Действительно ли кольчуга была легкой, и откуда взялось это мнение

Доспехи и кольчуги для современного человека - это пережитки эпохи рыцарей Средневековья, поэтому далеко не все много знают о том, что они вообще из себя представляют. Так, например, уже много лет бытует мнение, что кольчуги достаточно легкие по весу и простые в использовании. Вот только далеко не всем известно, что эта теория абсолютно не соответствует действительности.
С кольчугами не все так просто. /Фото: pinterest.de
Большинству людей о кольчуге известно только то, что свое название они берут от способа их изготовления - связывания между собой металлических колец разного размера. Зато в литературе можно найти немало упоминаний о том, что ее вес совсем небольшой, а ее ношение не доставляло особых проблем средневековому воину. Однако в реальности это было не совсем так.
В истории кольчуги правда граничит с выдумкой. /Фото: popmeh.ru
На самом деле вес кольчуги был не таким уж и незначительным: она весила от 8 до 12 килограмм в зависимости от размера и толщины колец, а также типа плетения. Легких кольчуг не существовало вовсе, если только они не были боевыми.
Таким же заблуждением является мнение, что ношение кольчуги не было проблемой для рыцаря. В реальности же одевать ее было не очень сложно, а вот снять из-за веса оказывалось весьма проблематично. Для этого, по аналогии с доспехами, требовалась сторонняя помощь.
Средний вес реальной кольчуги - около 10 килограмм. /Фото: pikabu.ru
Интересно, что этот миф вот уже не одно десятилетие негласно распространяется посредством кинематографа и литературы. В фильмах и сериалах о Средневековье обязательно будут присутствовать кольчуги, однако столь беспечное отношение к их эксплуатации не соответствует действительности.
Также не имеет отношения к реальности то, что кинематографические рыцари нередко и без труда надевают кольчугу поверх лёгкой рубашки. На самом деле, под заменой доспеха обязательно была стеганая или кожаная куртка, которая была призвана смягчить колющие удары, ведь от них кольчуга попросту не спасала.
В фильмах практику ношения кольчуги максимально упростили. /Фото: pinterest.com
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