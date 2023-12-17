Почему чайник шумит, когда начинает закипать

Всему виной пузырьки. /Фото: onlinetrade.ru.

Дело также в разнице температур. /Фото: ronin.ru.

Это касается не только чайника. /Фото: klevo.net.

Но лучше всего слышно именно из электрочайника. /Фото: zapletkaidey.blogspot.com.