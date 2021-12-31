Кулинарная хитрость, как разморозить мясо к ужину всего за пять минут

Как разморозить мясо быстро и без проблем.

Когда ждать совсем не в моготу.

Чтобы быстро разморозить даже крупный кусок мяса, сделайте вот что:

Шаг 1

«Укутайте» в пластик.

Шаг 2

Наполните кастрюлю водой.

Шаг 3

Придавите.

Ждать совсем не долго.