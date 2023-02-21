Как одевались люди в СССР в 1990-х, и какие модные вещи из того времени сегодня снова в моде



Что было в гардеробе первых модников СССР



Рынки были самой востребованной торговой точкой.

Похожее фото найдется у многих, кто рос в 90-е.

Ирина Аллегрова была на пике моды.

Буйство красок, столь необычное для моды тех лет.

Спортивные костюмы были одинаковыми как для мужчин, так и для женщин.

Расцветка свитеров, напоминающая об эпохе.

Ностальгия по 90-ым: как трансформировалась мода и как носят старые образы сейчас

Носили тогда и носят сейчас.

Те самые мальвинки - модель актуальная и сейчас.

Яркие лосины актуальны и сегодня.

Сразу и не поймешь в каком веке сделано это фото.

Клеши всегда выгодно подчеркивают фигуру.

Джинсовая юбка, начиная с 90-ых не очень и изменилась.

Просторный и не сковывающий движений.

Яркие цвета сегодня тоже приветствуются.

Аксессуары для волос тоже позаимствованы из 90-ых.

Ремень-сумка - не только модно, но еще и удобно.

Нет, это не с последних модных показов. Этому фото больше 40 лет.

Те самые заколочки, только чуть в другой вариации.