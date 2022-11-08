Как атрибут нищеты превратился в гламурный предмет высокого стиля: История лоскутного одеяла

Это был, пожалуй, самый простой способ украсить жилье, сделать его одновременно нарядным и уютным. Впрочем, почему – был? Сейчас лоскутное шитье зовется модным словом «пэчворк» и пользуется заслуженным вниманием дизайнеров интерьеров и модельеров одежды. Ассоциации с бедностью больше не прослеживаются – теперь создавать что-то из лоскутов ткани значит ценить свои культурные традиции и придерживаться принципов разумного потребления.
История лоскутного шитья
В музеях мира не найти лоскутного одеяла хоть сколько-нибудь солидного возраста – в тысячу или хотя бы пятьсот лет. Но это не потому, что искусство создания изделий из обрезков ткани – молодое, наоборот, оно возникло, скорее всего, тогда же, когда люди научились шить. Но все, что создавалось в результате попыток дать кусочкам материи вторую жизнь, интенсивно использовалось в повседневной жизни, для чего и было создано.
Лоскутное шитье из Египта, XVI век. Музей Оксфорда.
Зато по найденным древнеегипетским изображениям удалось определить, что навыками такого шитья из кусочков кожи владели еще при фараонах, то есть время возникновения этого вида творчества отодвигается в прошлое как минимум до четвертого тысячелетия до н. э.
В Европе лоскутная техника появилась уж точно не позднее V века, но относительно распространенной она стала спустя несколько столетий, когда на Ближний Восток отправились отряды крестоносцев. Предполагается, что лоскутная техника шитья могла быть принесена в европейские страны именно из Азии.
Из лоскутов шили скорее вынужденно - от бедности
Но есть и другая точка зрения – о том, что каждый народ вполне независимо от других приходил к идее лоскутного шитья просто потому, что при нехватке материалов и средств для их приобретения это было разумным выходом из положения. Из остатков ветхой одежды или из обрезков, которые оставались после шитья, сооружали и одеяла, и новые предметы одежды. Лоскуты, подобранные так, чтобы получился узор, становились украшением рубахи или юбки, часто – единственным.
Технику лоскутного шитья перенимали многие народы и культуры, в том числе община амишей
Но при достаточно широкой географии лоскутного шитья следует отметить, что в Новый Свет эта традиция была все-таки привезена из Европы. Сначала – колонистами, которым было жизненно важно согреться при минимуме ресурсов, потом – миссионерами. Искусство лоскутного шитья переняли коренные американцы, индейцы, и уже потом включали лоскутные изделия со своими, оригинальными узорами в ритуалы племен.
Чтобы сделать большое лоскутное одеяло,порой требовалась работа нескольких человек
Составить красивый узор из разноцветных кусочков – это суть и древнего мозаичного искусства, и те, кто занимался родственным мозаике лоскутным шитьем, опирались на те же приемы, чередуя светлые и темные фрагменты узора, добиваясь некоторого оптического эффекта. Пестрое лоскутное одеяло стало украшением и русского крестьянского дома – его непременно шили в качестве части приданого невесты, оно украшало дом, и вообще становилось практичным и востребованным изделием.
Техники лоскутного шитья
Особенный расцвет лоскутного шитья произошел XIX веке, когда начали интенсивно продаваться английские ситцевые ткани. Раньше использовали домотканое полотно – в ширину оно было около 40 сантиметров, как раз для рубахи или полотенца. Обрезков оставалось мало. А вот фабричные иностранные ситцы оказались намного шире – 75 – 80 сантиметров: лоскутов при шитье получалось гораздо больше.
Вариант лоскутного шитья. Фото: quiltshow.ru
Техника сборки лоскутов могла быть самой разной, продиктованной как традициями определенной местности, так и умением каждой мастерицы. Делали «русский квадрат», «уголки», «шахматки», «бревенчатую избу». Интересным видом лоскутного творчества стал стиль «ляпочиха» - такими делали каргопольские свадебные одеяла.
Лоскутное шитье в стиле «ляпочиха»
Русские «кругляки» походили на американские «йо-йо». В свою очередь, мастерицы Нового Света изображали из лоскутов узоры под названием «зуб пилы», «медвежья лапа», «лестница Иакова». А еще Америка дала жизнь удивительной технике «крейзи», то есть «сумасшедшей», придуманной в Англии викторианского периода. В этом случае лоскуты сшивались без какой-либо закономерности, узоры не повторялись.
Пэчворк в стиле «крейзи». Бруклинский музей
Сами ткани при этом были не простыми – использовались лоскуты из шелка, бархата и других дорогих материалов, остающихся после создания изысканных женских платьев. Техника «крейзи» стала вариантом хобби для обеспеченных молодых дам, а созданные таким образом изделия были призваны украшать интерьер, нисколько не претендуя на практичность. Это модное веяние возникло после Всемирной выставки в Филадельфии 1876 года.
Лоскутное одеяло. Фото: museum59.ru
Если в начале XX века лоскутные одеяла и другие изделия из обрезков тканей еще пользовались популярностью, то в послевоенные годы наблюдалось охлаждение к этому давнему и «народному» виду творчества. Пэчворк теперь во многих странах ассоциировался с бедностью, даже нищетой, напоминая о недавно пережитом, а потому на некоторое время лоскутные техники были вытеснены другими экспериментами в искусстве шитья.
Лоскутное одеяло. Фото: quiltshow.ru
В настоящее время мир более чем благосклонен к шитью из лоскутов. Тому причиной и интерес к этнографическому наследию, и идеи разумного потребления.
Как народный промысел стал частью искусства авангарда
Приехав в любую часть света, можно познакомиться с уникальными традициями местного лоскутного шитья. Пэчворк по-японски, например, предполагает исключительно ручную работу, а лоскуты представляют собой обрезки шелковых тканей.
Соня Делоне, художница
Демократичность этого вида рукоделия давно осталась в прошлом, теперь лоскутные техники превратились в важную составляющую высокой моды. Это заслуга в первую очередь французской художницы родом из Российской империи, Сони Делоне, которая нашла вдохновение в тех узорах, что видела с детства. В 1911 году она сама сшила лоскутное одеяльце – для своего сына Шарля. А потом придумала и новую технику кубизма, напоминавшую такое шитье, она получила название «симультанизм» или «орфизм».
Такое одеяло сшила в 1911 году Соня своему сыну
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