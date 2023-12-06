Совет, который поможет сэкономить время на стирке штор

Многие хозяйки стараются всячески отложить стирку штор, так как это довольно долгий процесс: необходимо снять шторы с карниза, отцепить все крючки, постирать, высушить и погладить шторы, надеть назад крючки и повесить шторы на место.



Простой, но очень удобный совет

Этот лайфхак поможет сократить непростую цепочку действий, перед тем как отправить шторы в стирку. После нашего совета и шторы будут чаще стираться, так как проблема с крючками отпадет полностью. Каждая хозяйка должна знать, что можно постирать шторы, не снимая крючков.Вам понадобиться самый простой, но желательно длинный носок.Соберите сторону с крючками вместе и зафиксируйте на этой части носок. Можно еще дополнительно зафиксировать резинкой. Благодаря носку во время стирки крючки будут надежно закрыты, они не отвалятся и не повредят стиральную машину.Теперь ваши шторы всегда будут чистыми.