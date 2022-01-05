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10 звёздных пар, которые сумели сохранить теплые отношения после развода


Можно всегда оставаться друзьями.

Можно всегда оставаться друзьями.

Когда чувства уходят, очень трудно не идти на поводу взаимных обид и сохранить нормальные отношения. Одни создают видимость полного равнодушия, а другие, простившись с семейными отношениями, переводят их в новый, дружеский формат. И даже признаются: это так здорово, остаться близкими людьми друг для друга.

Александр Домогаров и Ирина Гуненкова


Александр Домогаров и Ирина Гуненкова. / Фото: www.24smi.org

Александр Домогаров и Ирина Гуненкова. / Фото: www.24smi.org

 

Они расстались после 12 лет брака и рождения сына, Александра Домогарова младшего. Однако развод не помешал им сохранить действительно очень тёплые взаимоотношения. После развода прошло уже много лет, они по-прежнему время от времени встречаются, вместе гордятся успехами сына, а ещё всегда готовы прийти на помощь друг другу. Ирине удалось стать настоящим другом Александра Домогарова. Впрочем, он сам с глубокой благодарностью и уважением говорит об этой женщине, посвятившей всю свою жизнь сыну.

Лариса Гузеева и Каха Толордава


Лариса Гузеева и Каха Толордава с сыном Георгием. / Фото: www.instagrammi.ru

Лариса Гузеева и Каха Толордава с сыном Георгием. / Фото: www.instagrammi.ru

 

Они познакомились в Тбилиси на съемках фильма «Избранник», где Каха играл священника, а Лариса – комиссара. Перед его невероятным обаянием и умением ухаживать устоять было совсем невозможно.
Вскоре после окончания съемок Кахо и Лариса вместе уехали в Ленинград. В Северной столице у них появился на свет сын, там же они узаконили свои отношения, буквально за несколько дней до рождения Георгия. Однако Каха вряд ли был готов к тому, что молодая супруга станет оставлять сына на его попечении, а сама будет ездить на съемки и гастроли. В результате брак довольно быстро распался, первое время после расставания они и слышать не хотели друг о друге. Однако разум взял верх над эмоциями, бывшие супруги постепенно наладили отношения и теперь даже навещают друг друга вместе со своими семьями.

Фёдор и Светлана Бондарчук


Фёдор и Светлана Бондарчук. / Фото: www.open-dialog.ru

Фёдор и Светлана Бондарчук. / Фото: www.open-dialog.ru

Они прожили вместе четверть века, казалось, ничто не может разрушить их семью. Громом среди ясного неба прозвучало известие об их разводе. Но супруги сумели не просто сохранить лицо в этой непростой ситуации, но еще и перешли на новый уровень взаимоотношений. Они поблагодарили друг друга за счастливые годы, проведённые вместе, и остались навсегда добрыми друзьями.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков


Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. / Фото: www.choiz.me

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. / Фото: www.choiz.me

Это была первая, трогательная и очень счастливая любовь. Они фактически были мужем и женой в течение 9 лет, стали родителями, но отношения свои так и не оформили официально. Причиной расставания стало желание Кристины заняться собственной сольной карьерой, а Володя не хотел ее делить ни со сценой, ни со зрителями. Расставшись, они продолжали встречаться втайне от родственников и друзей. Он хотел, чтобы она была всегда рядом, заботилась об их доме, о нем самом. Но Кристине этого было мало. Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте до сих пор тепло отзываются друг о друге и остаются близкими людьми.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров


Алла Пугачёва и Филипп Киркоров. / Фото: www.stihi.ru

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров. / Фото: www.stihi.ru

За их романом следила вся страна. Осуждали, обсуждали, негодовали. Когда Алла Пугачёва и Филипп Киркоров расстались, у обывателей не было возможности насладиться громкими подробностями расставания. Все семейные праздники они неизменно проводят вместе.

Андрей Кончаловский и Наталья Аринбасарова


Андрей Кончаловский и Наталья Аринбасарова. / Фото: www.lisa.ru

Андрей Кончаловский и Наталья Аринбасарова. / Фото: www.lisa.ru

Он был её первой любовью, из-за него она долго не общалась с собственными родителями. И все же Андрон Кончаловский и Наталья Аринбасарова, даже несмотря на рождение сына, не смогли сохранить свою семью. Они не прожили вместе и пяти лет, но до сих пор встречаются на семейных праздниках и могут в любой момент обратиться друг к другу за помощью или поддержкой.

Татьяна Догилева и Михаил Мишин


Татьяна Догилева и Михаил Мишин. / Фото: www.kpcdn.net

Татьяна Догилева и Михаил Мишин. / Фото: www.kpcdn.net

Они прожили вместе почти 20 лет. Их былая страсть уже давно угасла, чувства ушли, а мучить друг друга они посчитали не вправе. Однако еще до развода договорились о сохранении нормальных отношений ради дочери. Кажется, что их отношения только улучшились после развода, на смену раздражительности и нервозности пришли взаимоуважение и спокойная сдержанность.

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков


Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков. / Фото: www.shoubiz.com.ua

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков. / Фото: www.shoubiz.com.ua

Их пара еще один пример того, как можно выстроить общение после развода, чтобы не нанести травму ребенку. Татьяна и Иван делают все, чтобы дочь Маша не чувствовала себя обделённой родительским вниманием. Прошедшая любовь совсем не повод некрасиво расставаться, считают бывшие супруги.

Мария Голубкина и Николай Фоменко


Мария Голубкина и Николай Фоменко. / Фото: www.woman.ru

Мария Голубкина и Николай Фоменко. / Фото: www.woman.ru

Когда любовь ушла из их жизни, они тоже приняли решение о расставании, но соблюдении спокойных отношений ради сына и дочери. Впрочем, с годами нейтральные отношения переросли в дружеские, а дети Анастасия и Иван благодарны родителям за отсутствие громогласных ссор и скандалов.

Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян


Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян. / Фото: www.vokrug.tv

Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян. / Фото: www.vokrug.tv

Актриса откровенно признается, что её отношения с бывшим мужем только улучшились после развода. Они перестали ссориться и научились руководствоваться интересами детей, а не только своими собственными. 20 прожитых вместе лет и общие дети навсегда соединили их, и ушедшие чувства ничего изменить в этом уже не могут.

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10 звёздных пар, которые сумели сохранить теплые отношения после развода

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10 звёздных пар, которые сумели сохранить теплые отношения после разводаПодписаться на мой Instagram
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