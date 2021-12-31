Кулинарная хитрость, как разморозить мясо к ужину всего за пять минут

Как разморозить мясо быстро и без проблем.
Кто откажется от сочного стейка или домашних котлеток на ужин? Вегетарианцы, но этот материал точно не для них. А для тех, кто пришёл домой после долгого дня, хочет отдохнуть и не тратить много сил на готовку. Чтобы мороки было меньше и не пришлось ждать, пока разморозиться мясо, попробуйте одну маленькую хитрость. С ней даже кило фарша «растает» за считанные минуты.
Когда ждать совсем не в моготу.
Приготовление мясных блюд шло бы куда быстрее, если бы не пришлось тратить кучу времени на разморозку. Конечно, можно использовать для этой цели микроволновую печь. Но профессиональные повара настоятельно не рекомендуют этого делать, и работники санстанций с ними солидарны: размораживание высокими температурами приводит к размножению потенциально опасных бактерий. Да и мясо начинает буквально готовиться снаружи, оставаясь сырым внутри. Куда полезнее и эффективнее использовать вот эту маленькую хитрость.
Чтобы быстро разморозить даже крупный кусок мяса, сделайте вот что:
Шаг 1
«Укутайте» в пластик.
Достаньте мясо из морозилки и проследите, чтобы оно непременно было в пластиковой упаковке. Если её целостность нарушена, заверните дополнительно в пакет или пищевую плёнку.
Шаг 2
Наполните кастрюлю водой.
Берите крупную кастрюлю и наполните её водой. Необязательно горячей – комнатная температура будет в самый раз.
Шаг 3
Придавите.
Мясо (или фарш) положите на металлический противень для духовки. А сверху придавите кастрюлей с водой.
Ждать совсем не долго.
Уже через 5-15 минут (а зависимости от размеров и, главное, толщины мяса) продукт будет полностью разморожен и готов к термической обработке. Все дело в сочетании давления от пресса и тепле, которое буквально попадает в ловушку между двумя металлическим пластинами и равномерно прогревает мясо. При этом, не начиная «варить» его.
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