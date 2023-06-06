Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. И если вы думаете, что заброшенные заводы и фабрики есть только в России, то заблуждаетесь.
Сегодня заброшенные автозаводы, электростанции и промышленные предприятия в США и Канаде.
1. Фотограф по имени Дэйв никогда не выдает своего полного имени, как и точное расположение мест съемок. Чтобы сюда не хлынули толпы, по это мнению.
2. Заброшенные электростанции, автомобильные сборочные линии, ликероводочные заводы… Все эти заброшки он находит в США и Канаде.
3. О причинах упадка конкретных промышленных предприятий можно только догадываться.
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Заброшенная Америка
Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. И если вы думаете, что заброшенные заводы и фабрики есть только в России, то заблуждаетесь.
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