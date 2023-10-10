Укоренение розы при помощи банана

Укорените черенок розы, не срезая с куста! Для ускоренного укоренения используйте банан в качестве натуральной подкормки.







Что понадобится:



нож; спелый банан;



хомуты;



пластиковый стакан.



Процесс укоренения:



От верхушки стебля отступите примерно 7-8 почек. Сделайте надрез канцелярским ножом, чтобы раздвоить стебель. Вставьте внутрь камушек.







Возьмите половинку спелого банана, разрежьте.







Оберните бананом срез. Закрепите хомутами. Надрежьте пластиковый стакан, оберните им стебль с бананом.







Зафиксируйте хомутами. Набейте землей стакан, увлажните. Оставьте на месяц.







Затем срежьте черенок под стаканом. Уберите всё лишнее.







На черенке появились корешки! Чёрную часть стебля обрежьте, а черенок высадите в горшок или на постоянное место.





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