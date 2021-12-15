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Идеи яркого оформления жилья к Новому году

Дети и взрослые обожают Новый год. Именно в этот период мы можем провести время с семьей и насладиться полноценным отдыхом, а также загадать самое сокровенное желание. Чтобы создать подходящую атмосферу и полноценно окунуться в самый волшебный праздник в году, советуем украсить свой дом креативными идеями.

1. Съедобные украшения


Вкусные лакомства в виде украшений – это отличная идея для Нового года. Ведь этот праздник всегда ассоциируется с большим количеством конфет и других сладостей. Развешайте имбирные пряники прямо на окне, чтобы и другие дети получали дозу хорошего настроения.
Идеи яркого оформления жилья к Новому году

2. Удивительная елочка


Елка не всегда должна быть настоящей. Вполне привлекательно смотрятся и другие идеи. Например, полка с красными кружками и ветками выглядит как настоящая, но это креативная праздничная елочка.

Идеи яркого оформления жилья к Новому году

3. Забавный Дед Мороз



Дед Мороз – это главный персонаж Нового года, поэтому его всегда добавляют в украшение квартиры. Можно воспользоваться оригинальным вариантом: Дед Мороз, который буквально весит на полке. И смешно, и ярко.
Идеи яркого оформления жилья к Новому году

4. Прекрасные гирлянды в прозрачной вазе


Беспроигрышное решение для создания атмосферы праздника – это гирлянды. Вы всегда можете их расположить на окне или елке, но также очень интересно они выглядят в прозрачной вазе.
Используйте такую деталь в качестве ночника в детской комнате.
Идеи яркого оформления жилья к Новому году

5. Изысканная композиция из шишек и веточек


Веточки, шишки, бусинки, немного мишуры и елочных игрушек – все это пригодится для создания красивого новогоднего букета. Если его еще и покрасить золотой или белой краской, то будет он выглядеть потрясающе.
Идеи яркого оформления жилья к Новому году

6. Красочные подсвечники и свечи


Смотрите, какая классная идея! Для создания такой красоты вам понадобится свеча и обычный бокал для шампанского. Бокал переворачивают, а в него кладут игрушки или мишуру. Сверху бокала устанавливают блестящую свечку. В итоге вы получите яркий подсвечник к Новому году.
Идеи яркого оформления жилья к Новому году

7. Интересные подвески


Елочные игрушки пригодятся не только для украшения елки. Также вы можете из них сделать красивые подвески или праздничную гирлянду на окно.
Идеи яркого оформления жилья к Новому году

8. Восхитительные мандаринки


Мандарины – это главный аромат праздника. Поэтому купите их побольше, чтобы создать креативный букет в тему Нового года. Здесь можно даже немного проявить творческую личность, разрисовать их по своему желанию.

Идеи яркого оформления жилья к Новому году

9. Необычный веночек


Венок на дверь смотрится очень эффектно. Только его можно сделать и из обычных пробок от вина. Придется найти большое количество деталей, зато получится самый необычный и яркий вариант украшения.

Идеи яркого оформления жилья к Новому году

Новый год уже совсем скоро постучится к нам в дверь. Давайте это время потратим не на работу и проблемы, а создадим настоящую сказку у себя дома. Надеемся, что именно наши идеи вдохновят вас на этот процесс.
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