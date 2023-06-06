Заброшенная Америка

Заброшенные места всегда привлекают исследователей своей неповторимой аурой. И если вы думаете, что заброшенные заводы и фабрики есть только в России, то заблуждаетесь.



Сегодня заброшенные автозаводы, электростанции и промышленные предприятия в США и Канаде.







1. Фотограф по имени Дэйв никогда не выдает своего полного имени, как и точное расположение мест съемок. Чтобы сюда не хлынули толпы, по это мнению.







2. Заброшенные электростанции, автомобильные сборочные линии, ликероводочные заводы… Все эти заброшки он находит в США и Канаде.







3. О причинах упадка конкретных промышленных предприятий можно только догадываться.







4.







5.







6.







7.







8.







9.







10.







11.







12.







13.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram