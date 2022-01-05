Религиозные странности: 10 странных и малоизвестных древних богов

Малоизвестные древние боги.
В древности люди поклонялись множеству богов. Они считали, что человеческая жизнь во всех ее проявлениях зависит от высших сил. Однако не все их боги были наделены таким могуществом, как Зевс и Посейдон. Огромное множество менее известных и значительных богов отвечали за самые разные сферы повседневной жизни людей, и люди верили, что Боги обязательно им помогутю
1. Кардеа
Кардеа – богиня дверных петель у римлян.
Богиня Кардеа, малоизвестная сегодня, у древних римлян почиталась наравне с остальными богами. Началось все с того, что Янус, охваченный желанием, обратил внимание на Кардеа, но она не испытывала к нему никаких чувств. Обычно Кардея отправляла своих поклонников в пещеру, обещая прийти туда чуть позже, а сама убегала.
Но ускользнуть от двуликого Януса, обладающего способностью видеть то, что происходит позади, ей не удалось. Янус, овладев Кардеа, назначил ее повелительницей дверных петель и вручил ей отталкивающую зло волшебную ветвь боярышника.
2. Сехримнир
Сехримнир – скандинавский мифологический вепрь.
В скандинавской мифологии эйнхерии - это лучшие воины, доблестно павшие в бою. Каждый день они непрерывно сражаются до тех пор, пока не падут все. На другой день они поднимаются и идут пировать в небесную Вальхаллу, в чертог Великого бога Одина. Их пищей является божественный бекон, приготовленный главным поваром Андримниром из огромного волшебного вепря Сэхримнира, способного прокормить огромное количество воинов. Каждый вечер они съедали этого необыкновенно вкусного вепря, а утром он снова оживал.
3. Матшишкапеу
Матшишкапеу – инуитский бог флатуленции.
Инуиты (эскимосский народ Канады) верили, что духи постоянно общаются с людьми. Общение с одними богами происходит через барабаны, с другими – во сне. И есть у инуитов один бог по имени Матшишкапеу, который общается через флатуленцию (газовыделение), посылая таким образом различные сообщения. При внезапной флатуленции старейшины должны были немедленно разъяснить смысл этих звуков. Однако сигналы этого бога очень трудно поддавались объяснениям.
4. Шед Бет ха-Кисе
Боги отхожих мест.
Во всех религиях имелись боги, присматривающие за туалетами. У китайцев этим занималась богиня Цзы-гу. Женщины оставляли в туалетах изображения этой богини в надежде, что она станет им помогать. В Вавилоне бог Шед Бет ха-Кисе следил за тем, чтобы поблизости от туалета никто не занимался сексом.
Наказанием за это было проклятие в виде эпилепсии, насылаемой этим мстительным богом. Римляне почитали двух туалетных богов: бога фекалий Стеркулиуса и богиню канализационной системы Клоацину. Что же касается японцев, то у них за отхожие места отвечал не один, и не два, а целый пантеон богов.
5. Терминус
Терминус – бог границ и межевания.
Одним из первых богов, появившихся у римлян, был бог Терминус, отвечающий за неприкосновенность границ, отмеченных священными камнями, называемых терминами, и столбами. Сдвигать их было категорически запрещено. Если кто-либо все же решался на это, его ждало неотвратимое наказание. Любой римлянин имел право его убить, и не только его самого, но и всех членов его семьи.
6. Калфу
Калфу - Бог перекрестков у гаитян.
За довольно безобидным именем «Бог перекрёстков» скрывается очень страшный бог, который у гаитян ассоциируется с сатаной. Наделенный функцией управления перекрестками, он напоминает «дьявола на распутье». Калфу часто изображали в виде демона, пьющего ром, настоенный на порохе. Этот демон выпускает злые силы, и с их помощью управляет людьми.
7. Мискеллани
Мискеллани – Неизвестный бог.
Древние греки для подстраховки, чтобы случайно не оставить какую-либо сферу жизни без божественного покровительства, придумали особого бога, которого назвали Неизвестным. Этот бог наделялся властью во всех сферах, оставшихся без божественного покровительства, по причине того, что таких богов еще не придумали или просто упустили эту сферу из виду.
Идея создать такого бога пришла к ним во время эпидемии чумы, свирепствующей в Афинах. Ритуальные жертвоприношения всем известным богам не давали желаемого результата, чума не проходила. Тогда греки и придумали этого бога, сделали для него жертвенник в поле и стали проводить ритуальные жертвоприношения.
8. Ксочипилли
Ксочипилли – бог-покровитель мужской проституции.
Во многих религиях у гомосексуалистов имелись свои боги, но самыми продвинутыми в этом плане оказались ацтеки. У них был даже бог, покровительствующий гомосексуалистам, занимающимся мужской проституцией, бог Ксочипилли. Второе имя у этого бога было Принц Цветов, однако под “цветами” подразумевались вовсе не маргаритки и розы, а священные галлюциногенные растения. Ими ацтеки осыпали статуи этого бога.
9. Сапона
Сапона – бог оспы.
Одним из наиболее почитаемых богов в нигерийском племени йоруба был Сапона – бог оспы. Культ этого бога процветал в конце 19 века. Угрожая проклятиями, служители культа Сапоны разными способами вымогали у поклоняющихся этому богу людей деньги. За отказ платить человеку по лицу размазывали струпья оспы или натирали ими окна его жилища.
Когда появилась вакцина против оспы, служители Сапоны всячески препятствовали вакцинации. Угрожая, они отговаривали людей от прививок, спровоцировав тем самым немалое количество эпидемий.
10. Тласолтеотль
Тласолтеотль – Богиня разложения у ацтеков.
Тласолтеотль в пантеоне богов отвечала за утилизацию всех отходов путем их поедания. Поедала она разлагающиеся тела, гниющие продукты, фрукты, овощи, а также «божественные экскременты». Но она была наделена еще одной, более приятной функцией – следить за паровыми банями. Для Тласолтеотль это было весьма кстати, ведь теперь, выполнив свою грязную работу, она могла помыться.
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