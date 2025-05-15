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Как удалить жирные пятна с одежды при помощи лимона и горчицы

Выводить пятна с ткани можно разными способами. Всё зависит от того, каким жирным продуктом вы испачкали одежду, и сколько времени прошло после загрязнения. Несомненно, если вы быстро проведете процедуру очистки и постираете вещь, то вам не придется повторять процедуру еще раз.



Я часто пользуюсь нерафинированным растительным маслом, а вещи у меня практически все яркие.

Поэтому любое загрязнение сразу видно на ткани.
Но, у меня есть быстрый и эффективный способ выведения пятен. А потребуется мне всего 2 ингредиента, чтобы майка снова сияла чистотой.

Мне нужно:

лимон – несколько капель;

чайная ложка сухой горчицы.

Как вывести пятно

Развожу горчицу с лимоном, у меня получается кашица, которую я наношу на пятна до полного высыхания.



Важно! Тереть пятна не нужно щеками или губками, так вы только испортите ткань.Приготовленная смесь настолько глубоко въедается в ткань, что вбирает в себя весь жир. Мне остается только постирать майку в стиральной машине, можно вместе с другими вещами.
После высыхания одежды от пятен не останется и следа. Этот метод хорош еще и тем, что его можно использовать не только на белых, но и на цветных тканях.



Внимание! Если вдруг с первого раза пятна не вывелись, что бывает крайне редко, повторите процедуру как можно скорее.
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