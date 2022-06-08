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Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Невероятно красивые и разнообразные вьющиеся растения станут прекрасным дополнением ландшафтного дизайна, веранды или террасы. Очень удобный вариант выращивания вьющихся растений — в декоративных контейнерах или подвесных кашпо.
Растения при этом чувствуют себя очень комфортно и не занимают много места, что очень актуально на небольших участках.
Выбрав несколько из растений, описанных ниже, вы сможете создать великолепный ландшафтный дизайн без особых сложностей.

Гортензия вьющаяся


Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Клематисы


Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Ипомея


Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Девичий виноград


Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Английский плющ


Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Жасмин обыкновенный



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Бугенвиллия



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Жимолость



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Глициния



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Трахелоспермум жасминовидный



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Плетистая роза



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Диплодания или Мандевилла



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Кобея лазающая



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Пассифлора



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Кампсис укореняющийся



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Тунбергия крылатая



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Кирказон крупнолистный



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Ипомея белая



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Львиный зев



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Клитория тройчатая



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Настурция иноземная



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Душистый горошек



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Клематис трёхцветковый



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Гибрид ипомеи и мультифида



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Виноградная лоза



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Мексиканская огненная лоза


Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Родохитон темно-кровавый



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Непальский плющ



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Бостонский плющ



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Вьющийся колокольчик



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Ипомея Квамоклит



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Пандорея жасминовидная



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Клеродендрум Томсона



Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах
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