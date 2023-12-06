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Совет, который поможет сэкономить время на стирке штор

Многие хозяйки стараются всячески отложить стирку штор, так как это довольно долгий процесс: необходимо снять шторы с карниза, отцепить все крючки, постирать, высушить и погладить шторы, надеть назад крючки и повесить шторы на место.

Простой, но очень удобный совет



Этот лайфхак поможет сократить непростую цепочку действий, перед тем как отправить шторы в стирку. После нашего совета и шторы будут чаще стираться, так как проблема с крючками отпадет полностью. Каждая хозяйка должна знать, что можно постирать шторы, не снимая крючков.
Вам понадобиться самый простой, но желательно длинный носок.



Соберите сторону с крючками вместе и зафиксируйте на этой части носок. Можно еще дополнительно зафиксировать резинкой. Благодаря носку во время стирки крючки будут надежно закрыты, они не отвалятся и не повредят стиральную машину.


Теперь ваши шторы всегда будут чистыми.
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Ссылка на первоисточник
Шторыстирка

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