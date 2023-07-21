Зачем гладить вещи с содой

Не всегда стиральный порошок справляется со своей задачей: даже после стирки на одежде могут оставаться жирные пятна.





Однако не спешите снова отправлять вещь в стиральную машину на новый цикл стирки, сначала попробуйте погладить ее, используя для этого пищевую соду. Просто насыпьте небольшое количество соды на жирно пятно.







Пройдитесь по соде горячим утюгом: сначала пятна станут менее заметными.







Еще через минуту пятна исчезнут окончательно.





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