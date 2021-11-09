Домашние средства от грызунов

«Как эффективно избавиться от мышей?» — спросила меня соседка. Они недавно заехали в соседний от нас дом (живем недалеко от города). Я в этом деле специалист, так как полжизни прожила в частном доме, да и дача имеется.

Я помню у бабушки в деревне, мыши были настолько обнаглевшие, что вылезали прямо при моем взоре на них и спокойно продолжали искать еду. На даче у нас мыши в дом не лезут, тьфу-тьфу. Но вот на летней кухне, где в банках крупа… Мне кажется даже крышку раньше прогрызали (дай им волю и банку сожрут). Но теперь я знаю парочку средств, которые работаю на ура!

Сегодня мы расскажем от каких запахов мыши сбегают точно угорелые. На чердаке необычайный запах. Ни один мышиный хвостик там больше не появлялся!







КАК ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЫШЕЙ

Неприятный специфический запах, поврежденные вещи, мебель и продукты, и не только — всё это признаки присутствия в твоем доме или квартире грызунов. Причем именно холодной осенью и зимой их обычно прибавляется! Мыши-полевки или полевые мыши приходят поживиться в теплые уютные дома, погреба и сараи.Если кот не справляется с мышами, на помощь могут прийти ароматы от которых мыши разбегуться молниеносно.Одно из эффективных средств — березовый деготь.Им нужно пропитать кусочки ткани и выложить их в местах, где могут быть грызуны (подвал, чердак, сарай…).Также можно разлить по ненужным мисочка скипидар и разложить такое «питье» по мышиным тропам.Помогает отпугнуть грузунов и аромат паленой шерсти или пуха. Для этого дела, кстати, прекрасно подойдет старый вязанный шерстяной носок. Валенки с чердака или пух от старой подушки тоже могут пригодиться.Сожги вышеописанные вещи и смешай пепел с сухой шпаклевкой, а затем разложи эту смесь в местах обитания хвостатых товарищей. После этого они гарантированно уберутся восвояси!На даче осенью заношу в дом мангал, с прогоревшими углями. Весной приезжаю, все целое, ничего не погрызано, запаха мышей нет. А сестра моя занесла 2 полена прогоревших, думаю, толк будет. Боятся все эти грызуны запах гари!Мыши также боятся аромата полыни. Чтобы защитить растения, полынь высаживают по периметру сада. Ветки полыни разбрасывают на грядках.Многим вредителям не по душе аромат ромашки. Для того чтобы отпугнуть мышей, головки ромашки рассыпают на полу в доме, по углам. Пучки ромашки разбрасывают в хозпостройках, где хранятся овощи и другие продукты.Также можно подполить кусок резины. Этот редкий запах точно не по нраву мышам, но тут и людям будет не совсем комфортно. Так что не очень рекомендую.А чтобы уберечь утеплитель от мышей понадобиться растолченная в порошок таблетка нафталина. Строители посоветовали моему мужу еще на этапе засройки дома, во время монтажа посыпать порошком нафталина минвату. Даже, ели грызуны и проникнув в стену, они не могут там поселиться, так как аромат нафталина для них губителен.