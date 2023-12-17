10 замков из сказок, которые существуют на самом деле в Европе

Все замки из любимых сказок, которые можно видеть в фильмах и книжках, на самом деле совсем не были порождены фантазией авторов. Почти всегда они были основаны на реальных местах. Большинство из них расположены в Европе. Эти средневековые крепости создавались, чтобы защитить своих обитателей от вражеских нашествий. Они возвышаются по сей день над окружающим ландшафтом, как символ могущества и превосходства. Располагали цитадели в стратегически важных местах, на возвышенностях, чаще на скалах, чтобы сделать неприступными. До сих пор они сохраняют всё былое величие...
1. Замок Эльц
Замок Эльц.
Средневековый замок Эльц, или Бург-Эльц, находится в Германии. Крепость является памятью о могуществе и господстве грозной и великой Римской империи. Возведён он был в 12 веке. Столетия войн, набегов варваров, атак и осад практически не причинили ему никакого вреда. Невредимый и невыразимо прекрасный он возвышается на вершине скалы посреди уютной лесистой долины. Интересно, что в течение восьми веков этот замок принадлежал одной семье.
2. Замок Алькасар
Замок Алькасар.
Испанская крепость Алькасар в Сеговии — настоящее живое воплощение сказочного замка. Этот замок 12 века, расположенный на вершине скалы, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возведён он был на месте, где некогда стояла арабская крепость. Король Альфонсо VIII перестроил её в романо-готическом стиле. После этого Алькасар превратился в резиденцию католических королей. Большинство башен, внутренних помещений и подземных проходов строилось в период Средневековья. Весь сказочный вид этого замка сегодня свидетельствует о блистательном прошлом и великолепии ушедшей эпохи. Именно этот замок послужил вдохновением для дворца в диснеевской «Белоснежке».
3. Замок Гогенцоллернов
Замок Гогенцоллернов.
Замок Гогенцоллернов в Германии, как нетрудно догадаться из названия, когда-то был родовым поместьем благородного рода Гогенцоллернов. В этом дворце почти полторы сотни комнат. Неоготическая крепость уютно расположилась на самой вершине холма. Высота его весьма впечатляет — это колоссальные 855 метров. В наши дни это очень популярное туристическое направление благодаря потрясающей архитектуре этого сказочного замка.
4. Замок Мон-Сен-Мишель
Замок Мон-Сен-Мишель.
Средневековая крепость Мон-Сен-Мишель возведена на скалистом острове у северного побережья Франции. Город и дворец, которые зрители могли наблюдать в знаменитом диснеевском мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» Диснея, были основаны на этом сказочном замке. Во время прилива он полностью окружён водой, что придаёт ему ещё более фантастический вид.
5. Замок Бург Бервартштайн
Замок Бург Бервартштайн.
Замок Бург Бервартштайн — это ещё один подлинно сказочный замок, спрятанный в Пфальцском лесу на юго-западе Германии. Впервые это сооружение в скалах упоминается в 1152 году. Построен он был для защиты Пфальца в средние века. Многие его помещения, лестницы и проходы были вырезаны прямо в скале.
6. Замок Альгамбра
Замок Альгамбра.
Волшебный дворец и крепость Альгамбра в Гранаде, Испания, является одним из самых потрясающих образцов исламской архитектуры. Построенный с видом на квартал Альбайсин в Гранаде между 1238 и 1358 годами, он был королевской резиденцией мавританской династии Насридов и известен своим потрясающим убранством и сказочными садами, наполненными розами, апельсинами и вязами.
7. Замок Нойшвайнштайн
Замок Нойшвайнштайн.
Замок Нойшванштайн относительно молод. Он был построен в 19 веке. Его название означает «Новый лебединый замок». Это была безумная идея Людвига II, который хотел воздать таким образом честь своему любимому композитору Вагнеру. Всё здесь вдохновлено его операми. Сам Людвиг считал это место одним из самых красивых, неприступных и даже священных. Этот дворец послужил вдохновением для замка из анимационного фильма Диснея 1959 года «Спящая красавица».
8. Замок Глубока
Замок Глубока.
Замок Глубока в Чехии – великолепный сказочный замок 13 века. Это величественное сооружение в готическом стиле. На протяжении столетий его несколько раз перестраивали, а в 1871 году он был преображён в стиле британского Виндзорского замка. В нем 140 комнат, одиннадцать башен и роскошные интерьеры.
9. Замок Шильон
Замок Шильон.
Живописный сказочный Шильон на Женевском озере в Швейцарии — это замок на острове. Возведён он был на рубеже 11 и 12 веков. Сейчас это самая популярная швейцарская достопримечательность. Знаменита эта бывшая резиденция графов Савойских во всём мире, как один из самых красивых замков.
10. Замок Бойнице
Замок Бойнице.
Замок Бойнице — это один из самых старинных и прекрасных дворцов Европы. Он находится на окраине одноимённого словацкого города. Построен был в 12 веке. В конце 19 века его отреставрировали по образцу французских замков и он стал ещё прекраснее. Каждый год здесь проходит Международный фестиваль привидений. В рамках этого фестиваля в Бойницком замке встречаются привидения со всего мира, чтобы пугать и развлекать гостей замка.
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