено, и узнать в нем кинокумира 1980-х гг. было невозможно. В СМИ постоянно публиковали фотографии актера в молодости и в наши дни, журналисты упражнялись в остроумии, комментируя трансформации его внешнего облика. Ни для кого не было секретом, что причиной разительных перемен был не только высокотравматичный вид спорта, но и увлечение актера запрещенными препаратами.
И если пагубную привычку ему удалось одолеть, то отказаться от бокса он не смог. Микки Рурк говорил, что таким образом он боролся с саморазрушением: «Я выхожу на ринг, потому что не уважаю себя как актера. Поэтому занимаюсь делом, которое у меня действительно получается хорошо». Боксом он пытался заполнить и ту пустоту в душе, которая осталась после расставания с Кэрри Отис. Врачи советовали ему завязать с боксом, ведь полученные травмы сказались не только на внешности, но и на здоровье – у него было несколько сотрясений мозга, нарушилась координация движений, были сломаны скула, нос, 2 ребра, 4 сустава на руке.
Актер Голливуда Микки Рурк | Фото: 2queens.ru
Актер не скрывал того, что переживал из-за неудачной пластики, ведь в молодости его называли первым красавцем Голливуда, а теперь перестали узнавать даже самые преданные поклонники: «Меня страшно угнетает мысль, что я потерял свое лицо. Я расстраиваюсь, когда вижу себя в своих старых фильмах. Я был гораздо более привлекательным, это ужасно. Отвратительно видеть то, как ты становишься хуже».
Новый виток популярности
Микки Рурк в фильме *Девушка*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
Несмотря на все эти проблемы, в новом столетии карьера Микки Рурка снова пошла на взлет. Его персонаж в «Городе грехов», громила Марв с обезображенным лицом, стал вершиной самоиронии актера, а фильм «Рестлер», где он исполнил главную роль, был номинирован на «Оскар» и получил несколько престижных кинопремий. Сегодня он продолжает сниматься в кино и остается востребованным, несмотря на солидный возраст.
Актер Голливуда Микки Рурк | Фото: peopletalk.ru
Теперь он не соглашается на роли в проходных фильмах из-за высоких гонораров и признается: «Этого больше не повторится. Поступать так – значит не уважать самого себя. Теперь я себя уважаю. Не будет самоуважения – будет плохая репутация. Я через это прошел и больше не могу такого себе позволить. Мне нужно двигаться вперед».
Актер в молодости и в наши дни | Фото: fancy-journal.com
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