Почему в поселке цыган-миллионеров живут в шикарных особняках, но с туалетом на улице

Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
Бузеску – поселок, расположенный недалеко от Бухареста (Румыния). Неофициально его еще называют столицей цыган-миллионеров. И действительно, если пройтись по улицам этого населенного пункта, по пути не встретится ни одного обычного дома. Сплошь хоромы в несколько этажей.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
В поселке Бузеску живут цыгане. Однако это не те неопрятные попрошайки, которые часто прогуливаются по рынкам. В этом поселке живут практически все миллионеры. Если оценить все 800 домов, то самыми «бедными» можно назвать коттеджи только в 2 этажа.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
В Бузеску царит многообразие архитектурных стилей. Тут и швейцарские шале, и особняки, отделанные под старину, и строгие «офисные» варианты.
Все началось с 1989 года, когда после Румынской революции был свергнут режим Чаушеску. Жители поселка не теряли время даром. Они занимались перепродажей металла, контрабандой сигарет и прочих вещей в сртаны Европы. Их капиталы росли как на дрожжах.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
Как это часто бывает, после нужды людям нужно было напоказ выставить свое богатство. Часть средств вкладывалась в строительство шикарнейших особняков. В доме самого уважаемого жителя Бузеску на отделку интерьера было потрачено 55 кг чистого золота.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
Любопытно, но сами хозяева в своих хоромах практически не живут. Мужчины приезжают только по большим семейным праздникам или же на похороны. В поселке в основном живут старики, дети и женщины.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице
Кстати, многие представителей старшего поколения живут не в этих помпезных особняках, а в пристройках. Мол, дорогие дворцы для родственников и гостей. Уклад цыган за это время практически не изменился: на задних дворах помпезных домов располагаются огороды, свинарники. Цыгане считают, что ходить в туалет в доме, значит осквернять его, поэтому даже из хором по нужде нужно идти на улицу.
Как живется цыганам-миллионерам в шикарных особняках и с туалетом на улице.
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