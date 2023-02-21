Как одевались люди в СССР в 1990-х, и какие модные вещи из того времени сегодня снова в моде

Дерзкая и безосновательная – именно так характеризуют моду 90-х, бушующую (иначе просто не скажешь) на постсоветском пространстве, когда каждый хотел выделиться как мог, не имея на это никакой возможности. Этому направлению так и не придумали названия, зато «модные приветы» тех времен сейчас особенно считаются весьма актуальными. Малиновые пиджаки, желтые лосины и безумные волны на волосах – кажется, что мода 90-х противопоставляла себя сложным временам и, таким образом, помогая не просто выразить себя, но и найти отдушину.
Да, мода тех лет позволяла все, никто бы не хватался за сердце, увидев, что в образе сочетается 6-7 неоновых оттенков или, о, ужас, макияж оказался слишком смелым. «Слишком» - это, пожалуй, главное определение, характеризующее модные направления тех лет. Одевался каждый во что горазд, а точнее в то, что смог урвать в магазине, особым везунчикам привезли из-за рубежа, кто-то смастерил сам. В итоге и получалось это буйство цветов, направлений и форм. А что поделать, времена были сложные для всех. Тем не менее, некая ностальгия то и дело возвращает, даже тех, кто родился в 2000-е, к тому периоду, когда выглядеть несколько фриковато было круто.
Что было в гардеробе первых модников СССР
Рынки были самой востребованной торговой точкой.
Желание обладать той или иной вещью подстегивалась еще и дефицитом, потому если среди знакомых кто-то появлялся в той или иной вещи, которая была предметом желания многих, то и его «рейтинг», безусловно, тут же возрастал. Пока советская промышленность предлагала натуральные костюмы незамысловатого кроя из шерсти, хлопка и других сплошь натуральных тканей, сами жители союза охотились за джинсой. Эта голубая ткань в тот период была предметом вожделения всех модников и модниц.
Похожее фото найдется у многих, кто рос в 90-е.
Неважно, что конкретно это было: собственно джинсы или шорты, юбки, рубашки и даже куртки, главное сама ткань. Хотя к ней тоже была масса претензий, когда в моду вошла «варенка» - джинсы с особыми разводами по ткани, то варить в буквальном смысле, их начали едва ли не на всех кухнях. Рецепт был таков: после стирки вещь перекручивали, связывали, а затем вываривали в отбеливателе или уксусе. В результате на ткани появлялся уникальный узор. Часто к таким самодельным «варенкам» пришивали еще и лейбл. Получалась вещь для зависти окружающих. Самыми желанными лейблами были Mawin или «мальвинки» и юбочки из джинсы с белыми оборками, на них обязательно должна была быть надпись Lambada.
Ирина Аллегрова была на пике моды.
Ирина Аллегрова и другие звезды 90-х имели куда больше возможностей для того чтобы пополнить свой гардероб желанными вещами на пике моды. Нередко звезды появлялись на сцене именно в джинсовой одежде.
Буйство красок, столь необычное для моды тех лет.
Именно в ту пору в моду вошли лосины и так называемые «дольчики». Сложно представить, чтобы советская женщина вдруг променяла свободное платье ниже колена (как уже помним обязательно из натуральной ткани) на «колготки» (ну а как еще можно назвать лосины) и вышла в этом на улицу. А поскольку лосины, причем кричащих оттенков, были предметом вожделения всех модниц без исключения, то стоит только догадываться об уровне увлеченности модой в те годы. Даже если это были колготки, то желательно, чтобы они были с «изюминкой», разноцветные или с какими-нибудь украшательствами.
Кожаные вещи тоже были на пике популярности, особенно кожаные куртки или юбки. Косухи со множеством деталей, брутальные и очень тяжелые, носили только те, кто мог себе это позволить. Вещь это была не просто редкой или дорогой, но и крайне обязывающей, даже по тем временам.
Спортивные костюмы были одинаковыми как для мужчин, так и для женщин.
Но, пожалуй, главным трендом, который попросту никуда не девался с тех самых пор, является спортивный костюм. Это они в своих Европах носят «спортивки» на стадион или в спортзал. Для России – это одежда и в пир, и в мир и на дискотеку. И да, было хорошим тоном, если в запасе лежит новый спортивный костюм, на случай, например, если нужно будет лечь в больницу или поехать в санаторий. В таких учреждениях до сих пор можно встретить трогательно милых людей в новых спортивных костюмах.
Расцветка свитеров, напоминающая об эпохе.
Пока девчонки переделывали старые джинсы в новые шорты или юбки, разрезали края футболок и маек в бахрому, парни щеголяли в свитерах с модным орнаментом, желательно заправив их в джинсы – так образ получался еще более модным.
Ностальгия по 90-ым: как трансформировалась мода и как носят старые образы сейчас
Наверное, современные подростки, надевая поясные сумки, узкие очки и шляпы с твердыми краями, считают себя модными и даже не подозревают, что их мамы в свое время такое уже относили. Подобных «приветов» можно найти великое множество, однако все же не стоит переворачивать шкаф верх дном в поисках вещей, которые остались там с тех самых 90-х. Все-таки, мода, даже если и возвращается, то со своими нюансами. Поэтому, желая выглядеть модным сегодня, не стоит вспоминать все те безумства с образами, которые царили в 90-е. Сейчас, мода куда более требовательна к деталям, не соблюдая которые, можно прослыть скорее чудаковатым, а не человеком «в теме».
Носили тогда и носят сейчас.
