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Заброшенная Америка

Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. И если вы думаете, что заброшенные заводы и фабрики есть только в России, то заблуждаетесь.

Сегодня заброшенные автозаводы, электростанции и промышленные предприятия в США и Канаде.

Заброшенная Америка

1. Фотограф по имени Дэйв никогда не выдает своего полного имени, как и точное расположение мест съемок. Чтобы сюда не хлынули толпы, по это мнению.

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2. Заброшенные электростанции, автомобильные сборочные линии,  ликероводочные заводы… Все эти заброшки он находит в США и Канаде.

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3. О причинах упадка конкретных промышленных предприятий можно только догадываться.

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