Диета этого датчанина – 150 бананов в неделю

Студент поведал миру о своей необычной вегетарианской диете, которая состоит из 150 бананов в неделю.







День Дэйна Нэша (Dane Nash) начинается со смузи из 12 бананов, после которого он на протяжении всего дня еще съедает 10 бананов.







Парень рассказывает, что около 80% калорий он получает от употребления в пищу травы/фрукта, все же остальные проценты он в основном получает от ежедневного поглощения 1-го килограмма шпината. Нэш говорит, что такой рацион — это его особая сыроедная вегетарианская диета, состоящая из сырых фруктов и овощей, которая обходится ему приблизительно в 210 долларов в месяц.



Несмотря на то, что диетологи предостерегают его о том, что при такой диете он не получает все необходимые питательные вещества, парень продолжает питаться бананами, игнорируя все их советы.







Дэйн говорит: «Эта диета сильно мне помогла, ведь теперь я чувствую себя намного лучше чем когда-либо, так как смог взять под контроль свое здоровье и жизнь».



Дэйн, рост которого 1 метр 85 сантиметров и вес 79 килограмм, увлекся веганством 2 года назад, дабы избавиться от прыщей.







«Я стал вегетарианцем, после чего, прочитав об этом чуть больше, понял, что оптимальной для людей диетой является употребление в пищу только сырых фруктов и овощей», — добавляет он.

«Все виды существ едят сырую пищу, но люди почему-то начали готовить еду, и это на самом деле для нас не очень хорошо.»«Последние пять месяцев, или около того, я полностью сидел на сырой диете — за исключением одного или двух раз, когда ел рис.»Дэйн, проживающий в городе Бристоль, каждый месяц покупает 4-5 18-килограммовых ящика с бананами. Его утренний смузи также состоит, помимо бананов, еще и с 200-250 грамм шпината . Иногда в свой напиток он добавляет спирулины, которые, как он утверждает, содержат практически все самые необходимые для организма питательные вещества и состоят из 60 процентов белка. Не обходит своим вниманием он и другие дары природы, охотно кушая ягоды, груши и апельсины.Его обычный ужин состоит из «огромной» порции салата, состоящей из двух пучков салата и разной другой зелени и фруктов, которые дополнены авокадо. Все это дает ему в общей сложности около 3000 калорий в день.«Вы можете есть столько, сколько захотите, пока не почувствуете, что вы насытились, — говорит Дэйн. Также он говорит, что бананы желательно есть поспевшими. — Желательно, чтобы они были желтыми с коричневыми вкраплениями. Внешне они должны напоминать такие, что уже начали подгнивать. Именно тогда они очень мягкие и сладкие.»Свой рацион он еще насыщает витамином B12 — обычно его можно найти в большинстве мясных и молочных продуктах — а также семенами льна и витамином D, чтобы обеспечить организм Омега-жирными кислотами.Помимо строгой диеты, Дэйн регулярно старается выполнять различные физические упражнения.В свою очередь, Люси Паттерсон (Lucy Patterson), диетолог из клиники Southville Nutrition в Бристоле, заявляет, что его диета испытывает недостаток в некоторых основных питательных веществах: «Он, конечно ест много бананов. Но в его диете не хватает нескольких очень важных питательных веществ, особенно белков и жиров, а также питательных микроэлементов (особенно жирорастворимых питательных веществ) — особенно важно их разнообразие».Она продолжает: «Вся его диета дает ему очень большое количество углеводов — каждый банан содержит около 27 грамм углеводов, то есть в день у него получается около 567 грамм. Это может привести к дефициту глюкозы в крови, что, возможно, в будущем приведет его к преддиабетному состоянию. Не включая в свой рацион какую-либо животную пищу или действительно растительные элементы, он рискует, из-за недостатка витаминов А, D, Е и К, заполучить жирорастворимый гиповитаминоз».Также женщина рассказывает, что есть более здоровые способы придерживаться вегетарианской диеты, но, к сожалению, парень не особо хочет в это вникать, так как он считает свою диету правильной и полезной.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)