Какие овощи можно пересадить в горшок на зиму

Огород на подоконнике уже стал атрибутом городской жизни. Но одно дело – выращивать растения из семян и не быть уверенным в результате и совсем другое – высадить в горшки уже взрослые культуры, которые росли в теплице или на огороде. Успех обеспечен.

Томаты, перец, баклажаны, мята, базилик, розмарин и другие пряные травы довольно легко перенесут переезд на новое место и долго еще будут радовать вас своими плодами и свежей зеленью. И даже короткий солнечный день не станет помехой для их развития.



Как пересадить овощи и зелень с грядки в горшок

Какие овощи и зелень можно пересадить с грядки в горшок

Томат

Перец

Баклажан

Лук

Мята

Базилик

Пересадка взрослых овощей и зелени с грядки в горшок или контейнер мало чем отличается от такой же процедуры с комнатными растениями.Обычно это делают перед наступлением заморозков, когда устанавливается стабильно прохладная погода. Растение выкапывают, предварительно смочив грунт водой. Его внимательно осматривают и удаляют сорняки и вредителей.Горшок перед использованием необходимо обязательно продезинфицировать: можно обработать слабым раствором марганцовки. На дно его насыпьте дренаж и пересадите растение в грунт. Затем землю утрамбуйте и полейте.После пересадки поместите горшок в прохладное темное место на недельный карантин и для акклиматизации.За это время на растении могут проявиться признаки болезни, тогда его следует пролечить, удаляя зараженную листву.Перенесите горшок в тепло, когда появятся молодые ростки, или спустя две недели. Растение обильно поливайте и в пасмурную погоду подсвечивайте.Многие растения, которые выращивают один сезон, на самом деле являются многолетниками. Это томаты, перец сладкий и острый, шпинат, базилик, мята, петрушка, а не только спаржа, ревень, щавель и хрен, как принято считать. Поэтому после зимовки в горшке эти культуры можно снова высаживать в грунт.Некоторые южные овощи, как например баклажан, не всегда вызревают до наступления заморозков – их пересадка в горшок решает эту проблему.В теплице томаты обычно вырастают до полутора метров в высоту. Такой куст не имеет смысла пересаживать в горшок: он займет слишком много места. Для домашнего выращивания стоит выбирать карликовые сорта. Лучше всего для этой цели подходят помидоры черри.Растения нуждаются в хорошем освещении и регулярных поливах (не реже двух раз в неделю). При соблюдении этих условий они будут плодоносить до Нового года, а может, и дольше.Кроме того, выращивать томаты можно и из верхушек растений, которые нарезают с кустов и укореняют. Плодов они не дадут, зато весной с них нарезают черенки и высаживают на грядку или в теплицу вместо рассады.Как сладкий, так и острый перец относятся к многолетним культурам. При хорошем уходе урожай можно получать несколько лет. Кусты перца несколько меньше кустов томатов, поэтому его проще пересадить в горшки и выращивать в домашних условиях.Перец может самоопыляться, поэтому вполне вероятно из имеющихся на нем бутонов к Новому году получить спелые плоды. Для этого потребуется досвечивать растения фитолампой и каждые 2-3 недели подкармливать жидкими универсальными удобрениями (например, Агриколой).Если растение не досвечивать, то в декабре – январе оно может терять листья, но уже в феврале распустится новая зелень, а в марте появятся цветы.Если вы высадили в горшки сладкий и острый перец, то выращивать их нужно в разных комнатах, чтобы не произошло переопыления.Баклажан при выращивании в средней полосе в открытом грунте вызревает не всегда, поэтому при наличии у него зеленых плодов овощ можно пересадить в кашпо объемом 4-6 л и дорастить в квартире.Растение не переносит заморозков, из-за чего его следует выкопать с комом земли до их наступления. Пересадив в горшок и плотно утрамбовав почву, баклажан обильно полейте. С растения срежьте часть листьев и боковых побегов и разместите его на солнечной стороне.Первые несколько недель регулярно опрыскивайте и поливайте куст баклажана. Кроме того, в осенне-зимний период культура нуждается в дополнительном освещении. Через 1,5-2 месяца, когда плоды дозревают, снимите их, а растение срежьте.И самый распространенный овощ, который хоть раз выращивали на подоконнике в каждом доме – это обыкновенный репчатый лук. Достаточно поставить луковицу в стакан с водой и ждать появления сочных зеленых перьев.Но дома выращивать можно не только репчатый лук, но и другие его виды: лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и т.д. С приходом первых заморозков выкапывайте их с грядки и пересаживайте в горшки. Свежей зеленью вы будете обеспечены до весны.Многолетний шнитт-лук с его нежными фиолетовыми цветами нередко выращивают и как комнатное растение.На подоконнике можно вырастить и другие овощи и зелень, посеяв в контейнеры их семена.Чашка горячего чая со свежими листиками мяты в зимний вечер поможет бороться с простудой и прогонит бессонницу. В растении масса полезных веществ и витаминов. Поэтому, если мята растет у вас на грядке, часть ее куста не поленитесь пересадить в горшок, и она наполнит своим ароматом ваш дом.Перед посадкой тщательно осмотрите растение на наличие вредителей. Если их обнаружите, то откажитесь от затеи, т.к. обрабатывать мяту инсектицидами нельзя из-за употребления ее листиков в пищу.Здоровое же растение пересадите в горшок и не забывайте регулярно поливать, ведь мята не переносит пересыхания. По весне же снова пересадите в открытый грунт, где она наберется сил к предстоящей зиме, чтобы затем окрепшей переселиться в дом.Массой полезных свойств обладает и базилик, который также нуждается в пересадке с грядки в горшок. Это теплолюбивое растение боится холодов, поэтому переносить его в дом надо до их наступления. Обычно это делают с конца августа по сентябрь.Пересаживайте растение в горшок объемом 1,5-2 л, на дно которого уложен дренаж (базилик не любит переувлажнения). Почву для посадки можно взять с грядки, где он рос. Отберите молодые растения, которые еще не цвели, и вместе с комом земли пересадите в горшок. Поврежденные листики и побеги удалите, а базилик полейте водой.Горшок лучше поставить на подоконник с южной или юго-восточной стороны, чтобы растение получало больше света. В короткие зимние дни досвечивайте его фитолампой. Поливайте каждое утро, чтобы вода успела впитаться.Для приправы отрывайте нижние листики. Если базилик будет вытягиваться и оголится, обрежьте его побеги более чем на половину: вскоре они снова отрастут.Базилик сложно выращивать из семян, поэтому весной будет проще нарезать из растения в горшке черенков и после укоренения высадить их на грядку.Пересадить в горшки можно также и другие пряные травы: петрушку, сельдерей, душицу, розмарин и т.д. Из семян их выращивать долго, а вот если посадить часть их корневища или корнеплод, спящие почки быстро проснутся и пойдут в рост. Главное, обеспечить им достаточное освещение.На зелень из грядки в горшок можно пересадить и мангольд, а весной высадить обратно, чтобы получить его семена. Некоторые выращивают в горшке на зелень верхушки моркови и свеклы, добавляя затем их ботву в борщ.Дачный сезон подходит к концу, а в теплице еще по-прежнему лето: там зреют томаты, перец, баклажаны. Да и на грядке еще полно зелени. Хотите частичку этого лета забрать с собой, тогда пересадите небольшие растения в горшки и перевезите их в дом.