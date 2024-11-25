Зачем советским кораблям на палубе большие шары, и что под ними находилось

Скорее всего, вы встречали фото больших кораблей с необычными и огромными шарами на палубе. Однако далеко не все знают, что представляют собой эти шары и с какой целью их устанавливали на водный транспорт. К примеру, «Урал» советского происхождения, начавший свою историю в 1983 году, имел такое оснащение на борту.
И безусловно, эти загадочные конструкции устанавливались не для красоты или каких-либо декоративных функций, а выполняли важные задачи.
1. Предыстория
Огромный шар на палубе корабля/ Фото: motolodka.ru
Для тех, кто жил в СССР и может вспомнить что-то из тех времен, не станет новостью, что отношения между Советским Союзом и США в период 70-80-х гг. прошлого века были очень натянутыми. В то время правительство всегда держало под руками ядерные чемоданчики, а в предстоящую Третью мировую все не только верили, но и на полном серьезе ожидали.
Ситуация была очень нервной, чему поспособствовало наличие большого количества ядерных вооружений. На фоне развития оружия массового поражения возникала необходимость создания новых защитных средств.
Ключевая сложность в сфере безопасности СССР заключалась в том, что страна не обладала таким числом баз в разных точках земного шара для мониторинга пусков ракет. Поэтому по команде военного руководства было принято решение построить высокоэффективный разведывательный корабль «Урал».
Корабль «Урал», вид спереди/ Фото: oruzhie.info
Он сошел на воду в 1983 году под маркировкой ССВ-33 «Урал» серии 1941 «Титан». Судно функционировало на базе ядерной установки и использовалось для выявления запуска вражеских баллистических ракет.
В начале 90-х военно-морской разведывательный корабль «Урал» позиционировался как секретное судно. Его корпус и силовая установка на базе ядерного реактора были точно такими же, как у атомных крейсеров «Орлан». При этом электронное оснащение и боевые задачи, для которых создавалась модель, отличались и держались в строгой тайне.
Поскольку «Урал» не предназначался для ведения морских боев, а лишь для разведывательных операций, его бортовое вооружение включало только две скорострельные системы АК-176 76-мм калибра, четыре 30-мм АК-630, четыре ПЗРК «Игла» и четыре спаренные пулеметные системы «Утес-М».
2. Зачем на «Урале» появился большой шар
Под шаром находились средства РЛС/ Фото: topwar.ru
Если не вдаваться в технические подробности, то «Урал» представлял собой гигантскую радиолокационную станцию на воде. И становится понятно, что под необычным шаром находились средства РЛС. При более детальном обзоре судна можно увидеть, что на нем есть и ряд шариков поменьше, под которыми тоже спрятаны радарные системы.
Так для чего нужны эти шары? Дело в том, что РЛС являются весьма уязвимым комплексом, а перемещение по открытому морю сопровождается повышенной опасностью. Поэтому локаторы нуждаются в защите от соли, воды, сырости, порывов ветра и других агрессивных воздействий. Именно с этой целью на них начали надевать так называемые шары.
Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» с шаром на борту/ Фото: wikimedia.org
Следует отметить, что на территории Тверской области недалеко от деревушки Игнатово можно увидеть такой брошеный шар, который изначально предназначался для определенного радара, но скорее всего сорвался с тросов при доставке по воздуху и оказался на земле.
Есть и другая версия, согласно которой шар доставили сюда специально, чтобы превратить в киноконцертный зал в будущем поселке Министерства обороны СССР.
3. Были ли шары на других кораблях?
Исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров»/ Фото: ski-omer.ru
Известно, что «Урал» был не единственным кораблем, имевшим такой шар на своей палубе. За Академией наук СССР также числилось исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров». Его использовали не только для исследований, но и для управления полетами космических аппаратов, а также обеспечения коммуникации с космонавтами, которые находились за пределами орбиты Земли.
РЛС под массивным куполом также встречаются на кораблях зарубежных стран, причем как на военно-разведывательных судах для оборонительных целей, так и на гражданских.
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