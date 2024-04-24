Как Марлен Дитрих мечтала избавиться от фюрера и соблазнить бывшего короля

У неё было от природы драматическое лицо с острыми, как бритва, скулами и проницательным, иногда смущающим взглядом. Марлен Дитрих также не была традиционно хорошей певицей, но несмотря на всё это, она была одной из самых ярких звёзд своего времени. Она блистала на сцене и экранах более пяти десятилетий, играя смелых, сильных и независимых персонажей. Соблазнительная, дерзкая и провокационная Марлен являлась истинным голливудским бунтарём, а сценарий её жизни был круче любого придуманного образа и сюжета.
1. Поцелуй с женщиной
Марлен Дитрих в смокинге. \ Фото: sputnik-georgia.com.
В фильме «Марокко» она сыграла Эми Джолли, дерзкую певицу из ночного клуба, которая выглядит одинаково потрясающе в вечернем платье или же мужском смокинге. В какой-то момент, Марлен, в своём андрогинном великолепии, облачённая в смокинг, оставляет поцелуй на губах женщины из зала.
Эта сцена - нечто большее, чем просто поцелуй. Настоящий флирт и заигрывание, как попытка привлечь к себе и без того пристальное внимание. Вдобавок ко всему, «Марокко» - один из первых мейнстрим-голливудских фильмов, в котором на экране запечатлён поцелуй двух женщин. И совсем неудивительно, что эта кинолента была номинирована на четыре «Оскара».
2. Любовницы
Роковая красотка и сердцеедка. \ Фото: cutewallpaper.org.
Как оказалось, Марлен предпочитала не только мужчин, а испытывала влечение и к женщинам. Хотя однополые отношения и увлечения шли вразрез с общественными традициями Америки ХХ века, это никоем образом не остановило голливудскую звезду. Она наслаждалась жизнью, ни в чём себе не отказывая.
Во время своего первого путешествия в США в 1930 году роковая обольстительница попыталась соблазнить ещё одну женщину - пассажирку корабля. Когда та возразила, Марлен заявила, что в Европе не имеет значения, мужчина ты или женщина, ведь человек по своей природе занимается любовью со всеми, кого находит привлекательными.
Она не изменила своей привычке даже на тот момент, когда переехала в новый дом в Америке. Напротив, она начала «кадрить» девушек направо и налево, и вскоре у неё появилась группа постоянных любовниц, которых Марлен в шутку называла своим «кружком шитья».
3. Нарушая правила
Непревзойдённая Марлен. \ Фото: talkinghumanities.blogs.sas.ac.uk.
Судя по всему, она обладала почти ненасытным либидо и даже в самых обыденных своих ролях привносила откровенный эротизм, который шёл вразрез с этическим кодексом Голливуда ХХ века. После того, как в 1930 году был принят Кодекс кинопроизводства, актёры стали придерживаться пуритански высоких моральных стандартов, и любое прелюбодеяние могло считаться нарушением контракта.
Однако Марлен насмехалась над всем этим, используя свои главные козыри, чтобы раздвинуть границы и рамки, установленные руководством студий. Стиль звезды был одновременно провокационным и прогрессивным настолько, что её образы вызывали шквал эмоций и обсуждений со стороны возмущённой и восхищённое публики, а также критиков.
4. Она мечтала убить фюрера
Надуманный план Марлен Дитрих убить Гитлера. \ Фото: lavanguardia.com.
Родившись в Берлине (Германия), она начала свою карьеру на немецкой сцене и в немецком кино 1920-х годов. Даже после переезда в Америку и громкого успеха «Голубого ангела» Марлен продолжала поддерживать тесные связи со своей родной страной.
В результате она узнала о растущем влиянии Адольфа Гитлера на раннем этапе восхождения диктатора, задолго до того, как мировая общественность забеспокоилась.
Сначала она отказалась работать с уфимскими студиями, так как компания находилась в ведении немецкого правительства, а это означало, что её работы потенциально могут быть использованы в качестве пропаганды. Однако её настроение слегка изменилось, когда она увидела возможность убить фюрера.
Марлен подробно изложила свой план Дугласу Фэрбенксу-младшему, поскольку она нуждалась в его помощи, чтобы осуществить задуманное. По словам Дугласа, Марлен хотела подписать контракт ещё на один немецкий фильм, который позволил бы ей стать гораздо ближе к фюреру. И как только бы эта пара установила связь, непревзойдённая звезда соблазнила бы Адольфа, войдя в его комнату скорее всего обнажённой, а после, когда подвернулась возможность, расправилась бы с ним. К сожалению, ни Марлен, ни Фэрбенкс не могли придумать, где спрятать орудие убийства на голом теле, поэтому их план так и не осуществился.
5. Алкоголизм
Кадр из фильма: Зарубежный роман. \ Фото: champagne-et-cinema.fr.
Когда Марлен было уже за семьдесят, она в значительной степени скрылась от глаз общественности. Она больше не появлялась в кино, и алкоголизм сказался на её теле и уме.
Некогда яркая и любимая многими звезда стала затворницей и целыми днями пила в своей парижской квартире, редко вставая с постели. Чтобы скоротать время, она любила звонить мировым лидерам (часто поздно ночью), чтобы поделиться с ними своими мыслями.
