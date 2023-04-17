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Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии

Очистите ковёр от грязи и пыли, которые скопились в ворсинках и не удаляются просто пылесосом. Этот способ не растворяет пятна, но заметно освежает грязный ковёр.

Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии

В равных пропорциях возьмите соль и соду.

Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии

Смеси должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть ковёр тонким слоем. Наденьте перчатки и вотрите смесь в ковёр, чтобы она проникла между ворсинками. Оставьте на 15 минут.

Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии

Затем тщательно пропылесосьте ковёр, удаляя остатки соды и соли вместе с грязью и пылью.

Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии

Чтобы освежить цвет ковра, 2 ст. л. лимонной кислоты залейте 200 мл кипятка. Когла лимонная кислота растворится, разбавьте раствор ещё 400 мл холодной воды.
Тряпку окунайте в раствор и круговыми движениями протирайте ковёр.

Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии

После высыхания он будет чистым, свежим, продезинфицированным!

Как почистить ковёр от пыли и грязи без химии
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