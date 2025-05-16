Еда без еды: зачем японцы создали устройство, имитирующее вкусы

Все мы знаем об очках виртуальной реальности: с их помощью каждый из нас может погрузиться в цифровое пространство и вывести досуг на новый уровень. Однако всем свойственно привыкать к хорошему: виртуальная реальность уже не звучит как что-то удивительное, а значит, инженерам пора придумывать что-то новое. Таким образом была изобретена виртуальная еда. И нет, на нее можно не только смотреть, но и... пробовать. Заинтригованы? Открывайте материал!
Предыстория
Профессор Хомэи Миясита из Университета Мэйдзи, он же - руководитель проекта по созданию синтезатора
В 2020 году исследователями японского университета было разработано портативное устройство, названное в честь водорослей нори — «синтезатор Норимаки». Достаточно поместить изобретение в рот, и вуаля — испытуемый почувствует вкус, неотличимый от привычных блюд.
О принципах работы поговорим немного позже, а пока отвечу на неозвученный вопрос: причем тут вообще листья нори? Устройство же зачем-то назвали в их честь. Да, они съедобные, но по такому же признаку можно было выбрать любое другое национальное блюдо!
Универсальный синтезатор вкусов / Источник: food.detik.com
Ответ прост: во время разработки один из ученых обернул синтезатор в сушеные нори, одновременно усиливая соленый и кислый вкусы. Не знаю, как ему пришла в голову эта идея, но результат оказался поразительно точным — полученный вкус был совершенно неотличим от настоящих роллов.
Теперь, когда мы разобрались с неймингом, ответим на не менее любопытный вопрос: в чем польза этого устройства? Во-первых, с его помощью люди могут устраивать гастрономические туры, коллекционируя вкусы. Во-вторых, изобретение хорошо помогло бы поварам в обучении. И, наконец, в-третьих, оно могло бы обогатить индустрию развлечений.
Принцип работы
Универсальный синтезатор вкусов / Источник: hitek.fr
Синтезатор Норимаки работает на основе пяти электролитов, каждый из которых отвечает за один из вкусов: кислый, сладкий, горький, соленый и умами (вкус высокобелковых продуктов, он же — пикантный вкус).
При контакте языка с пятью гелевыми трубками образуется (безопасное для человека) напряжение, которое можно регулировать. В ходе «настройки» пользователь может усиливать вкусы и добавлять новые нотки, создавая комбинации.
Универсальный синтезатор вкусов / Источник: hitek.fr
Профессор Миясита (он же — руководитель проекта) сравнил работу синтезатора с формированием изображения на экране: «Так же, как монитор создает любые цвета, комбинируя красный, зеленый и синий пиксели разной интенсивности, вкусовой синтезатор смешивает пять базовых вкусов».
По данным исследований Университета Мэйдзи, технология способна имитировать вкус разных продуктов: от сладостей до суши. Пока что синтезатор нельзя купить. По крайней мере, на просторах интернета его не видно. Зато мне удалось откопать приблизительную розничную цену одного такого устройства: 875$ (если судить по нынешнему курсу, более 70 000 рублей).
Хомэи Миясита также разработал телевизор, работающий по похожему принципу / Источник: actualidad.
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