5 самых крутых и необычных идей для свадьбы, которые обязательно стоит осуществить
Лето идеально подходит для проведения свадебного торжества. Каждая супружеская пара стремится сделать это событие незабываемым. Некоторые молодожёны придумывают настолько невероятные и креативные идеи, что они привлекают к себе особое внимание. Мы решили рассмотреть, как раз такие примеры. Свадьбы этих пар яркие и неординарные, и самое интересное, что реализованные ими идеи можно взять на заметку для своего торжества.
Гарри Поттер
Необычная стилизованная свадьба
Касси и Льюис Байром с детства обожают книги о Гарри Поттере. Это чувство настолько сильное и взаимное, что молодые люди решили полностью стилизовать свою свадьбу в соответствие с книгой. Они уделили внимание даже таким деталям, как носки, нижнее бельё, маникюр, салфетки, букеты. Везде есть сказочная символика, а каждому из 130-ти гостей вручили по волшебной палочке.
Всё продуманно до мелочей
У каждого гостя была своя волшебная палочка
Атмосферное свадебное фото
Знаменитая эмблема на подвязке невесты
Властелин колец
Креативные молодожёны
Эмили и Уильям отдали своё предпочтение свадьбе в стиле «Властелина колец». В их распоряжении была целая стилизованная деревня возле небольшого озера. Для всех гостей действовал строгий дресс-код, что сделало обстановку более реалистичной.
Стилизованная деревня
Украшение банкетного зала
Строгий дресс-код
Русалочка
Свадьба в стиле Русалочка
Практически каждая девочка смотрела в детстве мультфильм «Русалочка», и хотела стать такой же красивой. Вырастая девушки продолжают мечтать о прекрасном принце и красивой истории любви. Воплотить эту идею решили Трейси и Лео, которые сделали свадьбу в стиле известного диснеевского мультфильма.
Невеста-русалочка
Необычные свадебные десерты
Морская сервировка стола
Интересный свадебный торт
Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес
Довольно необычно и интересно смотрится свадьба в стиле «Алиса в стране чудес». Это выбор действительно творческих и креативных личностей. По фото видно, что оба молодожена самобытны и оригинальны.
Оформление стола
Весёлое застолье
Детали
Молодожёны
Звёздные войны
Звёздные войны
Нашумевшие в этом году «Звёздные войны» оставили о себе не только много разговоров. Молодожёны Дженнифер и Джошуа настолько вдохновились киносагой, что решили оформить собственную свадьбу в столь необычен стиле. Получилось довольно эффектно!
Необычная свадьба
Украшение для невесты
Жених и невеста
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