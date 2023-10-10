Укорените черенок розы, не срезая с куста! Для ускоренного укоренения используйте банан в качестве натуральной подкормки.
Что понадобится:
нож; спелый банан;
хомуты;
пластиковый стакан.
Процесс укоренения:
От верхушки стебля отступите примерно 7-8 почек. Сделайте надрез канцелярским ножом, чтобы раздвоить стебель. Вставьте внутрь камушек.
Возьмите половинку спелого банана, разрежьте.
Оберните бананом срез. Закрепите хомутами. Надрежьте пластиковый стакан, оберните им стебль с бананом.
Зафиксируйте хомутами. Набейте землей стакан, увлажните. Оставьте на месяц.
Затем срежьте черенок под стаканом. Уберите всё лишнее.
На черенке появились корешки! Чёрную часть стебля обрежьте, а черенок высадите в горшок или на постоянное место.
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Укоренение розы при помощи банана
Укорените черенок розы, не срезая с куста! Для ускоренного укоренения используйте банан в качестве натуральной подкормки.
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