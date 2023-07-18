Почему в поселке цыган-миллионеров живут в шикарных особняках, но с туалетом на улице

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Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.

Бузеску – поселок, расположенный недалеко от Бухареста (Румыния). Неофициально его еще называют столицей цыган-миллионеров. И действительно, если пройтись по улицам этого населенного пункта, по пути не встретится ни одного обычного дома. Сплошь хоромы в несколько этажей.



Бузеску – поселок, расположенный недалеко от Бухареста (Румыния). Неофициально его еще называют столицей цыган-миллионеров. И действительно, если пройтись по улицам этого населенного пункта, по пути не встретится ни одного обычного дома. Сплошь хоромы в несколько этажей.

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице .