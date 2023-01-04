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10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

1. Калигула однажды приказал своим войскам выйти на сражение с морем. И они были вынуждены подчиниться!

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

2. Существует 169 518 829 100 544 000 000 000 000 000 способов сделать первые десять ходов в любой шахматной партии.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

3. В 1991 году в Швеции родился ребёнок, которого родители назвали Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Впоследствии им пришлось заплатить за это штраф — 5000 крон (около 750 долларов США).


10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116




4. В 1518 году одна женщина начала танцевать на улице Страсбурга. К ней спонтанно присоединилось около 400 случайных прохожих. Танец продолжался, по разным свидетельствам, от 4 до 6 дней и унёс несколько жизней. Причины этого явления до сих пор неизвестны.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

5. До 7000 людей погибает каждый год из-за плохого почерка врачей, приводящего ко врачебным ошибкам.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

6. 4 апреля, 6 июня, 10 октября и 12 декабря выпадают на один и тот же день каждый год. В 2014 году это была пятница. В 2015 году они выпадут на субботу.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

7. В национальном гимне Греции 158 куплетов.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

8. В 1939 году, году начала Второй мировой войны, Адольф Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

9. Мёд вечен. Он никогда не портится благодаря низкому уровню влажности и высокой кислотности. Даже мёд, которому несколько тысяч лет, всё ещё пригоден в пищу.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

10. В казино Лас-Вегаса нет часов, чтобы игроки не теряли азарт, отвлекаясь на время.

10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

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10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзей

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10 удивительных фактов, которые поразят вас и ваших друзейПодписаться на мой Instagram
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