1. Брюки
Раньше не было такого огромного количества моделей джинс как сейчас. О том, чтобы надеть скинни, в которые с трудом помещается даже стопа, даже речи не было. Нормальные (в самом широком смысле этого слова) джинсы, вернулись на модные подиумы. Высокая посадка, относительно высокая, конечно же, ведь брюки и изначально должны сидеть на талии, достаточно свободные брючины и глубокий синий цвет – это то, что пришло на смену узким и неудобным брюкам, подчеркивающим все недостатки фигуры.
Те самые мальвинки - модель актуальная и сейчас.
Яркие лосины актуальны и сегодня.
Несмотря на то, что велосипедки относили уже в прошлом сезоне, лосины и, в том числе, их короткие варианты, стали весьма востребованной одеждой с тех самых пор, когда надевались для того чтобы привлечь к себе внимание.
Сразу и не поймешь в каком веке сделано это фото.
Конечно, современным клешам далеко до тех экземпляров, которые носились 40 лет тому назад. Но все же, давненько модники не примеряли на себя что-то подобное. Несмотря на то, что на модные подиумы эта модель брюк, столь выгодно подчеркивающая фигуру, вернулась уже несколько лет тому назад, в ней тоже есть отголоски 90-х.
Клеши всегда выгодно подчеркивают фигуру.
Что касается спортивных брюк, то здесь царят полные 90-е, в плане того, что носить можно что угодно и как угодно. Надевать спортивные брюки хоть со шпильками и под пиджак, законодатели моды разрешили давно, ведь спортивные брюки – это олицетворение непринужденности и расслабленности, а значит вполне можно создавать ощущение «надела, что выпало из шкафа». Кстати, если раньше большей популярностью пользовались модели из натуральных тканей, то сейчас предпочтение отдают полиэстеру.
Джинсовая юбка, начиная с 90-ых не очень и изменилась.
2. Что касается юбок, то любовь к джинсовой ткани, которая видимо, вошла в классику, здесь находится на лидирующих позициях. Коротенькие джинсовые юбки-трапеция, были модными и тогда, и сейчас. Более того, в гардеробы модниц вернулись узкие и расклешенные юбки-миди из джинсовой ткани. Они могут быть с накладными карманами и с замком, объемными складками на поясе и ремнем, классическими пятью кармашками и ширинкой.
Просторный и не сковывающий движений.
3. Пиджаки и верхняя одежда с подчеркнутой линией плеч и нарочито большие – это явная отсылка к 90-ым. Сейчас на пике популярности пиджаки и жакеты оверсайз с двумя рядами пуговиц (или, наоборот, на одной единственной). Кстати, снова яркие цвета стали необходимыми атрибутом строгой одежды, никто уже не будет хихикать в кулачок, увидев кого-то в малиновом жакете.В женскую верхнюю одежду тоже стали возвращаться плечики, помогая создать более правильный силуэт.
Яркие цвета сегодня тоже приветствуются.
Джинсовые куртки и кожаные косухи прочно вошли в разряд классики и их в своем гардеробе, пожалуй, имеет любая женщина, несмотря на возраст и социальный статус, поскольку этими вещами, вошедшими в российский модный обиход именно в период СССР, можно дополнить практически любой образ.
Аксессуары для волос тоже позаимствованы из 90-ых.
4. Аксессуары и обувь. Вот уж где можно отвести душеньку, истосковавшуюся по лихим 90-ым, так это в подборе деталей. Если не успели наиграться в «нового русского» с толстыми цепями на шее, то сейчас самое время украсить свой образ именно так. Их носят в несколько рядов, даже если они будут очень массивными и нарочито яркими и блестящими, то ничего страшного, даже наоборот.
Ремень-сумка - не только модно, но еще и удобно.
Поясные сумки и рюкзаки, к которым отношение в 90-х было весьма скептическим, дескать, первые носят только базарные торговцы, а вторые, только школьники, сейчас на модном пике. Клатчи успели всем поднадоесть, да и таскать с собой красивый, но совсем неудобный аксессуар не всегда хочется, на помощь приходит поясная сумка, которые бывают самых разных форм и фактур и уж точно подойдут к любому образу. Их носят как собственно на поясе, так и перекинув через шею и плечо. Удачно совмещаются с ремнем.
Нет, это не с последних модных показов. Этому фото больше 40 лет.
Обувь на платформе, которая сейчас снова популярна, стала носиться в России именно в разгар 90-х. Массивные кроссовки и прочие вычурные, огромные ботинки были тогда весьма востребованы, активно продаются и сейчас, видоизменившись в комбаты, скрытую платформу, квадратный носок и шнурки на щиколотках и анималистичный принт. Впрочем, ничего нового.
Те самые заколочки, только чуть в другой вариации.
В 90-е у каждой уважающей себя девочки и девушки было множество аксессуаров для волос. Это и разноцветные объемные резинки для волос и «лягушки» - заколочки, которые использовались вместо невидимок, и ободки, кепи и много чего еще. В принципе, за редким исключением, все это разноцветное великолепие носится и сейчас. Резинки для волос стали, разве что, более элегантными, выполненными из вискозы, шелка и других гладких и благородных тканей. «Лягушки» украшают жемчужинами, ободки стали нарочито объемными, а кепи прозрачными с неоновыми оттенками.
Неважно, какой именно элемент гардероба будет напоминать о милых сердцу 90-ых, вариантов, описанных выше, множество. Главное уметь носить эту атрибутику с определенной долей иронии и чувством юмора, особенно если вещь имеет четкую привязку к 90-ым, ведь если что и спасло страну в ту тяжелую пору, это умение смотреть на происходящее через призму сарказма и самокритичности.
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