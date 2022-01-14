Бандитское кладбище: пафосные памятники криминальных авторитетов лихих 90-х

Надгробье бандитов лихих 90-х. | Фото: amusingplanet.com.
На Широкореченском кладбище, расположенном на юго-западной окраине Екатеринбурга, обрели последнее пристанище многие известные личности города: народные артисты, ученые, герои Второй мировой войны. Но на одном из участков кладбища можно увидеть необычные надгробия. На них изображены солидные мужчины в дорогих костюмах и кожаных куртках, с золотыми цепями и в татуировках. Эти экстравагантные памятники принадлежат криминальным авторитетам и их окружению, которые были убиты во время бандитских разборок в лихие 90-е.
Надгробье на Широкореченском кладбище. | Фото: amusingplanet.com.
После распада Советского Союза в России и прочих бывших республиках наступила анархия. Стремительный переход к рыночной экономике привел к резкому росту организованной преступности. Грань между законным и незаконным была практически стерта.
Надгробье на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. | Фото: amusingplanet.com.
Пафосное надгробье убитого. | Фото: amusingplanet.com.
Екатеринбург стал центром бандитских войн. Организованная преступная группировка Уралмаш устраивала разборки за контроль над ведущими предприятиями города с другой ОПГ, называвшей себя «Центр». В ходе этих столкновений полегло немало людей.
Памятник с березами. | Фото: amusingplanet.com.
Памятник с изображением убитого, одетого по типичной моде 1990-х.| Фото: amusingplanet.com.
Памятник бандита на фоне золотых куполов. | Фото: amusingplanet.com.
Чтобы почтить память убитых «братков», криминальные элементы стали заказывать им пафосные надгробия на могилы. На гранитных плитах в полный рост изображались типичные авторитеты девяностых: в кожаных куртках, с толстыми золотыми цепями. На некоторых памятниках на заднем плане можно увидеть «мэрседесы» или золотые купола. Кое-где можно даже прочесть не только имена убитых, но и их «боевые навыки». Например, «эксперт по метанию ножей» или «мастер по смертельным кулачным боям».
Екатеринбургские «братки». | Фото: amusingplanet.com.
Женщины, убитые в ходе бандитских разборок. | Фото: amusingplanet.com.
На некоторых надгробьях изображаются женщины, которые в 90-х принимали не менее активное участие в бандитских войнах.
Надгробье с изображением женщины. | Фото: amusingplanet.com.
К началу 2000-х оставшиеся мафиозные лидеры узаконили свой бизнес или ушли в политику. Многие из бывших членов банд в настоящий момент являются владельцами торговых центров, спа-салонов, отелей.
Надгробье на Широкореченском «бандитском» кладбище. | Фото: amusingplanet.com.
источник
Надгробье бандитов лихих 90-х. | Фото: amusingplanet.com.
На Широкореченском кладбище, расположенном на юго-западной окраине Екатеринбурга, обрели последнее пристанище многие известные личности города: народные артисты, ученые, герои Второй мировой войны. Но на одном из участков кладбища можно увидеть необычные надгробия. На них изображены солидные мужчины в дорогих костюмах и кожаных куртках, с золотыми цепями и в татуировках. Эти экстравагантные памятники принадлежат криминальным авторитетам и их окружению, которые были убиты во время бандитских разборок в лихие 90-е.
Надгробье на Широкореченском кладбище. | Фото: amusingplanet.com.
После распада Советского Союза в России и прочих бывших республиках наступила анархия. Стремительный переход к рыночной экономике привел к резкому росту организованной преступности. Грань между законным и незаконным была практически стерта.
Надгробье на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. | Фото: amusingplanet.com.
Пафосное надгробье убитого. | Фото: amusingplanet.com.
Екатеринбург стал центром бандитских войн. Организованная преступная группировка Уралмаш устраивала разборки за контроль над ведущими предприятиями города с другой ОПГ, называвшей себя «Центр». В ходе этих столкновений полегло немало людей.
Памятник с березами. | Фото: amusingplanet.com.
Памятник с изображением убитого, одетого по типичной моде 1990-х.| Фото: amusingplanet.com.
Памятник бандита на фоне золотых куполов. | Фото: amusingplanet.com.
Чтобы почтить память убитых «братков», криминальные элементы стали заказывать им пафосные надгробия на могилы. На гранитных плитах в полный рост изображались типичные авторитеты девяностых: в кожаных куртках, с толстыми золотыми цепями. На некоторых памятниках на заднем плане можно увидеть «мэрседесы» или золотые купола. Кое-где можно даже прочесть не только имена убитых, но и их «боевые навыки». Например, «эксперт по метанию ножей» или «мастер по смертельным кулачным боям».
Екатеринбургские «братки». | Фото: amusingplanet.com.
Женщины, убитые в ходе бандитских разборок. | Фото: amusingplanet.com.
На некоторых надгробьях изображаются женщины, которые в 90-х принимали не менее активное участие в бандитских войнах.
Надгробье с изображением женщины. | Фото: amusingplanet.com.
К началу 2000-х оставшиеся мафиозные лидеры узаконили свой бизнес или ушли в политику. Многие из бывших членов банд в настоящий момент являются владельцами торговых центров, спа-салонов, отелей.
Надгробье на Широкореченском «бандитском» кладбище. | Фото: amusingplanet.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии