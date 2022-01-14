С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ljuda Gladkova
    400-450ml vodi -eto 2 stolovih lozki?Блины, которые ну...
  • sorsw
    Понравилось!Самая противоречи...
  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...

Бандитское кладбище: пафосные памятники криминальных авторитетов лихих 90-х


Надгробье бандитов лихих 90-х. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье бандитов лихих 90-х. | Фото: amusingplanet.com.

На Широкореченском кладбище, расположенном на юго-западной окраине Екатеринбурга, обрели последнее пристанище многие известные личности города: народные артисты, ученые, герои Второй мировой войны. Но на одном из участков кладбища можно увидеть необычные надгробия. На них изображены солидные мужчины в дорогих костюмах и кожаных куртках, с золотыми цепями и в татуировках. Эти экстравагантные памятники принадлежат криминальным авторитетам и их окружению, которые были убиты во время бандитских разборок в лихие 90-е.

Надгробье на Широкореченском кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье на Широкореченском кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

После распада Советского Союза в России и прочих бывших республиках наступила анархия. Стремительный переход к рыночной экономике привел к резкому росту организованной преступности. Грань между законным и незаконным была практически стерта.
Надгробье на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. | Фото: amusingplanet.com.

 
Пафосное надгробье убитого. | Фото: amusingplanet.com.

Пафосное надгробье убитого. | Фото: amusingplanet.com.

Екатеринбург стал центром бандитских войн. Организованная преступная группировка Уралмаш устраивала разборки за контроль над ведущими предприятиями города с другой ОПГ, называвшей себя «Центр».
В ходе этих столкновений полегло немало людей.
Памятник с березами. | Фото: amusingplanet.com.

Памятник с березами. | Фото: amusingplanet.com.

 
Памятник с изображением убитого, одетого по типичной моде 1990-х.| Фото: amusingplanet.com.

Памятник с изображением убитого, одетого по типичной моде 1990-х.| Фото: amusingplanet.com.

 
Памятник бандита на фоне золотых куполов. | Фото: amusingplanet.com.

Памятник бандита на фоне золотых куполов. | Фото: amusingplanet.com.

Чтобы почтить память убитых «братков», криминальные элементы стали заказывать им пафосные надгробия на могилы. На гранитных плитах в полный рост изображались типичные авторитеты девяностых: в кожаных куртках, с толстыми золотыми цепями. На некоторых памятниках на заднем плане можно увидеть «мэрседесы» или золотые купола. Кое-где можно даже прочесть не только имена убитых, но и их «боевые навыки». Например, «эксперт по метанию ножей» или «мастер по смертельным кулачным боям».
Екатеринбургские «братки». | Фото: amusingplanet.com.

Екатеринбургские «братки». | Фото: amusingplanet.com.

 
Женщины, убитые в ходе бандитских разборок. | Фото: amusingplanet.com.

Женщины, убитые в ходе бандитских разборок. | Фото: amusingplanet.com.

На некоторых надгробьях изображаются женщины, которые в 90-х принимали не менее активное участие в бандитских войнах.
Надгробье с изображением женщины. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье с изображением женщины. | Фото: amusingplanet.com.

К началу 2000-х оставшиеся мафиозные лидеры узаконили свой бизнес или ушли в политику. Многие из бывших членов банд в настоящий момент являются владельцами торговых центров, спа-салонов, отелей.
Надгробье на Широкореченском «бандитском» кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье на Широкореченском «бандитском» кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

 

источник


Надгробье бандитов лихих 90-х. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье бандитов лихих 90-х. | Фото: amusingplanet.com.

На Широкореченском кладбище, расположенном на юго-западной окраине Екатеринбурга, обрели последнее пристанище многие известные личности города: народные артисты, ученые, герои Второй мировой войны. Но на одном из участков кладбища можно увидеть необычные надгробия. На них изображены солидные мужчины в дорогих костюмах и кожаных куртках, с золотыми цепями и в татуировках. Эти экстравагантные памятники принадлежат криминальным авторитетам и их окружению, которые были убиты во время бандитских разборок в лихие 90-е.



Надгробье на Широкореченском кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье на Широкореченском кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

После распада Советского Союза в России и прочих бывших республиках наступила анархия. Стремительный переход к рыночной экономике привел к резкому росту организованной преступности. Грань между законным и незаконным была практически стерта.
Надгробье на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. | Фото: amusingplanet.com.

 
Пафосное надгробье убитого. | Фото: amusingplanet.com.

Пафосное надгробье убитого. | Фото: amusingplanet.com.

Екатеринбург стал центром бандитских войн. Организованная преступная группировка Уралмаш устраивала разборки за контроль над ведущими предприятиями города с другой ОПГ, называвшей себя «Центр». В ходе этих столкновений полегло немало людей.
Памятник с березами. | Фото: amusingplanet.com.

Памятник с березами. | Фото: amusingplanet.com.

 
Памятник с изображением убитого, одетого по типичной моде 1990-х.| Фото: amusingplanet.com.

Памятник с изображением убитого, одетого по типичной моде 1990-х.| Фото: amusingplanet.com.

 
Памятник бандита на фоне золотых куполов. | Фото: amusingplanet.com.

Памятник бандита на фоне золотых куполов. | Фото: amusingplanet.com.

Чтобы почтить память убитых «братков», криминальные элементы стали заказывать им пафосные надгробия на могилы. На гранитных плитах в полный рост изображались типичные авторитеты девяностых: в кожаных куртках, с толстыми золотыми цепями. На некоторых памятниках на заднем плане можно увидеть «мэрседесы» или золотые купола. Кое-где можно даже прочесть не только имена убитых, но и их «боевые навыки». Например, «эксперт по метанию ножей» или «мастер по смертельным кулачным боям».
Екатеринбургские «братки». | Фото: amusingplanet.com.

Екатеринбургские «братки». | Фото: amusingplanet.com.

 
Женщины, убитые в ходе бандитских разборок. | Фото: amusingplanet.com.

Женщины, убитые в ходе бандитских разборок. | Фото: amusingplanet.com.

На некоторых надгробьях изображаются женщины, которые в 90-х принимали не менее активное участие в бандитских войнах.
Надгробье с изображением женщины. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье с изображением женщины. | Фото: amusingplanet.com.

К началу 2000-х оставшиеся мафиозные лидеры узаконили свой бизнес или ушли в политику. Многие из бывших членов банд в настоящий момент являются владельцами торговых центров, спа-салонов, отелей.
Надгробье на Широкореченском «бандитском» кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

Надгробье на Широкореченском «бандитском» кладбище. | Фото: amusingplanet.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Бандитское кладбище: пафосные памятники криминальных авторитетов лихих 90-х

И не забудьте:
Бандитское кладбище: пафосные памятники криминальных авторитетов лихих 90-хПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх