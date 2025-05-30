Дорогие дамы: 10 богатейших женщины мира

Мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes в 2016 году вошли 190 женщин. Россию в списке вот уже который год представляет Елена Батурина — с состоянием $1,1 млрд она занимает 1577 место в рейтинге. Женщины составляют немногим более 10% всего глобального рейтинга Forbes (в котором 1810 человек). В первую сотню списка входят 8 женщин с суммарным состоянием $174,5 млрд.
Лилиан Бетанкур, Франция
Возраст: 93 года
Состояние: $36,1 млрд
Источник состояния: L’Oréal
Позиция в рейтинге: №11
Лилиан Бетанкур и ее семья владеют более чем 30% акций L’Oreal – парфюмерного гиганта, основанного ее отцом в далеком 1907 году. Юридически Беттанкур остается единственной законной наследницей империи L’Oréal с момента смерти отца в 1957 году. Но после долгих судебных распрей с собственной дочерью Франсуазой Лилиан была признана страдающей от болезни Альцгеймера и проявляющей признаки слабоумия. На этом основании суд назначил ее опекуном старшего внука, 25-летнего Жана-Виктора Мейера, а право управлять имуществом Бетанкур отдал ее дочери. Под давлением семьи Лилиан также покинула правление компании, где ее сменил Жан-Виктор Мейер.
В мае 2015 года суд Франции признал восемь человек, в том числе фотографа и менеджеров L’Oreal, виновными в вымогательстве денег у Бетанкур. По версии следствия они использовали болезнь Бетанкур ради собственной выгоды.
Элис Уолтон, США
Возраст: 66 лет
Состояние: $32,3 млрд
Источник состояния: Wal-Mart
Позиция в рейтинге: №16
Элис Уолтон – дочь основателя компании Wal-Mart Сэма Уолтона, создавшего сеть в 1962 году., собравший под одной крышей работы таких художников, как Энди Уорхол, Джорджиа О’Киф, Норман Роквелл и др. В 2014 году музейный кампус пополнил дом из Нью-Джерси, спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом. Уолтон также передала «родному» музею множество полотен из личной коллекции.
Наследница Wal-Mart известна как один из самых щедрых спонсоров Республиканской партии, хотя нередко финансирует и мероприятия, проводимые в рамках подготовки к президентской кампании ее старой доброй знакомой Хиллари Клинтон.
Жаклин Марс, США
Возраст: 76 лет
Состояние: $23,4 млрд
Источник состояния: Mars Inc.
Позиция в рейтинге: №27
Жаклин Марс — представительница третьего поколения семьи Марс, совладелица крупнейшей кондитерской компании в мире (объем продаж Mars составляет $33 млрд). Вместе с двумя братьями, Джоном и Форрестом-младшим, она унаследовала бизнес в 1999 году после смерти отца — Форреста Марса-старшего. Дед Жаклин Франк открыл первую кухню с производством шоколадок в 1911 году, но расширил его именно Форрест-старший.
Все Марсы входят в совет директоров компании, однако не отвечают за оперативную деятельность. Жаклин также является доверенным лицом американской сборной по конному спорту и членом совета директоров Национальной спортивной библиотеки и Музея изящных искусств.
Мария Франка Фиссоло, Монако
Возраст: 98 лет
Состояние: $22,1 млрд
Источник состояния: Ferrero
Позиция в рейтинге: №30
Мария Франка унаследовала капитал после смерти мужа Мишеля Ферреро, основателя компании Ferrero, в феврале 2015 года. Открыл шоколадное производство в годы Второй мировой войны отец Мишеля Пьетро. Вместе с женой он придумал новый десерт — орехово-шоколадный крем Nutella.
При Мишеле Ферреро компания стала одной из крупнейших кондитерских компаний в мире. В 1987 году он назначил своих сыновей Пьетро и Джованни генеральными директорами компании. Пьетро, любитель велогонок, погиб в 2011 году во время тренировочной гонки в ЮАР. Джованни Ферреро сейчас не только глава компании, но и успешный литератор. Компании Ferrero принадлежат бренды Kinder chocolates, Ferrero Rocher, Tic Tac и другие.
Сюзанна Клаттен, Германия
Возраст: 53 года
Состояние: $18,5 млрд
Источник состояния: BMW, фармацевтика
Позиция в рейтинге: №38
Сюзанна Клаттен — богатейшая женщина Германии. Основной источник ее состояния — 12,6% акций в автоконцерне BMW, унаследованном от отца, Герберта Квандта. Сюзанна и ее брат Стефан Квандт после смерти их матери в августе 2015 года вместе владеют 50% акций BMW.
