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Как быстро избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке

Любая поросль — будь то слива, акация, вишня, груша и другое дерево — полностью исчезнет с участка! Достаточно провести одну несложную процедуру.

Как быстро избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке

Найдите пень, от которого растёт поросль. Срежьте его как можно ниже к земле. Сверлом проделайте отверстия на максимально возможную глубину.

Как быстро избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке

В каждое отверстие до верха насыпьте аммиачную селитру через лейку.

Как быстро избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке

Накройте плёнкой и камнями, чтобы дожди не вымыли селитру из пня. Время от времени (ещё 3-4 раза) нужно подсыпать селитру, чтобы она активно работала. Когда пень сгниёт, его можно будет выкопать и убрать с участка. Вместе с пнём, решится проблема поросли!

Как быстро избавиться от поросли деревьев и кустарников на участке
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поросльДеревья

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