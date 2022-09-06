Есть кое-что, что сможет заставить вас заняться спортом с утра

Многочисленные исследования доказывают несомненную пользу утренних тренировок. После таких занятий у вас повысится уровень энергии, а сконцентрироваться на рабочих задачах в течение дня будет гораздо проще.







Кроме того, психологи из Университета Дьюка недавно опубликовали работу, согласно которой ежедневные утренние тренировки укрепляют нервную систему — а значит, берегут вас от стресса и затяжной депрессии. Все еще не можете заставить себя вылезти из теплой постели пораньше? Мы поможем.







Тревожная сумка

Правильный завтрак

Правильные мысли

Дружеская поддержка

Стимул для тренировки

Голодный вечер

Наймите тренера