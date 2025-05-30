Дорогие дамы: 10 богатейших женщины мира

Мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes в 2016 году вошли 190 женщин. Россию в списке вот уже который год представляет Елена Батурина — с состоянием $1,1 млрд она занимает 1577 место в рейтинге. Женщины составляют немногим более 10% всего глобального рейтинга Forbes (в котором 1810 человек). В первую сотню списка входят 8 женщин с суммарным состоянием $174,5 млрд.

Лилиан Бетанкур, Франция

Элис Уолтон, США

Жаклин Марс, США

Мария Франка Фиссоло, Монако

Сюзанна Клаттен, Германия

Лорен Пауэлл Джобс, США

Эбигейл Джонсон, США

Шарлен де Карвальо-Хейнекен, Нидерланды

Айрис Фонтбона, Чили

Массимилиана Ландини Алеотти, Италия