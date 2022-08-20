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5 самых крутых и необычных идей для свадьбы, которые обязательно стоит осуществить


5 самых крутых и необычных идей для свадьбы, которые обязательно стоит осуществить

5 самых крутых и необычных идей для свадьбы, которые обязательно стоит осуществить

 

Лето идеально подходит для проведения свадебного торжества. Каждая супружеская пара стремится сделать это событие незабываемым. Некоторые молодожёны придумывают настолько невероятные и креативные идеи, что они привлекают к себе особое внимание. Мы решили рассмотреть, как раз такие примеры. Свадьбы этих пар яркие и неординарные, и самое интересное, что реализованные ими идеи можно взять на заметку для своего торжества.

Гарри Поттер


Необычная стилизованная свадьба

Необычная стилизованная свадьба

Касси и Льюис Байром с детства обожают книги о Гарри Поттере. Это чувство настолько сильное и взаимное, что молодые люди решили полностью стилизовать свою свадьбу в соответствие с книгой. Они уделили внимание даже таким деталям, как носки, нижнее бельё, маникюр, салфетки, букеты. Везде есть сказочная символика, а каждому из 130-ти гостей вручили по волшебной палочке.
Всё продуманно до мелочей

Всё продуманно до мелочей

 
У каждого гостя была своя волшебная палочка

У каждого гостя была своя волшебная палочка

 
Атмосферное свадебное фото

Атмосферное свадебное фото

 
Знаменитая эмблема на подвязке невесты

Знаменитая эмблема на подвязке невесты

 

Властелин колец


Креативные молодожёны

Креативные молодожёны

Эмили и Уильям отдали своё предпочтение свадьбе в стиле «Властелина колец». В их распоряжении была целая стилизованная деревня возле небольшого озера. Для всех гостей действовал строгий дресс-код, что сделало обстановку более реалистичной.
Стилизованная деревня

Стилизованная деревня

 
Украшение банкетного зала

Украшение банкетного зала

 
Строгий дресс-код

Строгий дресс-код

 

Русалочка


Свадьба в стиле Русалочка

Свадьба в стиле Русалочка

Практически каждая девочка смотрела в детстве мультфильм «Русалочка», и хотела стать такой же красивой.
Вырастая девушки продолжают мечтать о прекрасном принце и красивой истории любви. Воплотить эту идею решили Трейси и Лео, которые сделали свадьбу в стиле известного диснеевского мультфильма.
Невеста-русалочка

Невеста-русалочка

 
Необычные свадебные десерты

Необычные свадебные десерты

 
Морская сервировка стола

Морская сервировка стола

 
Интересный свадебный торт

Интересный свадебный торт

 

Алиса в стране чудес


Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес

Довольно необычно и интересно смотрится свадьба в стиле «Алиса в стране чудес». Это выбор действительно творческих и креативных личностей. По фото видно, что оба молодожена самобытны и оригинальны.
Оформление стола

Оформление стола

 
Весёлое застолье

Весёлое застолье

 
Детали

Детали

 
Молодожёны

Молодожёны

 

Звёздные войны


Звёздные войны

Звёздные войны

Нашумевшие в этом году «Звёздные войны» оставили о себе не только много разговоров. Молодожёны Дженнифер и Джошуа настолько вдохновились киносагой, что решили оформить собственную свадьбу в столь необычен стиле. Получилось довольно эффектно!
Необычная свадьба

Необычная свадьба

 
Украшение для невесты

Украшение для невесты

 
Жених и невеста

Жених и невеста

 

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5 самых крутых и необычных идей для свадьбы, которые обязательно стоит осуществить

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5 самых крутых и необычных идей для свадьбы, которые обязательно стоит осуществитьПодписаться на мой Instagram
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