Шеф-повар рассказал, почему не надо выливать воду из-под макарон в раковину

Шеф-повар открыл страшную и полезную тайну.
Шеф-повар решил поделиться маленьким секретом со всеми, кто становится дома к плите, чтобы приготовить поесть себе или всему семейству. По словам мастера кулинарии, не стоит выливать воду, в которой варились макароны. У этой жидкости есть секрет.
Сначала варим макароны.
Когда макароны сварились и готовы, не нужно сразу выливать воду из кастрюли в раковину. Дело в том, что во время кипения из муки в воду выделяется крахмал. В результате в кастрюле остается мутная жидкость. Шеф-повара, называют ее (ни много, ни мало!) «жидким золотом», ведь именно она позволяет сделать соус для пасты достаточно густым и однородным.
Делаем пасту более густой.
Если вам уже доводилось использовать соус, то вы наверняка замечали, что иногда вместо него на тарелке какая-то непонятная лужица. Все потому, что вода и масло в смеси расслаиваются и здесь к нам на помощь приходит прокрахмаленная вода от варки макарон. Собственно она и добьется эмульсификации.
Что такое эмульсификация? Это процесс соединения двух жидкостей в однородную смесь. Жидкостей, которые при нормальных условиях никогда бы не соединились. В нашем случае загустителем и является крахмал. Для того чтобы соус выглядел как надо, достаточно добавить в него несколько ложек «жидкого золота».
Будет вкусно.
На самом деле можно использовать не только воду от макарон. Подойдет и Н2О после варки чечевицы, фасоли, бурого риса. В каждом из этих продуктов также очень много крахмала. Можно не промывать макароны после варки, это позволит соусу лучше «браться» за них. Этот трюк работает с любым соусом.
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