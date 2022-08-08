11 экзотических видов массажа, за которыми стоит ехать за границу

Искусство массажа настолько древнее, что, кажется, люди всегда этим занимались. С помощью механического воздействия на тело лечили болезни, изгоняли злых духов, привлекали удачу и, конечно же, доставляли удовольствие. А сегодня, с возможностью путешествовать и открывать новое, массаж стал и своеобразным видом туристического экстрима. Взгляните, какие странные «массажные услуги» можно получить в разных странах мира.
Если вы достаточно любопытны и готовы платить за необычные (и не всегда приятные) ощущения, можно испытать на собственной спине эти экзотические разновидности массажа.
Массаж питонами
Не любите змей? Вы просто недостаточно близко с ними общались. В зоопарке Cebu City Zoo на Филиппинах умеют привить любовь к пресмыкающимся или напугать до заикания. Там предоставляют необычную услугу: массаж питонами.
За отдельную плату 10-15 минут смельчак проводит на бамбуковом коврике, в холодных объятиях четырех огромных змей. Чтобы обнимашки не перешли в стадию принятия пищи, животным предварительно скармливают по 10 цыплят на брата. Так что пресмыкающиеся вальяжно и крайне неохотно совершают любые телодвижения. И всё же экстремально.
Слоновий массаж
Высокие накачанные массажисты с нежными руками заставляют сердца многих девушек биться в стыдливо-ускоренном темпе. А как насчет массажиста весом в 3 тонны? В Chiang Mai (Таиланд) живут специально обученные слоны. Пускай у них нет сертификата об окончании медицинских курсов, зато они надрессированы легко «надавливать» на лежащих туристов и щекотать их хоботом. Профессионалы.
Массаж ножами
Бюджетное развлечение для смелых туристов на Тайване: за скромное вознаграждение в 3 доллара вас 10 минут «помассируют» большими ножами для мяса. Наточенными. Острой стороной. А заодно расскажут, что массаж ножами в Азии практикуют уже более 2 тысяч лет и что эта процедура призвана изгнать из тела всю негативную энергетику (испугав ее оружием) и повысить кровяное давление. В последнее — охотно верим.
Массаж пощечинами
Получить пощечину всегда обидно. Но только не в Таиланде. Тут верят, что точный, мастерски нанесенный удар ладонью способен омолодить «пациента» едва ли не на 20 лет. Просто бить надо правильно.
Массаж лица птичьим пометом
Знаете, почему кожа гейш всегда отличалась молодостью и фарфоровой белизной? Всё благодаря массажу птичьим пометом. Ну и внушительному слою белил и пудры, разумеется. Японские красавицы верили, что, если массажными движениями втирать в кожу продукты жизнедеятельности соловья, это увлажнит ее, ускорит процесс регенерации и сделает лицо светлее.
Массаж щекоткой
Казалось бы, щекотка раздражает. Но Изабель Айрес (Isabel Aires), практикующая уникальную технику массажа в мадридском Cosquille Arte Spa (Испания), убеждена в обратном. Согласно ее мнению, правильно дозированная щекотка оказывает расслабляющее действие. И многие клиенты спа подтверждают эту гипотезу.
Массаж кактусами
Те, кому посчастливится отдыхать в отеле Four Seasons Resort в Пунта-Мита (Мексика), могут бесплатно опробовать на собственной бесценной шкурке экзотический массаж кактусами. Не спешите болезненно морщиться: у растений предварительно удаляют иголки. Не акупунктура же. Зато кактус, благодаря уникальному свойству удерживать и накапливать влагу, чудесно увлажнит и человеческую кожу.
Массаж вениками
А что? Что русскому хорошо, то иностранцу — экзотика.
Массаж улитками
Еще один привет от азиатских косметологов, который можно испытать на себе даже в наших широтах. Суть процесса до неприличия проста: на лицо и тело клиенту (чаще — клиентке) сажают огромных африканских улиток, которые неспеша ползают, оставляя скользкие следы. Именно в этих следах заключается главная польза «массажа».
Слизь улиток значительно ускоряет регенерацию кожи. Так что процедура показана не только желающим омолодиться, но и при лечении постакне и ожогов. Не зря улиточный секрет стал таким популярным компонентом в азиатской ухаживающей косметике.
Массаж горячими блинчиками
Эта процедура наверняка куда приятнее предыдущей. И у нее есть автор — массажист Иветт Чанг (Yvette Chiang), хотя необычную технику уже подхватили многие коллеги. Суть понятна из названия: тело расслабленного клиента массируют свежими, горячими, с пылу с жару блинчиками.
Массаж и ароматерапия — 2 в 1. Иветт убеждена, что таким образом можно избавиться от усталости, вывести токсины и лишнюю жидкость из организма. А также повысить температуру тела.
Огненный массаж
Вот что действительно повышает температуру тела. В Китае эта услуга весьма распространена. Там верят, что обертывание горящей тканью, пропитанной специальным масляным составом, оберегает от простуд и гриппа. А также сжигает лишний вес. Буквально. Главное, что процедура безболезненная.
Если вас интересует печать буклетов, флаеров, бланков и другой продукции, обратитесь в компанию "Принтомат" - http://printomat.ru/calc/broshjura-ofset. Уточнить цены и оформить и оплатить заказ, вы сможете на сайте.
Свежие комментарии