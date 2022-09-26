Захватывающая красота Австралии

Австралия — одна из уникальнейших стран для туризма. Любого, кто приедет отдыхать сюда, ждет множество национальных парков, огромные территории нетронутой дикой природы и самобытная культура. Вот 25 самых красивых мест Австралии.













1. Скала Улуру (Эрс-Рок), Северная территория.







2. Острова Маккуори, южная часть Тихого океана.







3. Пляж Бонди, Сидней.







4. Те-Пиннаклс, Национальный парк Намбунг.







5. Остров Лорд-Хау, Новый Южный Уэльс.







6. Холмы Гласс-Хаус, Квинсленд.







7. Скалы Двенадцать апостолов, национальный парк Порт-Кэмпбелл.







8. Remarkable Rocks, остров Кенгуру, Южная Австралия.







9. Уайтхейвен Бич, Уитсанди, Квинсленд.







10. Национальный парк «Стены Иерусалима», остров Тасмания.







11. Долина Ярра, штат Виктория.







12. Горы Бангл-Бангл, Национальный парк Пурнулулу, Западная Австралия.







13. Риф Нингалу, Западная Австралия.







14. Дорога Black Spur Drive, штат Виктория.







15. Большой Барьерный риф, Квинсленд.







16. Гора Хотам, Австралийские Альпы, штат Виктория.







17. Национальный парк Какаду, Северная территория.







18. Озеро Хиллиер, остров Мидл-Айленд.







19. Горы Флиндерс, Южная Австралия.







20. Пруды в Национальном парке Piccaninnie Ponds.







21. Национальный парк Кейп Ле Гранд, Западная Австралия.







22. Бухта Wineglass, Национальный парк Фрейцинет, остров Тасмания.







23. Побережье, Голд-Кост, Квинсленд.







24. Водопад Уолламан, Национальный парк Girringun.







25. Скала Три Сестры, Голубые горы, Новый Южный Уэльс.



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