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Гениальный трюк со спичками против пятен

Удалите пятна от чернил легко и просто, с помощью необычного, но гениального в своей простоте трюка. Для этого вам понадобится коробок спичек!

Гениальный трюк со спичками против пятен

Налейте в тарелку немного любого жидкого мыла. Окуните в него 2-3 спички и потрите пятно, пока сера не размокнет и не впитается в ткань. Можно повторить ещё с несколькими спичками, пока пятно полностью не будет пропитано.

Гениальный трюк со спичками против пятен

Оставьте в таком виде на 10 минут.

Гениальный трюк со спичками против пятен

Затем простирайте вручную, лучше — с хозяйственным мылом.

Гениальный трюк со спичками против пятен

От чернил не останется и следа! Попробуйте этот удивительный трюк.

Гениальный трюк со спичками против пятен

Подробнее о том, как при помощи спичек удалить пятна, смотрите в видео ниже:


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спичкиПятна
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