Как ухаживать за белой обувью

Сезон белой обуви смело можно назвать открытым! И если у вас до сих пор нет светлых кроссовок или босоножек, которые сочетаются с любым нарядом, самое время выбрать подходящую пару. А о том, как ухаживать за белоснежной обувью, чтобы она при любых обстоятельствах оставалась идеально чистой и красивой, читайте в нашей статье.

Хитрость 1: Как вернуть обуви мягкость и блеск?

Хитрость 2: Как быстро и качественно очистить шнурки?

Хитрость 3: Как убрать въевшиеся пятна?

Хитрость 4: Как удалить небольшие загрязнения?

Хитрость 5: Как защитить обувь от пыли?

Хитрость 6: Как убрать разводы от воды?

Хитрость 7: Как убрать трещины на поверхности?

Хитрость 8: Как отмыть подошву?

Хитрость 9: Как почистить поверхность?

Используйте крем для обуви.Здесь все зависит непосредственно от текстуры обуви. Если она изготовлена из единого полотка без открытых срезов, швов и большого количества деталей, вы можете вернуть ей блеск с помощью белого или бесцветного крема для обуви. Сам процесс предельно простой и понятный. Очистите обувь от грязи и пыли, нанесите средство на чистую, сухую поверхность и оставьте на пять-десять минут. После того, как крем впитается, возьмите салфетку и удалите излишки. Желательно проводить такую процедуру минимум раз в месяц, чтобы материал всегда был блестящим, мягким и напитанным, а обувь выглядела аккуратно.Шнурки нужно стирать отдельно.Вместе с кроссовками или кедами можно смело покупать несколько пар шнурков, так как они очень быстро приходят в негодность. Если же новыми вы еще не обзавелись и нужно срочно привести в порядок старые, не советуем отправлять их по привычке в стиральную машину. Они вытянутся, станут потрепанными и потеряют эстетический внешний вид.Предлагаем другой вариант решения проблемы. Возьмите таз или большую глубокую миску, налейте в нее пару литров горячей воды, добавьте небольшое количество порошка и пятновыводителя. Хорошо размешайте и опустите туда шнурки. Через пару часов достаньте их, прополощите в чистой воде и высушите. От загрязнений останется лишь воспоминание.От желтых пятен помогает уксус.Часто бывает так, что на кожаных кроссовках или босоножках появляются пятна, которые не получается удалить никаким известным вам средством – они будто намертво въелись в материал. Если вы столкнулись с такой ситуацией, на помощь придут всеми любимые бытовые спасатели – уксус и перекись водорода. Но перед тем, как приступать к чистке, лучше испытать средство на незаметном участке обуви – всегда есть вероятность, что оно не подойдет.Если же все в порядке, возьмите ватный диск, смочите его перекисью водорода и протрите загрязненные участки (для удаления желтых пятен выбирайте уксус). В конце уберите остатки средства влажной тряпкой и наслаждайтесь результатом.Нанесите мицеллярную воду на ватный диск и протрите подошву.Чтобы обувь долгое время находилась в хорошем состоянии, за ней нужно правильно ухаживать. И в первую очередь это касается ежедневной чистки. Как только вы возвращаетесь с улицы, обязательно проходитесь по белой обуви ватным диском, смоченным мицеллярной водой. Нужно протереть не только саму поверхность, но также язычок и подошву. От пыли не останется даже следа, и когда в следующий раз вы будете выходить из дома, вам не придется впопыхах протирать кроссовки влажной тряпкой, чтобы придать им хотя бы видимость чистоты.Используйте водоотталкивающую пропитку.О том, как бороться с уже севшей на обувь пылью, мы разобрались, теперь нужно понять, как защитить от нее новые кроссовки или босоножки. Перед тем, как выгуливать обновку, обработайте поверхность специальной водоотталкивающей пропиткой. Ее можно купить на маркетплейсе или в обычном обувном магазине. Главная суперспособность этого средства заключается в том, что оно создает на поверхности тонкий защитный слой, который способен уберечь не только от влаги, но и от пыли. Такой лайфхак позволит сохранить цвет и опрятный внешний вид обуви на долгое время.Вам понадобится немного вазелина.После мытья белой обуви на ее поверхности часто остаются капли и разводы от воды, которые делают внешний вид неаккуратным и неопрятным. Если вы не хотите, чтобы в вас заподозрили неряху, которая не умеет (или не хочет) ухаживать за своей обувью, приведите кроссовки в порядок перед тем, как выходить в них на улицу. Все, что вам понадобится – это небольшое количество вазелина. Нанесите его на след от воды и оставьте на ночь. Утром разводы исчезнут, будто их никогда и не было. Единственное, что вам останется сделать – убрать излишки вазелина салфеткой или ватным диском.Белая краска для обуви отлично маскирует трещиныЗаломы, трещины, царапины – если вы носите белую обувь регулярно, все эти «прелести» появляются на поверхности уже через пару месяцев. Понятно, что полностью устранить дефекты не получится – остается лишь замаскировать их. Для этой цели вам понадобится белая краска для обуви. Она выпускается в формате спрея или крема – выбирайте тот вариант, который будет удобным конкретно для вас. Краска одинаково хорошо работает как с тканью, так и с кожей. Нанесите ее на трещины, соблюдая инструкцию, и они станут менее заметными.Обратите внимание: В интернете часто можно увидеть совет о том, что царапины на обуви можно маскировать акриловой краской для декора или белым лаком для ногтей. Так вот, лучше не экспериментировать (если, конечно, не хотите испортить обувь). Эти средства не получается нанести равномерным слоем, поэтому итоговая картинка точно вас не порадует.Меламиновая губка справится с любыми загрязнениями.Если мицеллярная вода уже не справляется с загрязнениями на подошве, самое время подключать тяжелую артиллерию в виде меламиновой губки. Не зря говорят, что она способна отмыть что-угодно. Губка работает по принципу ластика, стирая грязь прямо на ваших глазах.Чтобы привести подошву в порядок, намочите губку водой, слегка сожмите ее, чтобы ушла лишняя влага, и пройдитесь по загрязненным участкам. Обратите внимание, что таким образом можно чистить только подошву, а вот основной части материала лучше не касаться, иначе есть риск испортить его. В конце следует пройтись по поверхности влажной тряпкой. Готово!Возьмите соду и старую зубную щетку.Сразу оговоримся, что этот лайфхак работает исключительно с тканевыми кроссовками и кедами, а вот обувь из кожи и замши он может испортить. Итак, возьмите таз, налейте в него несколько литров горячей воды, добавьте средство для мытья посуды и пару столовых ложек соды. Хорошо вспеньте раствор и опустите в него обувь (шнурки нужно предварительно вытащить).Оставьте ее на ночь, а утром внимательно осмотрите поверхность. Если остались какие-то загрязнения, посыпьте их содой и пройдитесь по ним старой зубной щеткой. В конце уберите остатки средства влажной тряпкой или губкой. Этого должно хватить для того, чтобы полностью очистить поверхность.Еще одно средство, которое поможет привести ткань в порядок – зубная паста. Важно, чтобы она была отбеливающей и без каких-либо вкраплений. Нанесите небольшое количество пасты на загрязненный участок, а потом аккуратно втирайте ее в ткань с помощью зубной щетки. Лучше это делать круговыми движениями, так будет эффективнее. Оставьте средство на 15 минут, а затем смойте влажной салфеткой.