Кроме того, Клаттен контролирует фармацевтическую компанию Altana и имеет долю в Nordex AG, занимающейся производством оборудования для производства ветряной энергии. Семье также принадлежит доля в компании Geohumus, разрабатывающей добавки для почвы, и в компании SGL — производителе угля и графита.
Лорен Пауэлл Джобс, США
Возраст: 52 года
Состояние: $16,7 млрд
Источник состояния: Apple, Disney
Позиция в рейтинге: №44
Лорен Пауэлл Джобс — вдова основателя Apple Стива Джобса — управляет более чем 130 млн акциями Disney, перешедшими к ней после смерти мужа. Доля Лорен Пауэлл в Disney в общей сложности стоит в три раза больше, чем принадлежащий ей «кусок» Apple.
Кроме того, Пауэлл основала Emerson Collective — организацию, выступающую за использование бизнеса как инструмента для продвижения социальных реформ и помогающую нуждающимся студентам. Также она руководит некоммерческой программом College Track, которая помогает выходцам из малообеспеченных слоев населения получить образование. Джобс инвестирует в стартапы и является членом правления Ozy Media, входит в попечительский совет Стэнфордского университета.
Эбигейл Джонсон, США
Возраст: 54 года
Состояние: $13,1 млрд
Источник состояния: финансы
Позиция в рейтинге: №65
Эбигейл Джонсон в октябре 2014 года сменила своего отца на должности исполнительного директора корпорации Fidelity Investments, представляя таким образом уже третье поколение семьи Джонсон во главе фонда (ее дед Эдвард Джонсон II основал компанию в 1946 году). Fidelity — второй в США крупнейший открытый паевой фонд (после Vanguard), активы которого оцениваются в $2 трлн. Эбигейл пришла в Fidelity в 1988 году в качестве аналитика с гарвардским дипломом MBA в кармане. Ей принадлежит около 24% акций компании.
Шарлен де Карвальо-Хейнекен, Нидерланды
Возраст: 61 год
Состояние: $12,3 млрд
Источник состояния: Heineken
Позиция в рейтинге: №76
Шарлен де Карвальо-Хейнекен владеет 25% акций пивоваренного гиганта Heineken, что делает ее одной из самых богатых женщин Нидерландов. Доля в компании перешла к ней после смерти отца, Фредди Хейнекена, 10 лет назад. Ее сын Александер де Карвальо вошел в руководство компании в апреле 2015 года. Компании принадлежит более 170 брендов класса «премиум» в более чем 65 странах.
Кроме того, Шарлен увлекается фотографией, музыкой и архитектурой, лыжным спортом. Ее муж — инвестор и банкир Мишель де Карвальо — член наблюдательного совета Heineken. Интересно, что в детстве Мишель был актером: в частности, его можно увидеть в оскароносной эпической картине «Лоуренс Аравийский» 1962 года.
Айрис Фонтбона, Чили
Возраст: 73 года
Состояние: $10,1 млрд
Источник состояния: горнорудная промышленность
Позиция в рейтинге: №101
Айрис Фонтбона – вдова миллиардера Андронико Луксиса, умершего от рака в 2005 году. Его бизнес-империя перешла к жене и троим сыновьям (один из них в 2013 год умер от рака в возрасте 57 лет). Семья владеет крупнейшим в мире месторождением меди, контрольным пакетом акций производителя тары и напитков Quinenco, акциями в Банке Чили, в других компаниях из области энергетики, транспорта и портовых услуг, а также двумя курортами в Хорватии. В декабре 2011 года в ходе телемарафона Айрис пожертвовала $3 млн на помощь чилийцам с ограниченными возможностями.
Массимилиана Ландини Алеотти, Италия
Возраст: 73 года
Состояние: $10,1 млрд
Источник состояния: фармацевтика
Позиция в рейтинге: №101
Массимилиана Ландини Алеотти и ее двое детей стали совладельцами фармацевтического гиганта Menarini после смерти мужа и отца Альбетро Алеотти в мае 2014 года. Альберто Алеотти начал работать в компанию Menarini в 1964 году, вывел ее на мировой рынок, а в начале 1990-х выкупил у владельцев. Под его руководством она стала одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний, в которой работает более 16 000 человек. Прибыль компании Menarini за 2015 год составила $3,6 млрд. Сейчас компанией управляет дочь Альберто Лучия и его сын Альберто Джованни.
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