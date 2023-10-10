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Укоренение розы при помощи банана

Укорените черенок розы, не срезая с куста! Для ускоренного укоренения используйте банан в качестве натуральной подкормки.

Укоренение розы при помощи банана

Что понадобится:

нож; спелый банан;

хомуты;

пластиковый стакан.

Процесс укоренения:

От верхушки стебля отступите примерно 7-8 почек. Сделайте надрез канцелярским ножом, чтобы раздвоить стебель. Вставьте внутрь камушек.

Укоренение розы при помощи банана

Возьмите половинку спелого банана, разрежьте.

Укоренение розы при помощи банана

Оберните бананом срез. Закрепите хомутами. Надрежьте пластиковый стакан, оберните им стебль с бананом.

Укоренение розы при помощи банана

Зафиксируйте хомутами. Набейте землей стакан, увлажните. Оставьте на месяц.

Укоренение розы при помощи банана

Затем срежьте черенок под стаканом. Уберите всё лишнее.

Укоренение розы при помощи банана

На черенке появились корешки! Чёрную часть стебля обрежьте, а черенок высадите в горшок или на постоянное место.

Укоренение розы при помощи банана
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Розаукоренение

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