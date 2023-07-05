От кровопускания до распития мочи: суровая и беспощадная медицина прошлого

Суровая и беспощадная средневековая медицина.
В XV веке была создана книга под названием Fasciculus Medicinae, которая в те времена служила универсальным медицинским справочником и содержала описание методик лечения самых разных недугов. Не так давно этот фолиант был опубликован в сети Нью-Йоркской медицинской академией. Вот самое интересное из жизни врачей, которые жили 500 лет тому назад.
1. Кровопускание
В человеке должен был быть баланс.
Кровопускание было одной из самых популярных методик лечения. В фолианте Fasciculus Medicinae содержалась специальная иллюстрация - схема с обозначением точек на теле человека, из которых можно пустить кровь. Все дело в том, что в те времена люди верили, будто бы большинство болезней появляется из-за нарушения баланса четырех «жизненных соков»: крови, лимфы, желтой и черной желчи.
2. Зодиакальная медицина
Астрология в медицине.
В Fasciculus Medicinae была также любопытная схема со знаками зодиака. Каждый из них соответствовал какой-то части тела человека. Такой «календарь» использовался средневековыми хирургами. Считалось, что если Луна в созвездии, которым отмечен оперируемый орган – человек может умереть.
3. Средневековое облысение
Уже тогда были шарлатаны.
На этой любопытной схеме отмечены наиболее распространенные недуги, с которыми сталкивался человек. Любопытно, что уже тогда облысение раздражало мужчин и считалось болезнью. Средневековые врачи даже выписывали средства для восстановления волос, которые, конечно, ничем не помогали.
4. Человек-рана
Ранения лечить умели неплохо.
Именно так называлась вот эта схема. На ней показаны всевозможные травмы и увечья, в том числе те, которые люди наносили друг другу оружием. Текст рядом рассказывал о том, как разные ранения должны обрабатываться и лечиться. Стоит отметить, что о лечении ранений у средневековых врачей были весьма неплохие познания.
5. «Чума на оба ваши дома»
О чуме было собрано много знаний.
Данная иллюстрация предшествовала большому разделу, посвященному бичу средневековой Европы – чуме. На ней изображен визит доктора к чумному пациенту. В самом разделе содержалось огромное количество информации о методах лечения чумы и способах ее профилактики.
6. Нужно по-маленькому
Моча, как основа медицины.
Моча в средневековой медицине занимала очень важное место. Именно по ней врачи пытались диагностировать большую часть болезней. В Fasciculus Medicinae содержалась исчерпывающая информация о взаимосвязи болезней с цветом, запахом и даже вкусом урины. В фолианте была специальная схема под названием «круг мочи», которая позволяла быстрее запомнить основные признаки этой жидкости.
7. А что там внутри
Долгое время этого никто не делал.
Любопытно, что долгое время средневековые врачи не занимались вскрытием пациентов. Данная практика вернулась только к началу Нового времени. Это особенно любопытно, так как в древние времена античные врачи активно интересовались тем, как устроен человек внутри. Данная страница из Fasciculus Medicinae была первой в разделе, посвященном вскрытию мертвых тел.
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