Румынские деревни: живописный очаг средневековья в современной Европе

Фотограф Alex Robciuc объехал множество деревень, разбросанных по Южным Карпатам в исторической области Марамуреш в Румынии, и познакомился с сельскими жителями, которые придерживаются такого же уклада жизни, что и их предки сотни лет назад.







Мужчины едут на свадьбу в деревню в исторической области Марамуреш. Эта традиция не менялась уже около 800 лет.







В Южных Карпатах люди зарабатывают себе на жизнь тяжелым трудом на земле.







Жители отдалённых деревень в повседневной жизни носят традиционную одежду, вид которой не менялся на памяти нескольких поколений.







Южные Карпаты усеивают более 100 деревень. Сельские жители живут очень просто.







Люди до сих пор пользуются гужевыми повозками. Единственный признак цивилизации – шины, изобретённые в 1845 году.







Народная музыка и танцы – важная часть культуры людей, проживающих в отдалённых районах в центральной части Румынии.







Все фотографии были сделаны в деревнях, разбросанных по исторической области Марамуреш.







На портретах изображены люди из разных мест за их повседневными делами: работой, отдыхом, размышлениями.







«В отличие от большинства людей, они не имеют дела с современными технологиями, поэтому не привыкли, что их фотографируют», – рассказывает фотограф.







«На фотографиях они получаются абсолютно естественными, потому что не хотят выглядеть иначе, чем они есть на самом деле».







Комментируя свои работы, фотограф отметил: «Лица с этих портретов показывают, каким многогранным может быть человек в своей простоте».







По словам фотографа, он хотел рассказать о людях, которые придерживаются того же уклада жизни, что и сто лет назад.







Люди, которые стали героями этих портретов, ведут образ жизни, который безвозвратно потерян практически для всех остальных жителей Европы.







«Когда люди смотрят мои работы, мне бы хотелось, чтобы они держали в голове, что за этими портретами стоят личности, которые придерживаются того же уклада жизни, что и сотни лет назад».







В декабре фотограф посетил отдалённый регион Румынии, где люди пытались пережить суровую зиму.







Женщина собирает своего сына на традиционный праздник. Внешний вид народного костюма не менялся уже несколько поколений.







Жители деревни выполняют тяжелую физическую работу, полагаясь лишь на собственные силы или подспорье в виде домашних животных. У них нет тракторов и другой сельскохозяйственной техники.







Многие вещи остаются на удивление неизменными, хотя у этого мальчика, например, есть современный спортивный костюм.



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