Вертикальные кладбища из разных стран мира

Согласно статистике, на Земле сегодня захоронено около 101 миллиарда людей, и в этом столетии эта цифра увеличится еще на 7 миллиардов. Не так уж сложно представить, как сильно разрослись кладбища, и почему места для захоронений оказываются сегодня в строжайшем дефиците. Во многих странах к решению этого вопроса по-разному, одна из тенденций – создание вертикальных кладбищ.

Вертикальное кладбище в Гонконге, построенное на холме.Во многих европейских странах распространена практика «повторного» использования могил. На старом еврейском кладбище в Праге, например, проводились повторные захоронения, которые «наслаивались» поверх друг друга, разделенные дополнительным слоем земли. Кладбище было действующим до 1787 года, и на тот момент в некоторых могилах было похоронено по 12 тел.Кладбище Pok Fu Lam в Гонконге.В Норвегии вместо накопления тел принято каждый 20 лет открывать могилу и совершать в нее повторное захоронение. Считается, что этого срока вполне достаточно, чтобы тело успело разложиться. Некоторые ритуальные службы даже предлагают гробы, обработанные растворами, ускоряющими этот процесс. Подобная ситуация сложилась и в Англии. Очень быстро страна исчерпала территории, отведенные под захоронения. В одном из исследований ученые подсчитали, что с таким темпом смертности, как сейчас, к 2050 году Англии понадобится отвести 6500 кв км для кладбищ (территория в пять раз превышающая по размерам площадь Нью-Йорка).Во многих странах пытаются решить проблему захоронений, однако зачастую думают только об использовании земельных участков. Однако есть и те, кто решил строить кладбища не вширь, а ввысь. Так, в Азии популярность приобрели вертикальные кладбища.Во многих азиатских культурах распространены захоронения в могильных сооружениях, по форме напоминающих многоэтажные пагоды. В настоящее время вертикальные кладбища можно увидеть в Тайнане (Тайвань). В Гонконге кладбища часто строятся на склонах холмов с целью экономии места. В одном из японских городов местный бизнесмен даже открыл так называемый «отель для мертвых» , туда родственники усопшего могут сдать тело, которое ожидает своей очереди в крематорий (из-за загруженности крематориев ожидание может затянуться надолго).Многоярусное кладбище.Компактное захоронение.«Образцовое» вертикальное кладбище построили в бразильском городе Сантос. Это 32-этажное строение, в котором достаточно места для захоронения 25 тысяч человек. Построено оно было в 1983 году, правда, изначально это было невысокое здание, но место для захоронение пользовалось такой популярностью, что пришлось достраивать верхние этажи. Сегодня кладбище в Сантосе считается самым высоким в мире. Каждый этаж рассчитан на 150 усыпальниц, оснащенных сложной системой вентиляции. В каждой усыпальнице может располагаться до шести тел. Разложение тела занимает около трех лет, как только это произошло, семья умершего может получить останки или передать их для дальнейшего захоронения в костеле.Самое высокое в мире кладбище в Сантосе (Бразилия).Помимо гробниц, в здании есть мавзолеи, склепы, часовня и терраса на крыше для поминальной трапезы. Здание окружено садами, лесом, неподалеку находится живописная лагуна и водопад.В Тель-Авиве продолжается строительство многоэтажных зданий на кладбище «Яркон», рассчитанных на погребение 250 тысяч тел. Специальная конструкция спроектирована таким образом, чтобы перекрытия для каждого этажа были связаны с землей, что не нарушает религиозных убеждений ультраортодоксальных евреев.Вертикальное кладбище строится и в Мумбае . Архитекторы разработали концепт кладбища-небоскреба под названием «Башня Мокши». Планируется, что это кладбище станет самым высоким в мире, когда строительные работы будут завершены. Здесь будут места и для хранения урн с останками после кремации, и для традиционного погребения (эксгумация тел будет проводиться через 5-10 лет).Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)