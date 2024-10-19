6 гениальных лайфхаков из кино, которые пригодятся в реальной жизни

В комедии «Бестолковые» девушки крутили волосы на консервные банки
Когда мы смотрим кино, то в первую очередь следим за основной линией сюжета, не обращая внимания на то, чем занимаются главные герои в перерывах между приключениями и любовными драмами. А зря: из их быта можно почерпнуть множество полезных лайфхаков, которые обязательно пригодятся в жизни.
Лайфхак 1: Как сохранить выпавший зуб
Выпавший зуб нужно положить в молоко
В современном мире каждый поход к стоматологу влетает в копеечку. А если он еще и связан с установкой имплантата, тогда смело можно готовить две зарплаты. К счастью, в некоторых ситуациях зуб получится реанимировать. Это на своем примере демонстрирует героиня фильма «Аферистка» Розамунда Пайк, которая кладет выбитый зуб в бутылку с молоком. Ее действия кажутся нелепыми только на первый взгляд, но на самом деле она поступает правильно. Врачи говорят о том, что выбитый постоянный зуб можно спасти, если положить его в контейнер с молоком не позже, чем через полчаса после происшествия. Жидкость не позволяет корню высохнуть, плюс в состав молока входят белки и антибактериальные вещества, способные поддержать рост клеток. Но не затягивайте визит к стоматологу – молоко выиграет для вас пару часов, не более.
Лайфхак 2: Как выбрать обувь без примерки
Этим секретом делилась Вивьен в «Красотке». / Фото: bez-makiyazha.ru
Фильм «Красотка» является культовым. У него миллионы поклонников по всему миру, ведь история любви между героями Ричарда Гира и Джулии Робертс очень трогательная, способная преодолеть стереотипы и неодобрение общества. Однако, наблюдая за развитием их отношений, вы вряд ли обращали внимание на «бытовые» мелочи.
Лайфхак 3: Как быстро прийти в себя после перелета
Герою Брюса Уиллиса рекомендовали ходить босиком по ковру
Фанаты Брюса Уиллиса и просто любители блокбастеров наверняка видели фильм «Крепкий орешек». В одной из сцен Джон летит в самолете, и его сосед рассказывает, как быстро прийти в себя после многочасового перелета. Он советует снять обувь и босыми ногами (без носков), пройтись по ковру, сжимая пальцы ног. Этот лайфхак могут использовать не только пассажиры самолетов, но также люди, которые приходят уставшие домой с работы. Хождение по ковру помогает, так как на организм воздействует сочетание приятного ощущения в ногах и смещение фокуса – вы отвлекаетесь от того, что весь день напрягало.
Лайфхак 4: Как приготовить томатный соус
Рецепт идеального томатного соуса знал Питер Клеменца
А этот лайфхак можно подсмотреть в фильме «Крестный отец». В одной из сцен герой картины Клеменца раскрывает Майклу Корлеоне секрет приготовления вкусного соуса для спагетти. По его словам, кроме помидоров, масла и чеснока в состав должен входить сахар. Он притупляет неуместную кислинку и делает вкус соуса сбалансированным.
В качестве бонуса делимся с вами рецептом невероятно вкусного соуса с запеченными томатами. Вам понадобится один килограмм помидоров, четыре зубчика чеснока, две столовых ложки оливкового масла, одна чайная ложка приправы «Итальянские травы», половина чайной ложки сахара, чайная ложка соли и молотый перец по вкусу.
Помидоры нужно разрезать на две части, чеснок мелко порубить ножом или пропустить через пресс. Дно формы для запекания смажьте оливковым маслом, добавьте чеснок, соль, перец, сахар и итальянские травы. Половинки помидоров выложите срезом вниз и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Томаты должны запекаться примерно полчаса. По истечении времени достаньте помидоры из духовки, остудите их, очистите от кожуры и разомните вилкой. Переложите соус в красивую миску и подавайте к столу.
Лайфхак 5: Как ухаживать за кожей
Патрик Бейтмен предпочитал многоступенчатую систему ухода. / Фото: 123ru.net
У главного героя фильма «Американский психопат», которого сыграл Кристиан Бейл, можно поучиться только одному – как правильно ухаживать за своим лицом. Патрик Бейтмен рассказывает об этом в самом начале фильма, и зрители сразу поражаются огромному количеству процедур, которые он осуществляет каждое утро.
1. Борьба с отеками – после пробуждения Патрик доставал из холодильника гелевую маску, накладывал ее на глаза и шел заниматься йогой, давай средству время устранить отеки.
2. Очищение – главный герой очищал кожу кремовым лосьоном, а не пенящимся. И это правильно, так как составляющие последнего сушат кожу и меняют ее кислотно-щелочной баланс.
3. Душ и скраб – для начала Патрик очищает кожу любимым гелем, а затем отшелушивает омертвевшие клетки с помощью скраба, в состав которого входят миндаль и мед.
4. Увлажняющая маска – ее главная цель – подготовить кожу к бритью. Маска добавляет влаги, размягчает роговой слой, снижает риск порезов и раздражений.
5. Лосьон без спирта – по мнению Бейтмена, спирт сушит кожу, поэтому он предпочитает пользоваться средством без него. Надеемся, в состав его лосьона входили другие компоненты с антисептическим эффектом.
6. Крем и сыворотка – в увлажнении нуждается любая кожа, вне зависимости от ее типа. Патрик об этом знает, а потому сначала наносит жидкую сыворотку, чтобы она усилила эффективность крема, а затем сам крем.
7. Защита от УФ-лучей – и напоследок крем, который защищает от негативного воздействия окружающей среды. В средстве обязательно должен быть солнцезащитный фильтр, который защитит кожу не только от лучей, но также от пыли и пересыхания изнутри.
Лайфхак 6: Как сделать красивые локоны
В комедии «Бестолковые» девушки крутили волосы на консервные банки. / Фото: irecommend.ru
Смотрели комедию «Бестолковые»? Тогда наверняка помните, как одну девочку учили правильно одеваться, краситься и делать прическу. Чтобы лицо обрамляли красивые крупные локоны, подруги накрутили ее волосы на…алюминиевые банки из-под газировки! Звучит странно, но судя по результату – работает. Это подтверждает образ Леди Гаги в клипе на песню «Telephone». В нем ее волосы также были закручены на жестяные банки от газировки, которые так были популярны в 90-х.
По принципу действия этот способ укладки напоминает широкие бигуди. Но если в последних нужно ходить целый день для получения соблазнительных и крупных кудрей, поражающих своим объемом, то банкам достаточно пары часов. Необходимо помыть голову, высушить волосы, нанести на них мусс или пенку, чтобы зафиксировать будущие локоны, и накрутить пряди на банки.
Единственная сложность, которая может возникнуть в процессе – это закрепление банок на голове. Есть несколько вариантов: можно проделать в дне отверстие и протянуть резинку по длине банки; воспользоваться помощью крупных зажимов или зафиксировать их невидимками и повязать платком. Далее следует нагреть закрепленные банки феном и оставить на пару часов. По истечении времени снимите «бигуди» и сделайте ту прическу, о которой мечтаете. Можно разделить волосы на пряди сделать пряди зачесать их на затылок или собрать локоны у макушки и закрепить шпильками. Кстати, в свое время панки делали себе ирокезы именно с помощью жестяных банок.
