Действительно ли кольчуга была легкой, и откуда взялось это мнение

С кольчугами не все так просто. /Фото: pinterest.de

В истории кольчуги правда граничит с выдумкой. /Фото: popmeh.ru







Средний вес реальной кольчуги - около 10 килограмм. /Фото: pikabu.ru

В фильмах практику ношения кольчуги максимально упростили. /Фото: pinterest.com