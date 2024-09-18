Как быстро удалить жирные пятна с одежды

Выводить пятна с ткани можно разными способами. Всё зависит от того, каким жирным продуктом вы испачкали одежду, и сколько времени прошло после загрязнения. Несомненно, если вы быстро проведете процедуру очистки и постираете вещь, то вам не придется повторять процедуру еще раз.







Я часто пользуюсь нерафинированным растительным маслом, а вещи у меня практически все яркие.

Как вывести пятно

Поэтому любое загрязнение сразу видно на ткани.Но, у меня есть быстрый и эффективный способ выведения пятен. А потребуется мне всего 2 ингредиента, чтобы майка снова сияла чистотой.лимон – несколько капель;чайная ложка сухой горчицы.Развожу горчицу с лимоном, у меня получается кашица, которую я наношу на пятна до полного высыхания.Важно! Тереть пятна не нужно щеками или губками, так вы только испортите ткань.Приготовленная смесь настолько глубоко въедается в ткань, что вбирает в себя весь жир. Мне остается только постирать майку в стиральной машине, можно вместе с другими вещами.После высыхания одежды от пятен не останется и следа. Этот метод хорош еще и тем, что его можно использовать не только на белых, но и на цветных тканях.Внимание! Если вдруг с первого раза пятна не вывелись, что бывает крайне редко, повторите процедуру как можно скорее.