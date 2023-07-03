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Как решить проблему протекания унитаза

Заметили, что после смыва воды протекает бачок и, если вода жёсткая, со временем оставляет после себя жёлтую полосу на унитазе? Решить эту проблему можно легко и быстро!

Как решить проблему протекания унитаза

Перекройте воду и слейте оставшуюся в бачке. Откройте бачок унитаза, снимите арматуру, повернув её против часовой стрелки.

Как решить проблему протекания унитаза

Проблема заключается в запорной мембране. Из-за жёсткой воды со временем она теряет мягкость и эластичность, становится жёсткой, трескается и уменьшается в размерах, вследствие чего происходит течь. Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить старую запорную мембрану для бачка унитаза на новую!

Как решить проблему протекания унитаза

Новая резинка будет очень мягкой и податливой — вы сразу почувствуете разницу. Верните арматуру на место, закройте бачок.

Как решить проблему протекания унитаза

Верните подачу воды, дождитесь, пока бачок наполнится, смойте и проверьте. Течи больше не будет!

Как решить проблему протекания унитаза
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протеканиеУнитаз

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