Рональд Рейган, Михаил Горбачёв, королева Елизавета и президент Франции были одними из любимых телефонных приятелей Дитрих, и её ежемесячный телефонный счёт обычно составлял более тысячи долларов.
Содержание их разговоров варьировалось от случайных встреч до серьёзных политических дискуссий, и некоторые были даже благодарны Марлен за её вклад.
6. Многочисленные романы
Кадр из фильма: Ангел. \ Фото: facebook.com.
Живя в Калифорнии, у неё были давние отношения с Мерседес де Акоста, светской львицей, поэтессой и сценаристом, которая, как сообщается, оставила Грету Гарбо в пользу Марлен. О других отношениях с женщинами ходят легенды, поэтому оценить их достоверность практически невозможно.
По слухам, среди элиты, делившей ложе с Марлен, была не только вышеупомянутая Гарбо, а и мужчины, такие как: Дуглас Фэрбенкс-младший, Джеймс Стюарт, Джон Уэйн (роман, который предположительно длился двадцать лет), посол США Джозеф Кеннеди и его сын Джон Ф. Кеннеди и Генерал Джордж С. Паттон. Также у Марлен были отношения с Эрнестом Хемингуэем, но большинство источников описывают их как дружеские.
7. Брак
Марлен Дитрих и Рудольф Зибер. \ Фото: medinfs.ru.
До того, как её карьера пошла в гору, Марлен была замужем за помощником режиссёра Рудольфом Зибером. Однако они жили вместе только первые несколько лет их союза. Как только Голливуд стал манить Марлен, супруги перестали жить в одном доме, даже несмотря на то, что у них была дочь Мария. Тем не менее Марлен и Зибер оставались женатыми (хотя и неверными друг другу) до тех пор, пока рак не забрал его в 1976 году.
8. На передовой
Марлен Дитрих в госпитале. \ Фото: anttike.narod.ru.
Во время съёмок фильма «Рыцарь без доспехов» нацистские чиновники сделали Марлен предложение, от которого она не могла отказаться (по крайней мере, они так думали). В своём некрологе 1992 года в «Нью-Йорк Таймс» Питер С. Флинт утверждал, что Гитлер предложил Дитрих чистый чек в обмен на её возвращение в немецкий кинематограф.
И якобы возмущённая этим звезда отказалась от предложения Гитлера, заставив его запретить распространение её фильмов в Германии.
На тот момент она уже успела заявить о своей оппозиции нацизму и даже помогла нескольким своим друзьям бежать из Германии во время прихода фюрера к власти. Марлен стала официальным гражданином США в 1939 году и, присоединившись к военным, развлекала войска за границей.
Билли Уайлдер говорил о том, что она была на передовой больше, чем генерал (и будущий президент) Дуайт Д. Эйзенхауэр. На протяжении всей войны Марлен финансировала планы побега немецких евреев и диссидентов. Говорят, что она лично приютила нескольких беженцев и помогла им получить американское гражданство. За её старания правительство США наградило Дитрих Президентской Медалью Свободы, Франция назвала её кавалером Ордена Почетного легиона, а правительство Бельгии окрестило её кавалером ордена Леопольда.
9. Марлен и король
У неё были свои планы на бывшего короля. \ Фото: twitter.com.
В 1936 году Эдуард VIII, тогдашний король Англии, отрёкся от престола, чтобы жениться на своей американской любовнице Уоллис Симпсон. И если бы всё шло так, как представляла себе Марлен, история могла бы сложиться совсем по-другому. В то время актриса жила со своим любовником Дугласом Фэрбенксом-младшим в его лондонском доме и была заметно расстроена, узнав, что Эдуард VIII бросил свою страну и обязанности ради «некрасивой, плоскогрудой женщины».
Как только он объявил о своём отречении, Марлен с шофёром отправилась в загородное поместье Эдуарда в Форт-Бельведере, дабы переубедить и соблазнить бывшего короля. Но только одному богу известно, что же на самом происходило за закрытыми дверьми в тот вечер. Тем не менее, существует несколько версий на этот счёт. И одна из них гласит о том, что Марлен осталась ни с чем, ведь ей так и не удалось увидеться с Эдуардом.
10. «Марлен»
Постеры к фильму Марлен. \ Фото: google.com.
Когда актёр и режиссёр Максимилиан Шелл выразил заинтересованность в работе над документальным фильмом о жизни Марлен, она согласилась сотрудничать. В начале 1980-х годов алкоголизм и зависимость заставила Марлен скрыться от глаз общественности. Она хотела, чтобы её помнили за её работу и убеждения, а не за то унизительное состояние, в которое она впала.
В итоге, фильм «Марлен» вышел на экраны в 1984 году и получил номинацию на премию «Оскар» за Лучший документальный фильм, сделав киноленту идеальной темой для разговоров.
Марлен умерла в возрасте девяноста лет в своей парижской квартире в 1992 году, оставив после себя неизгладимое впечатление и сотни тем для пересудов, которые и по сей день бурно обсуждаются.
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