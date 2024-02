Пиксели за миллион долларов: 5 историй, когда странные задумки сделали своих авторов богачами

1. Интернет-сайт с кошачьими мемами

Человеческое воображение, кажется, границ толком не знает, потому что порой выдумывают самые странные и даже бредовые концепты. Вот только это совсем не значит , что нетривиальная идея не будет замечена и не принесёт прибыли - бывает и наоборот, когда с виду глупая мысль своего создателя взяла и озолотила. Вашему вниманию 5 историй, когда странные задумки сделали своих авторов миллионерами.Это сегодня мемы с котиками стали притчей во языцех в интернете, а когда-то всё только начиналось. Так и в самом начале 2007 года житель гавайского Гонолулу Эрик Накагава, разработчик ПО по профессии, после трудного рабочего дня решил себя развлечь, поэтому попросил свою приятельницу Кари Унебасами сбросить ему что-то забавное из сети. В ответ он получил множество изображений котиков, подписи к которым ещё и имели орфографические ошибки.Обоим такой способ поднять настроение так понравился, что они задумали собрать мемы с котиками в одном месте, создав веб-сайт для этого. Назвали они его под стать самому концепту - оригинально: I Can Has Cheezburger, в честь одного из самых известных кошачьих мемов. Странная на первый взгляд задумка внезапно «выстрелила», да ещё как: по информации novate.ru, уже через три месяца после запуска ежедневная посещаемость сайта стала подбираться к отметке в полтора миллиона юзеров. А ещё через пару месяцев Накагава продал страницу, получив два миллиона долларов, то есть его стартап сделал его миллионером меньше чем за полгода.Еще одна история, которая началась с попытки нескольких человек расслабиться вечерком после работы. Случилось это ещё в 1975 году, когда Гэри Даль сидел баре с друзьями и выслушивал их жалобы на домашних питомцев: мол, при всей любви к ним, на них приходится тратить много времени и денег. И тогда мужчина пошутил , что самым лучшим домашним любимцем является камень, не требующий еды, выгула, купания или внимания. К тому же за его «здоровье» не надо переживать, потому что он точно не заболеет.Посиделки закончились, но у самого Гэри его же хохма в мыслях засела настолько прочно, что он решил запустить продажу так называемого «домашнего камня». Фактически Даль просто брал булыжник, купленный в строительном магазине, укладывал его в красивую коробочку-переноску и прилагал информационный буклет с подробными инструкциями: в частности, там было написано, что такой питомец не будет давать лапу, зато отлично выполнит команды «Лежать» или «Замри». К тому же, домашний камень мог помочь в самозащите от грабителей. И, самое поразительное - это сработало: Гэри, продавая своих «питомцев» всего за четыре доллара, сумел в итоге заработать более 5,5 миллионов за пару лет.Оказывается, даже в тяжелые годы Второй мировой войны креатив может помочь заработать миллионы. В далёком 1943 году инженер‑механик американского флота Ричард Джеймс занимался разработкой нового варианта пружинной подвески, которая была нужна корабельным приборам. И вот однажды во время работы у Джеймс одна такая металлическая пружинка упала , запрыгав на полу. Этот вид так его удивил и привлёк, что он в нерабочее время продолжил эксперименты в этом направлении.В итоге, потратив почти два года на тесты пружин самых разных материалов и форм, он всё-таки создал идеальную игрушку, которая задорно прыгала по лестнице. С лёгкой руки супруги Джеймса Бетти она получила имя «Слинки». Уже в 1945 году Ричард начал продавать свои пружинки, которые быстро стали мегапопулярными . Доходы компании James Industries, основанной самим изобретателем впечатляют: только за первое десятилетие на рынке было продано игрушек на сто миллионов долларов. Позднее, когда супруги развелись, все активы Джеймс отдал жене, ударившись в религию, а она за несколько десятилетий сумела продать ещё 300 миллионов пружинок «Слинки».Однажды американец Джо Пеллетьери, работающий закупщиком, решил сменить род деятельности и пошёл трудиться в компанию Gemmy Industries, которая занималась производством механических поющих подсолнухов. Впрочем, особо успешным этот концепт не был. Но Джо удалось кардинально изменить ситуацию: как-то в 2000 году он уехал в отпуск с супругой Барбарой, и во время путешествия они посетили магазин для охоты и рыбалки, увидев тем чучело огромной рыбы, которая как трофей висела на стене.Тогда-то Барбаре Пеллетьери и пришла в голову идея пополнить линейку компании, где работал муж, поющими рыбками. Джо взял идею жены на вооружение, и в итоге Gemmy Industries создали рыбу по имени Большеротый Билли Басс, поющую песенку Take Me to the River. Поначалу руководство фирмы скептически отнеслось к игрушке, однако концепт оказался суперуспешным: меньше чем за год на этих поющих рыбках они заработали больше сотни миллионов долларов, что сделало Джо Пеллетьери вице‑президентом Gemmy Industries.Ещё одна история, когда откровенно странная веб-страница сделала её создателя миллионером. Случилось это в 2005 году с молодым студентом из Великобритании Алексом Тью, которому очень нужны были деньги на оплату обучения в университете. А заработать он из решил, создав сайт, где была размещена сетка, состоящая из миллиона пикселей. Суть идеи Тью была в следующем: каждый пиксель он продавал по доллару, а покупатель получал возможность поместить на него картинку и ссылку на свой сайт или рекламу.На первый взгляд это предложение не должно было заинтересовать людей, но случилось с точность наоборот: сайт быстро стал популярным, особенно среди небольших компаний или бизнесменов, которые не имели особых ресурсов на проведение полноценных рекламных компаний. И таких покупателей оказалось так много, что меньше чем за год купили 999 999 пикселей. И тут Алекс Тью выставить оставшиеся свободные пиксели на интернет-аукционе - их купили там за 38 тысяч долларов. А всего со своей странной идеи британский студент поимел больше миллиона долларов.