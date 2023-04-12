Ассасины — гении вербовки и отцы конспирологии

Делали их такими суровая дисциплина и беспрекословное подчинение «Старцу Горы» — Хасану ибн Саббаху. За малейшим непослушанием следовала неминуемая смерть. Впрочем, испытания, которые приходилось проходить желающим вступить в орден, тоже были достаточно жестокими.
Государство-утопия ибн Саббаха
Орден ассасинов был основан примерно в восьмидесятые годы XI века в Персии. Именно тогда низарит Хасан ибн Саббах — последователь шиитского ислама, бывший проповедником, прибыл на запад Персии. За короткое время он сплотил вокруг себя несколько сотен последователей, убедив их в своей идеологии. Он внушил людям, что в рай попадут только те, кто будет слушать поучения истинного имама, известные лишь самому ибн Саббаху. По словам основателя ордена ассасинов, познание истинного бога разумом было невозможно. Лишь беспрекословное подчинение вождю и следование его учению гарантировало райскую жизнь после смерти. Такая идеология была понятна всем, начиная от простолюдинов и кончая знатными мужами. Поэтому за Хасаном ибн Саббахом пошли многие.
В 1090 году хашшашины, или «ассасины», как их называли на европейский манер, захватили крепость Аламут. Она стала столицей государства низаритов и резиденцией ибн Саббаха. Жившие в низаритском государстве люди не делились на бедных и богатых. Все владели одинаковыми благами, и никто не выделялся из толпы. В почёте был аскетичный образ жизни, который пропагандировал «Старец Горы» ибн Саббах. Под запретом были яркие наряды, выезды на охоту и шумные пиры. Любые отступления от правил карались незамедлительно. По слухам, ибн Саббах не пожалел даже собственного сына, нарушившего правила. Не жалел он и своих последователей, закладывая в их умы собственное учение и подчиняя их себе.
Как проходило посвящение в орден ассасинов
Хассан ибн Саббах был прекрасным мистификатором, применяющим различные трюки для достижения полного подчинения человека. Кроме того, для ассасинов он был самым настоящим ставленником Аллаха на грешной земле. Попасть в орден ассасинов можно было только после прохождения специального обряда. Претендентов было множество, но из двухсот человек к прохождению испытания допускали максимум десятерых. Первым этапом была проверка на терпение. Кандидаты просиживали несколько суток перед закрытыми дверями крепости Аламут. Тех, кто выдерживал, приглашали внутрь для второго испытания. На втором этапе кандидаты в хашшашины днями и ночами сидели без еды и воды, подвергаясь избиениям и нападкам. Только самые стойкие заслуживали перехода на следующий этап.
Во время третьего этапа кандидатов одурманивали с помощью опиумного мака, а когда те засыпали, переносили в «райский сад». Конечно, он был не настоящим, а искусно сделанным человеческими руками. В «раю» будущего ассасина встречали прекрасные девушки — гурии, поившие его вином и угощавшие сладостями. Девы убеждали мужчину, что именно сейчас он находится в раю. И вернуться туда он сможет лишь после того, как убьёт всех врагов. За «раем» следовало возвращение в суровую реальность.
Разумеется, после райских кущ и общества красивых дев обычный мир казался претенденту в хашшашины тусклым и безрадостным. Он начинал стараться всеми силами вернуться обратно и подчинялся любым приказам ибн Саббаха. Так в его распоряжении оказались идеальные шпионы и воины.
Настоящий средневековый спецназ
Большое внимание в ордене уделялось физической подготовке ассасинов. Они владели многими видами оружия и рукопашного боя. Ассасины могли несколько часов стоять в неподвижной позе благодаря длительным тренировкам. Кроме этого, их учили искусству маскировки и актёрскому мастерству. А ещё каждый воин-ассасин подготавливался для работы в одном определённом районе. Он изучал местный язык, характерные повадки, историю и культуру места, где ему предстояло выполнять задание. Разумеется, заданием было устранение человека, не угодного Хассану ибн Саббаху. При этом, если ассасин не мог выполнить задание или если его раскрывали, то он должен был убить сам себя. Воины-смертники глотали яд или вскрывали себе вены.
Внушали уважение и методы вербовки разведчиков в различных слоях общества и странах. «Средневековые спецназовцы» не только сами собирали информацию о врагах государства низаритов, но и привлекали к этому других людей. В ходе вербовки человеку сообщалось, что на него возложена миссия свыше и что он появился на свет только для её выполнения. Со всех концов мира завербованные агенты, используя уникальные методы разведки, собирали данные о неверных. А после передавали их дальше по цепочке, пока они не доходили до «Старца Горы».
Структура ордена ассасинов подчинялась строгому порядку. На низшей ступени стояли фидаины — рядовые исполнители смертных приговоров. Если фидаин оставался в живых после выполнения заданий, то его повышали до рафика — старшего рядового. Следом шли даи — проповедники, подчиняющиеся только «Старцу Горы». При этом современникам мало что было известно об ордене ассасинов. Они намеренно окутывали себя тайнами, став, по сути, отцами конспирологии.
Государство низаритов-исмаилитов просуществовало до 1256 года. Именно в этом году были захвачены две главные крепости — Меймундиз и Аламут — и убит последний «Старец Горы» Рук ад-Дин Хуршах. Но дело ассасинов продолжило жить. Прямой потомок ад-Дин Хуршаха здравствует и поныне и в 1957 году принял главенство над исмаилитами.
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