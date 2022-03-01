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Модный тренд 1950-х: ювелирные украшения, которые приклеивали к телу


Ювелирные изделия, которые клеятся на тело.

Ювелирные изделия, которые клеятся на тело.

В середине прошлого века в моде были весьма элегантные украшения, которые крепились на тело дам. Они казались чем-то невообразимым, поскольку было непонятно, каким образом они удерживаются. Одно можно сказать точно – они не пронзали кожу, а прилипали к ней. получалось очень нежно и тонко.

1. Ювелирное искусство


Ювелирные украшения, которые открыли огромные просторы для самовыражения.

Ювелирные украшения, которые открыли огромные просторы для самовыражения.

 

2. Изысканное украшение для модницы


Украшения, которые продолжают вдохновлять и очаровывать многих женщин.

Украшения, которые продолжают вдохновлять и очаровывать многих женщин.

 

3. Высший пик стиля той эпохи


Технология позволяет приклеивать всевозможные украшения на основе специально водоотталкивающего материала.

Технология позволяет приклеивать всевозможные украшения на основе специально водоотталкивающего материала.

 

4. Для завершения образа – изысканное украшение


Внешности девушки уделяли очень много внимания.

Внешности девушки уделяли очень много внимания.

 

5. Оригинальные украшения прошлого поколения


Украшения, которые отличаются особой изящностью и выдержанным стилем.

Украшения, которые отличаются особой изящностью и выдержанным стилем.

 

6. Украшение для стройных ножек


Женщины снова старались быть красивыми и привлекательными.

Женщины снова старались быть красивыми и привлекательными.

 

7. Стильное украшение


Глубокое декольте - самая любимая деталь кокетливых женщин того времени.

Глубокое декольте - самая любимая деталь кокетливых женщин того времени.

 

8. Украшение, подчеркивающее нежность и красоту женского лица


Модный тренд 1950-х: ювелирные украшения, которые приклеивали к телу

«Лучшие друзья девушки - это бриллианты».

 

9. В ювелирном магазине


Аксессуары настоящей модницы в те далекие годы.

Аксессуары настоящей модницы в те далекие годы.

 

10. Продавец демонстрирует новую коллекцию украшений


Самые женственные и элегантные украшения.

Самые женственные и элегантные украшения.

 

11. Бабочки стразы, цветы...


Богатый выбор украшений.

Богатый выбор украшений.

 

12. Стремление быть самой красивой


На каком же изделии остановиться?

На каком же изделии остановиться?

 

13. Клеящееся украшение


Во все времена женщины стремились себя украсить.

Во все времена женщины стремились себя украсить.

 

14. Женственное и элегантное украшение


Подбор украшения в магазине.

Подбор украшения в магазине.

 

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Модный тренд 1950-х: ювелирные украшения, которые приклеивали к телу

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Модный тренд 1950-х: ювелирные украшения, которые приклеивали к телуПодписаться на мой Instagram
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