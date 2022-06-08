Вьющиеся растения для выращивания в контейнерах

Невероятно красивые и разнообразные вьющиеся растения станут прекрасным дополнением ландшафтного дизайна, веранды или террасы. Очень удобный вариант выращивания вьющихся растений — в декоративных контейнерах или подвесных кашпо.

Растения при этом чувствуют себя очень комфортно и не занимают много места, что очень актуально на небольших участках.

Выбрав несколько из растений, описанных ниже, вы сможете создать великолепный ландшафтный дизайн без особых сложностей.



Гортензия вьющаяся

Клематисы

Ипомея

Девичий виноград

Английский плющ

Жасмин обыкновенный

Бугенвиллия

Жимолость

Глициния

Трахелоспермум жасминовидный

Плетистая роза

Диплодания или Мандевилла

Кобея лазающая

Пассифлора

Кампсис укореняющийся

Тунбергия крылатая

Кирказон крупнолистный

Ипомея белая

Львиный зев

Клитория тройчатая

Настурция иноземная

Душистый горошек

Клематис трёхцветковый

Гибрид ипомеи и мультифида

Виноградная лоза

Мексиканская огненная лоза

Родохитон темно-кровавый

Непальский плющ

Бостонский плющ

Вьющийся колокольчик

Ипомея Квамоклит

Пандорея жасминовидная

Клеродендрум Томсона