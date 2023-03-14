Как в СССР называли бодибилдеров и за какие виды спорта сажали в тюрьму

Спортивные игры – что может быть аполитичней? – сближают людей, помогают найти единомышленников, занять время и, наконец, сделать, как в песне «в здоровом теле – здоровый дух». Однако власть в Советском Союзе на это смотрела иначе: она считала, что даже вид спорта мог стать идеологическим противником, способным отрицательно повлиять на мораль гражданина страны.
Как бильярд объявили буржуазным пережитком
Маршал СССР Андрей Еременко в свободное время предпочитал бильярд. /Фото: klops.ru
Бильярд попал под запрет сразу после смены социально-общественного строя в 1917 году: новые власти отнесли его к пережиткам прошлого, объявив «буржуйской забавой». Однако в 30-е годы, благодаря интересу к игре ряда членов высшего руководства СССР и непосредственно товарища Сталина, о бильярде вспомнили и заговорили вновь. Обретя утраченные позиции, настольная игра обрела широкую популярность среди населения – столы с шарами были установлены практически во всех санаториях, домах культуры и парках отдыха.
Кроме того, Комитет по физкультуре и спорту создал бильярдную секцию, занимавшуюся как обучением, так и проведением разных по масштабу турниров – от городских первенств до общесоюзных соревнований. Полюбили игру и военные, считавшие её отличной тренировкой для развития меткости и глазомера, и интеллектуалы страны, видевшие в бильярде отличный способ расслабиться и приятно провести время.
Не была забыта игра и во время Великой Отечественной войны – так в 1944 году состоялся даже турнир для оказания помощи фронту. В послевоенные же годы бильярд стал стремительно терять популярность, и после чемпионата страны, состоявшегося в 1947 году, практически ушёл в забвение. Официально настольную игру не запрещали, но снова начали осуждать как занятие, которое противоречило ценностям общества, мечтающего построить коммунизм.
Очередное рождение интереса к этому развлечению произошло в 1988 году, когда в Москве создалась бильярдная федерация, объявившая через год о придании игре статуса вида спорта.
Почему в СССР было запрещено заниматься каратэ
После статьи в «Советском спорте» под названием «Осторожно, каратееды» отношение властей к этому виду единоборств изменилось. /Фото: factroom.ru
Официально каратэ запретили осенью 1981 года после выхода в свет указа «Об административной ответственности за нарушение правил обучения каратэ» и дополнения статьи о незаконном хранении оружии (ст. 219 УК РСФСР), пунктом о незаконном обучении каратэ.
Существует несколько версией, почему власти начали гонения на этот некогда популярный вид спорта. Первая версия – это криминализация. Применяемое в драках каратэ, часто приводило к гибели кого-то из участников уличной потасовки. К тому же нередко молодые спортсмены занимались охраной подпольных цеховиков, помогая им избавляться от конкурентов.
Вторая версия – нехватка спортсменов в других видах спорта. Популярность каратэ затронула практически всю советскую молодёжь – им стремились заниматься и футболисты, и хоккеисты, и дзюдоисты. Вероятный отток перспективных спортсменов привёл к их дефициту в дзюдо и боксе, что сказалось на выступлениях сборной СССР. Так, например, к 1981 году страна почти 14 лет оставалась без призовых мест по боксу из-за отсутствия в составе способных ребят.
Третья версия – недостаток контроля над секциями. Ввиду многочисленности официальных и подпольных секций, государство не могло уследить за тем, что творится внутри спортивных сообществ. Строгая дисциплина и иерархия в среде каратистов вызывала у власти опасение в возможности формирования преступных групп и даже появление антиправительственных заговорщиков.
Четвертая версия – пособничество теневой экономике. Волей-неволей каратисты помогали созданию неучтённых денежных потоков: продажа снаряжения, значков, плакатов и прочей атрибутики, приносила цеховикам солидные, но незаконные доходы.
Другие версии, бытовавшие в то время – это отсутствие квалифицированных тренеров, высокая травмоопасность каратэ, разногласия среди членов комитета по физкультуре СССР.
Как бейсбол не выдержал «террора»
6 июня 1934 года состоялись первые соревнования по бейсболу: московский Клуб иностранных рабочих принимал на стадионе «Динамо» команду из Горького. /Фото: cdn.tribuna.com
Великая депрессия в США привела к тому, что в 30-е годы американские специалисты отправлялись искать работу в Советский Союз. Кроме знаний и рабочих рук, в чужую страну они привезли и познание о бейсболе – национальному виду спорту, к которому приобщили и своих советских товарищей. Похожая на лапту игра с чуть более мудрёными правилами стала настолько популярной, что в 1934 году студентам Московского института физкультуры преподавали её уже согласно учебному плану.
До 1937 года на московском стадионе «Динамо» была создана отдельная площадка для тренировок и соревнований по бейсболу и в этот же период организована бейсбольная лига СССР. Поначалу центральная власть не препятствовала начинаниям – не возражала даже против предложений о том, чтобы американская игра стала новым видом советского спорта. Однако все послабления закончились, когда наступили времена «Большого террора» – энтузиастов бейсбола арестовали и о попытке популяризировать игру в Союзе пришлось забыть навсегда.
Как после двух проведённых чемпионатов в СССР запретили бодибилдинг
В 1961 году будучи 14-летним подростком Арнольд Шварценеггер впервые увидел Власова (на фото – в центре) на чемпионате мира по тяжёлой атлетике, а после того, как советский богатырь пожал юному Арнольду руку, тот твёрдо решил всерьёз заняться тяжёлой атлетикой, а после и бодибилдингом. /Фото: triboona.ru
В Советском Союзе бодибилдинг, называемый «атлетической гимнастикой», обрёл популярность в 60-е годы прошлого столетия. Несмотря на это, достаточной литературы спортсмены не имели и проводили тренировки, используя методику 60-летней давности, разработанную Евгением Сандовым. Обо всех новинках и достижениях в области культуризма качки СССР узнавали из польских тематических журналов, которые подпольно завозились в страну.
Отношение власти к этому виду спорта, было изначально негативное: хотя препятствий к занятиям никто не организовывал, бодибилдинг считался западным веяньем, поэтому не вызывал одобрения ответственных лиц. В 1971 году в Северодвинске состоялся первый чемпионат среди культуристов: соревнования, хоть и имели неофициальный характер, привлекли к себе спортсменов со всей страны. Через год удалось организовать повторный чемпионат, который в истории развитого социализма стал последним состязанием культуристов.
В 1973 году появилось официальное постановление запрещавшее развитие этого вида спорта в СССР. Тем не менее, бодибилдеры не исчезли – они перешли на «нелегальное положение», оборудовав качалки в подвалах домов. Правда, существовать совсем незаметно не удавалось и тогда в силу вступал закон. Так за пропаганду бодибилдинга осудили Владимира Хомулева – победителя первого чемпионата СССР. Другому культуристу – Евгению Колтуну – повезло больше, он прошёл лишь через товарищеский суд.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии